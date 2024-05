Kui eelmised Nothingu telefonid olid rohkem tagaküljel plinkivad, siis ilmselt paljusid see ei sega, sest selle vähem kui 330 euro eest on parajalt head mobiili küll. Veelgi enam - odav nutiseade näeb ka omapärane ja pilkupüüdev välja. Lisaks on kasutajaliides mõnede jaoks ahvatlevalt stiilne, mõnedele ehk see maatriksprinteri font niiväga ei meeldi, kuid sisu saab muidugi iga Androidiga ise oma maitse järgi alati ümber kujundada.

Mustjas korpus, iphone´ilikud ääred (kandilise serva ja ümarate nurkadega) ning poolläbipaistev tagakaas peidavad endas korralikku telefoni, mis jõudlustestis sai 2587 punkti ja oli AM edetabelis üsna tagasihoidlikul kohal, jäädes kuhugi Samsung Galaxy S20 tasemele.

Telefoni jooksutab kohandatud MediaTeki kiip Dimensity 7200 Pro, mis pole mõistagi mingi tipp-protsessor, kuid täiesti korralik igapäevaste asjade ajamiseks. Riistvara saab hakkama kõigi igapäevaste toimingutega, vaid foto- ja videotöötluses võib kohati natuke kauem tulemust oodata, kui mõne mitu korda kallima telefonimudeliga. Kiip on piisavalt tõhus, et anda suure 5000 mAh akuga tööaega poolteist päeva või isegi natuke enam.

Telefoni tagaküljel on Nothingu leivanumber - glüüfid ehk helendavad valgusribad, mille saab panna erinevalt plinkima kõnede, sõnumite ja teavituste jaoks. Glyph-valgustus näitab ka aku laadimistaset, jookseb nulli taimeriga ja teeb muid trikke - pikk LED riba lüheneb näiteks taimeri puhul ilma, et peaks ekraanilt vaatama, palju aega veel järel on. LED-id võivad vilkuda nagu värvusmuusika või näidata, kui palju aega on jäänud takso või toidukulleri kohalejõudmiseni.

6,7-tollise AMOLED ekraani kohta pole samuti miskit olulist ette heita - igati hea, ere ja selge. Tippudega ei võistle, kuid omas klassis on tugev tegija (1300 nitti). Maipäikeses loeb ekraanilt kõik ilusti välja, ehkki natuke võiks isegi heledam olla. Ekraani värskendussagedus muutub vahemikus 30 kuni 120 Hz vastavalt sellele, mida vaatad, et akut kokku hoida.

Korpuse tagakaas tundub plastine, aga pidi siiski tavalisest plastist paremini kriimustustele vastu panema, veekindlus on IP53 tasemel ehk päris veekindel pole. Samas on korpus enam kaitstud niiskuse ja tolmu vastu kui üldse ilma IP-klassita mudelid. Kannatab tõsisemat niiskust, vihma ja veepritsmeid-jugasid.

Telefonil on kahe kaamera seadistus, mis koosneb 50 MP põhikaamerast ja 50 MP ülilainurk-kaamerast. Need asuvad tagaküljel stiilsel kõrgendikul keskel, mis annab disainilt ja laual hoides mobiilile tasakaalu.

Kaamera pakub enamasti üsna tõetruusid värve ja parajalt korralikku detaili ning saab üllatavalt hästi hakkama ka vähese valgusega oludes.

Siin on üks testipilt:

Kuna telefoto puudub, siis suuri suurendusi ei saa teha ja ka makrofotodega peab rohkem vaeva nägema, kuid keskmisel tasemel pildid keskmistes oludes saab kätte küll.

Selle telefoni kohta polegi pikalt rääkida - Nothing on midagi, mis sobib hästi oma hinnaklassis rohkem stiilsust ihkavale kasutajale, kes pole nii nõudlik kaamerakomplekti ja mängude jooksutamise tippkiiruste suhtes. Nothing Phone (2a) on stiilne ja korralik igapäevatelefon, mis töötab ja näeb hea välja. See on lihtne seade, mis meeldib kõigile, kelle eelarve on piisavalt väike ja kes ei saagi selle raha eest tippkiirusega ja tippkaameratega mudelit eeldada.

PLUSSID

+ stiilne välimus ja sisemus

+ hea hind

+ hea ekraan

MIINUSED

- aeglasevõitu protsessor

- kaamerad on keskpärased, suumi pole

- pole täielikult veekindel

TEHNILISED ANDMED