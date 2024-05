Millega suudab Logitech veel üllatada? Iga mõne kuu tagant paistab välja tulevat mõni uus klaviatuur. Seekordne - Craft - aga ikka suutis. Vähemalt üks asi on mugav ja hea (lisaks muudele olnud asjadele).

Iseenesest ongi tegu üsna tuttava tootega - Logitech MX Keys S oli juba meie testimislaual ja see uus ongi üsna üks-ühele sama, kui uus Craft, kuid mõne erinevusega.

Lahtipakkimine. Kaasas on adapter, USB kaabel ja juhend.

Logitech Craftil on üks suur pöördnupp vasakul ülal. Vaikimisi, kui oled Bluetoothi või USB adapteriga klaviatuuri arvutiga ühendanud, töötab see helivaljuse nupuna. Kuigi see on ütlemata mõnus pöörata hiiglaslikku, metalset ja kergelt vastupanu osutavat hammasmehhanismiga raadionuppu, pole muidugi helivaljuse reguleerimist nii pidevalt vaja, et selle jaoks oleks oluline just nii suur ja tähtis Nupp.

Hoopis olulisem on, et seda nuppu saab igas äpis kasutada just selle jaoks, milleks vaja: kus on vaja midagi juurde või maha keerata. Igasugused hiirega või nooleklahviga liugurite liigutamised pole nii täpsed ja ka nii nauditavad, kui üks suur ümmargune reguleerimisratas.

See tähtis Nupp.

Paraku tuleb selle pärast ka palju rohkem maksta. Craft on võrreldes üsna identse, kuid natuke pisema korpusega (ehkki mõlemad on 100% täisklaviatuurid) MX Keys S-iga tunduvalt kallim. Kas oleksid selle lisanupu eest nõus maksma 155 eurot saja euro asemel? Vahe on päris suur.

Muus osas aga võib kogu testi lugeda läbi MX Keys S-i kohta, sest kõik on üsna sama. Pöördnupule pühendume aga hiljem pikemalt.

Kuid veel enne tuleb mainida, et klahvid on sel Craftil ehk MX Keys S-il väga mugavad - just parajalt madalad (või kõrged), piisavalt pika klahvikäiguga, keskelt väikese sõrmesõbraliku lohukesega, mis aitab nuppe paremini tabada ning muidugi ereda taustvalgustusega. Ülaribal on eraldi funktsiooniklahvide lisafunktsioonid: heledus, akende vahetamine, muusika või videote juhtimise nupud, helivaljus ja heli vaigistamine, kolm eraldi nuppu kolme eraldi seadme paaritamiseks. Need kolm on ilmselt kõige vähem kasutuses, kuid eraldi ja kiireks vahetamiseks siiski teatud olukordades vajalikud, kui oled sama klaviatuuri ühendanud kahe või isegi kolme kiiret reageerimist vajava arvutiga (või nutiseadmega).

Numbriploki kohal on veel ka kiire ekraanipildi tegemise nupp, mis salvestab pildi lõikelauale, see on moodne Printscreen. Suuri Enter-klahve on koguni kaks, traditsioonilist duubeldab teine topeltkõrgusega nupp numbriploki paremas ääres all.

Muidugi on klaviatuur sobiv nii Macile kui PC-le, selleks on ka eraldi tähistused.

Kui aga nüüd pöördnuppu äppide ja rakenduste jaoks seadistama hakata, siis selgub kurb tõsiasi, et juba arvutis olemas olev Logitech Options+ tarkvara ei sobi. Logitechil on palju äppe ja palju adaptereid, vaja on kindlat äppi kindla klaviatuuri jaoks, mis teeb tavakasutaja elu segasemaks.

Logi Options+ Craftiga jutule ei võta.

Rakendusi, kus pöördnupu saab erinevaid asju tegema panna, on mitmeid alates lihtsast Wordist ja Excelist kuni Adobe´i Lightroomi ja muude foto- või videotöötluse programmidega.

Excelis näiteks saab liikuda ridade vahel krooni pöörates, luua kaarte, Powerpointis vahetada slaidi stiile, suurendada-vähendada kirjastiilide suurust jne, Wordis samamoodi vahetada kirja suurust ja lehekülje stiile ning ka teksti sisse pistetud piltide suurust.

Veebibrauseris saab aga krooni pöörates vahetada avatud lehekülgi tab-ide ribal, samal ajal kui nupule vajutades peatub muusika või jätkub taustal.

Üldiselt peab selle nupuga ära harjuma. Pidevalt kipub meelest minema, et näiteks brauseris saab tabulaatorite vahel nupust pöörates liikuda.

Kuid mõistagi on foto-, kujundus- ja videotöötluse programmides pööratavast abivahendist täppis-seadistamine palju mugavam, kui see käe sisse harjub.

Kokkuvõttes on see klaviatuur pisut kallis, seega sobib kindlale sihtrühmale, kellel on vaja ekraanil midagi nupust keerata. Kui selle funktsiooni jaoks suurt vajadust pole (kuid on täitsa võimalik, et sa pole teadlik oma sellisest vajadusest), siis peaks ka MX Keys S asja ära ajama palju odavama hinnaga.

PLUSSID

+ mugav klaviatuur, numbriplokk, suured nooleklahvid ja kaks suurt Enter-nuppu

+ Aku kestab (loodetavasti) kaua, nagu Logitechi toodetel kombeks

+ suur füüsiline pöördnupp, millele saab igas äpis oma funktsiooni anda

MIINUSED

- kallivõitu vaid ühe lisanupu pärast

- klaviatuur on natuke valjult pladisev

- Logitechi tarkvara on andmemahukas, iga asja jaoks on eraldi äpp

TEHNILISED ANDMED

Klaviatuur Logitech Craft

Hind: ca 155 eurot

Ühendus: Logitechi ühendav traadita tehnoloogia USB adapteriga või Bluetooth Low Energy Technology

Tarkvara: Logitech Options (vajalik pöördnupu programmeerimiseks)

Toetatud opsüsteemid: Mac OS 10.11 ja uuemates ning Windows 7 ja uuemates versioonides

Pöördnupu tugi: Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel 2010, 2013 ja 2016 – ainult Windowsis; Adobe Photoshop CC, Adobe Photoshop Lightroom Classic CC, Adobe Illustrator CC, Adobe Premiere Pro CC 2017 ja uuemad – Windows ja Mac; Adobe Reader® DC, VLC Media Player – Windows; Preview, Quicktime, Safari – ainult Mac; Spotify – Windows ja Mac

SDK: saadaval CRAFT tarkvaraarendaja komplekt

Krüptimine: toimub klaviatuuri ja ühendatud arvuti või mobiilseadme vahel

Toide: taaslaetav USB C tüüpi kaabliga (kaasas)