Windows 10 pealt uuemale Windows 11 operatsioonisüsteemile üleminekut peaks alustama veel selle aasta esimeses pooles, soovitavad eksperdid. Äridele on see oluline, et korraldada järkjärguline üleminek ja ära hoida oluliste äriprotsesside häirimist.

"Windows 11-le üleminek on samm, mis mõjutab pikas perspektiivis ettevõtte turvalisust, töö efektiivsust ja IT-kulude optimeerimist," selgitas Telia IKT teenuste juhtimise grupijuht Alar Kurvits, "Enamik ettevõtteid on teadlikud, et Windows 10 laiendatud tugi lõppeb 14. oktoobril 2025, kuid paljud plaanivad üleminekuga tegeleda alles sügisel. See võib aga kaasa tuua märkimisväärseid riske."

Riske on seejuures mitmeid.

Kuna Microsoft on suunanud on ressursid ja arenduse Windows 11 peale ning pärast oktoobri keskpaika enam turvauuendusi ei paku, muutuvad vana operatsioonisüsteemi kasutavad ettevõtted haavatavaks nii pahavara kui rünnete suhtes, mis võib viia andmelekete ja süsteemi riketeni.

Ka ei pruugi uuem riistvara enam täielikult toetada vanemat operatsioonisüsteemi, mis toob kaasa töö aeglustumise ja tõrked. “Windows 10 erihoolduse ja turvaparanduste haldamine muutub keerulisemaks ja kallimaks võrreldes standardse Windows 11 tugitsükliga,“ nendib Kurvits.

Lisaks täiustatud turvafunktsioonidele ning uuematele kaitsemehhanismidele, vähendab parem ühendumine Microsofti pilvepõhise halduslahendusega ka IT-osakonna töökoormust, kui selline peaks firmas olemas olema.

“Windows 11 on optimeeritud uuemate protsessorite ja riistvara jaoks, pakkudes kiiremat käivitust, sujuvamat kasutajakogemust, on energiatõhusam ning toetab paremini hübriidtöökohti,” toob Kurvits välja veel teisigi põhjusi, miks tasub aegsasti Windows 10 kasutamisest loobuda.

Kaalukas on ka tõsiasi, et uuendamata jätmine tekitab suure tõenäosusega ühilduvusprobleeme uue tarkvaraga.

Üleminekuga alustamine kevadel ja suvel annab ettevõttele mitmeid olulisi eeliseid. "Varajane tegutsemine loob piisava ajavaru võimalike tehniliste probleemide lahendamiseks. Kui ettevõte tuvastab ülemineku käigus ühilduvusprobleeme mõne kriitilise rakendusega, on veel piisavalt aega leida toimivad lahendused enne Windows 10 toe lõppemist," selgitab Kurvits.

Kuna sügis on IT-osakondades niigi tavalisest tihedama töökoormusega, jätab uuele operatsioonisüsteemile aegsasti üleminek rohkem aega koolitustele, testimisele ja probleemide lahendamisele ilma kriitiliste äriprotsesside häirimiseta.

Üleminekuks valmistumiseks tuleks Kurvitsa sõnul alustada olemasoleva IT-infrastruktuuri kaardistamisest.

"Tuleb veenduda, et seadmed toetavad Windows 11 süsteeminõudeid ja seejärel testida uue operatsioonisüsteemi ühilduvust kriitiliste rakendustega. Kõige õigem on Windows 11 kasutusele võtta järk-järgult, sest see väldib äriprotsesside suuremaid katkestusi."

Seejuures üleminekuks on kaks võimalust: Clean Install ja In-Place Upgrade.

Esimene puhul kõik andmed kustutatakse ja süsteem installeeritakse nullist. See sobib paremini vanemate seadmete puhul või kui soovitakse puhast süsteemi.

"Teine meetod võimaldab uuendada olemasolevat Windows 10 installatsiooni Windows 11 peale ilma andmete või seadete kaotuseta. See variant sobib hästi organisatsioonidele, kus enamik seadmeid on juba Windows 11 ühilduvad ning kriitilised rakendused ja süsteemid töötavad probleemideta,“ selgitab Kurvits.

Windowsi uuendamise kohta on vastavad juhendid valmid pandud Microsofti kodulehel.