Uute Apple mudelite turuletulek on nutiseadmete maailmas alati palju huvi ja kõneainet pakkuv sündmus. Kuigi uute iPhone näol on tegemist kallimate, preemiumklassi seadmetega, registreeris Elisa kodulehel oma huvi taas suur arv kliente. Sellest nädalast on seadmed jaemüügis laiemalt saadaval ja esimesed telefonid juba omanike kasutuses.

Kui kasutajate jaoks on juba harjumuspäraseks saanud, et iga uue mudeliga on võimalus teha senisest veelgi kvaliteetsemaid fotosid ja seadme tööd toetavad varasemast võimsamad kiibid, siis üks suurimaid uudiseid on olnud sel korral Apple enda tehisintellekti võimaluste lisandumine. Ameerika turul neid vaikselt juba testitakse aga Euroopa turule jõudmise aeg on seni veel teadmata.

Elisa erakliendi üksuse juhi Mailiis Ploomanni sõnul on igati loogiline, et sellele rongile hüpati, sest AI lahenduste kasutamine ja arendamine on tänapäeval iga tehnoloogiaettevõtte jaoks lahutamatu osa põhitegevusest.

„Lühendi AI all peame siiani silmas sõnapaari artificial intelligence, Apple puhul on selle taga nüüd Apple Inteligence, mis peaks iPhone 16 kasutajatel võimaldama muu hulgas kaameraga objekte tuvastada, Siriga sisukaid tekstivestlusi pidada, fotosid töödelda, Safariga veebist leitavast sisust kokkuvõtteid teha ja palju muud põnevat,“ tõi Ploomann näiteid.

“Millal Euroopas neid võimalusi kasutama saab hakata aga ei ole täna teada ja sellele on tõenäoliselt mitu väikest aga üks peamine põhjus,” lisas ta.

Keele ja dialekti tugi

Paljud AI lahendused töötavad keeruliste keelemudelite alusel. Apple on alustanud uute tehisintellekti funktsioonide testimist esialgu ainult Ameerika inglise keelele. Teised inglise dialektid, nagu Briti, Kanada ja Austraalia inglise keel, lisanduvad hiljem. Ka teiste enim räägitavate maailma keelte osas jõuab Apple tugi alles hiljem turule, sealhulgas prantsuse, hispaania ja hiina keel saavad toe alles 2025. Aastal.

“Kuigi Ameerika inglise keel ei ole kaugeltki kõneletuim keel maailmas, siis on arusaadav, et fookus on seal. USA on jätkuvalt Apple jaoks kõige tulusam turg ja seda nii müüginumbrite kui ka kasumi poolest,” tõi Ploomann välja.

Testimisfaas

Funktsioonid, nagu Visual Intelligence ja Siri täiustused, on hetkel beetaversioonis ning Apple kogub tagasisidet oma koduturul USA-s, et neid täiustada. Seega soovitakse Euroopa kasutajateni tuua need funktsioonid siis, kui need on piisavalt stabiilsed ja valmis laiemaks levikuks.

„Euroopa kliendi vaatest on see positiivne, veidi rohkem kannatust saab premeeritud sujuvama kasutajakogemusega, mille puhul ei pea muretsema, et komistaks igal sammul väikeste viperuste otsas, mis on sedavõrd uute ja revolutsiooniliste toodete turuletulekul ka suurtel tootjatel siiski ette tulnud,“ lisas Ploomann.

Regulatiivsed ja privaatsusküsimused

“Tänavu 1. augustil jõustus Euroopa tehisintellekti määrus, mis on maailma esimene terviklik tehisintellekti kasutamist reguleeriv õigusakt. Kas reguleerime innovatsiooni Euroopas surnuks või päästame sellega oma inimeste privaatsuse, näitab tulevik, kuid kindlasti mängib see uute teenuste meie turule jõudmise puhul suurt rolli,” rääkis ta. Ka Apple peab tehisintellekti ja andmetöötluse puhul veelgi täpsemalt arvestama Euroopa Liidu karmide privaatsus- ja andmekaitsenõuetega ning see on peamine põhjus, miks uuendused meil ennast oodata lasevad.

Kokkuvõttes saab öelda, et põhjuseks funktsioonide piiratud keeleline ja geograafiline tugi, samuti vajadus põhjalikuma testimise ja privaatsusnõuete järgimise järele. Ajalugu on aga näidanud, et juba mõne aja möödudes hakkab järjest uusi funktsioone ka Euroopa klientide jaoks lisanduma, seniks aga saab neid testida Euroopa Liidu piiridest väljapoole reisides, kui seadme ja Siri keel sättida toetatud keelele (näiteks USA inglise keelele).