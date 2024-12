OpenAI on taas üllatanud tehisintellekti maailmas, tuues ametlikult oma seni võimsaima keelemudeli ChatGPT o1. Üllatab ka selle hind - 200 dollarit kuus.

Selle mudeli eesmärk on viia masinõpe ja tehisintellekt uuele tasemele, keskendudes eriti keeruliste probleemide lahendamisele. Kuid koos tehnilise võimekuse kasvuga tuleb ka päris karm hinnatõus, mis võib jätta uue tehnoloogia kättesaadavaks vaid entusiastidele ja ettevõtetele ehk eliidile.

Miks on o1 oluline?

ChatGPT o1 paistab silma oma täiustatud põhjendamisvõime (reasoning) poolest, mis lubab sel keerukaid ülesandeid lahendada viisil, mis varem oli tehisarule kättesaamatu. Uus mudel analüüsib andmeid samm-sammult, vahepeal oma vastuseid üle kontrollides. See tähendab, et vastuste koostamine võib võtta kauem aega, kuid tulemused on see-eest märksa täpsemad ja põhjalikumad.

OpenAI pressiuudise põhjal on o1 suuteline vähendama tõsiseid vigu keerulistes ülesannetes 34% võrra võrreldes varasema versiooniga.

Matemaatika, programmeerimise ja andmeteaduse valdkonnas on parendused olnud vägagi silmapaistvad — näiteks saavutati rahvusvahelise matemaatikaolümpiaadi kvalifikatsioonieksamitel lausa 83% edukus.

Uuendused neile, kelle rahakott kannatab välja

O1 on nüüd võimeline töötlema ka pilte, analüüsima käsitsi kirjutatud tekste ja koostama juhiseid visuaalsete andmete põhjal. See avab täiesti uued võimalused loovate ja tehniliste ülesannete täitmiseks.

OpenAI on rakendanud täiustatud koolitusmeetodeid, et suurendada mudeli vastupanuvõimet ohtlikele sisenditele ja pahatahtlikele katsetele.

ChatGPT Pro – kas see on ikka oma hinda väärt?

Uus o1 mudel on saadaval kõigile tasulistele ChatGPT kasutajatele, kuid kõige täielikum kogemus on reserveeritud ChatGPT Pro kasutajatele.

200-dollarise kuutasu eest saavad nad ligipääsu nn o1 Pro Mode´ile, mis lubab veelgi põhjalikumaid vastuseid. Eriti kasulik on see koodikirjutajatele, sest OpenAI eksperdid on hinnanud, et o1 Pro Mode vähendab vigu igapäevastes programmeerimisülesannetes kuni 75%.

OpenAI tõstab ilmselgelt panuseid, püüdes rahuldada nii tavakasutajate kui ka profikasutajate ja ettevõtete vajadusi. Samas on ettevõtte tegevust tabanud ka finantsiline surve.

The New York Timesi andmetel võib OpenAI sel aastal kahjumit teenida kuni 5 miljardit dollarit. ChatGPT Pro on seega pigem luksustoode, mis on suunatud neile, kes vajavad tehisintellekti absoluutset tipptaset ja ühtlasi aitab see idufirma kosmilist kahjumit leevendada.

OpenAI plaanib lisada o1 mudelile mitmeid uusi funktsioone, sealhulgas veebilehitsemise, failide üleslaadimise ja väliste tööriistade kasutamise.

Kas o1 mudel muudab maailma? Võimalik. Aga ainult siis, kui kasutajad on valmis selle eest maksma.