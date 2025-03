Google´i tehisaru assistent gemini võib nüüd tunda sind paremini kui sa ise, kuna teab sinu varasemaid otsinguid, hobisid ja unistusi. Nii arvab Google Gemini, millega on Google teinud suure sammu isikupäraste vastuste suunas, tuues välja uued omadused, mis lubavad tehisintellektil muutuda igaühe isiklikuks nõuandjaks.

"Gemini koos personaalse kohandamisega" – see on uus eksperimentaalne võimekus, mis lubab ttehisarul ühenduda sinu teiste Google´i rakendustega, alustades otsinguajaloost, et pakkuda vastuseid, mis on just sinule kohandatud.

Kas see on tulevik: tehisintellekt muutub igaühe mõtete peegliks?

Google'i teatel on Gemini 2.0 Flash Thinking mudel nüüd võimeline "seedima" kasutaja otsinguajalugu, et pakkuda isikupärasemat infot.

See on justkui privaatne detektiiv, mis uurib kasutaja digitaalset jalajälge, et mõista kõiki vajadusi.

"See säästab aega ja pakub kasutajatele täpsemaid vastuseid," kinnitab Google. Esialgu piirdub Gemini küll otsinguajalooga, kuid tulevikus lubatakse ühenduda ka teiste Google'i rakendustega nagu Fotod ja YouTube. Gemini saaks siis analüüsida fotosid, et soovitada järgmist ideaalset reisisihtkohta või YouTube'i vaatamisajalugu, et pakkuda sulle uusi põnevaid teemasid.

Mis saab privaatsusest?

Kõik ilmselt ei taha, et nende järgi nii palju nuhitaks, isegi kui seda tehakse ülla eesmärgi nimel pakkuda paremat tehisintellekti.

Kuid kartuseks pole põhjust, sest see kõik on "opt-in" funktsioon ja alles eksperimentaalne. Sa oled ise oma andmete peremees, Gemini rakenduses saad mudeli menüüst valida "Isikupärastamine (eksperimentaalne)" ja ühendada oma Google´i otsinguajaloo. Kui esitad päringu, analüüsib Gemini seda ja otsustab, kas sinu otsinguajaloo järgi saab vastust täiustada.

"Sa omad oma info üle täielikku kontrolli ning saad Gemini hõlpsasti ka oma otsinguajaloost lahti ühendada," lubab Google.

Kujuta ette, et küsid Geminilt: "Kuhu ma peaksin sel suvel puhkama minema?" või "Ma tahan alustada uue YouTube´i kanaliga, aga mul on sinna vaja häid sisu ideid", siis Gemini, teades sinu varasemaid otsinguid ja huvisid, suudab pakkuda just sulle sobivaid personaalseid soovitusi, mis on spetsiaalselt kokku pandud. See on nagu isiklik nõuandja.

Google on pannud suurt rõhku ka privaatsusele. "Gemini küsib enne sinu otsinguajaloo või teiste rakendustega ühendamist luba," kinnitatakse. Lisaks näitab täiustatud mõtlemismudel, milliseid andmeallikaid kasutati, et vastust isikupärastada. See sarnaneb Perplexity otsingumootorile ning suurendab läbipaistvust, mis annab kasutajale suurema kindlustunde.

Advanced on muidugi veel targem

Gemini on juba praegu võimeline meeles pidama kasutaja eelistusi ja olulisi detaile, nagu toitumispiirangud või partnerite nimed. Lisaks saavad Advanced teenuse tellijad paluda Geminil viidata varasematele vestlustele, et pakkuda veelgi kasulikumaid vastuseid. Peagi saavad seda teha kõik Gemini kasutajad enam kui 45 keeles.

"Need uuendused on loodud selleks, et Gemini tunduks vähem tööriistana ja rohkem sinu loomuliku abilisena, ennetades sinu vajadusi isikupärase abiga," selgitab Google. Kas see on tulevik, kus tehisintellekt muutub ka meie igapäevaelu lahutamatuks osaks? Kas Gemini on tõesti uus parim tehisarusõber? Igatahes on selge trend praegu selles suunas, et vastused pole mitte ülemaailmse hiiglasliku keelemudeli andmete põhjal, vaid arvestab ka sinu isikupära.