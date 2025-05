Teamsi uued silmaklapid: ekraanipilti ei saa varsti enam koosolekul teha

Virtuaalsetel koosolekutel peitub alati üks vaikne oht: mis siis, kui keegi peaks kohtumise tundlikku ja tähtsat vestlust või ekraanil vilksatavat olulist dokumenti salaja jäädvustama? Ärisaladuse jagamisel läbi ekraani on võimalikke piilujaid raske märgata. Microsoft, olles miljoneid kasutajaid ühendava Teamsi platvormi arendaja, on otsustanud sellele probleemile laheneda üsna radikaalselt. Valmistu üllatuseks, sest peagi võib katse Teamsi koosolekust ekraanipilti teha viia hoopis musta auguni.

Microsoft töötab praegu usinalt uue Teamsi funktsiooni kallal, mille eesmärk ongi takistada kasutajatel tundliku informatsiooni jäädvustamist, mis jagatakse kohtumiste ajal ekraanil. See on justkui digitaalne turvakardin, mis langeb peale hetkel, mil keegi üritab salaja pilti teha. Sellest kirjutatakse Microsofti Roadmapis ehk tulevikuteekonna plaanis.

Kuidas see must maagia täpsemalt toimib?

Microsoft jagas oma Microsoft 365 teekaardil värsket infot: "Volitamata ekraanijäädvustuste probleemiga tegelemiseks tagab funktsioon Prevent Screen Capture ("Takista ekraanijäädvustust") selle, et kui kasutaja üritab ekraanipilti teha, läheb kohtumise aken mustaks, kaitstes seeläbi tundlikku teavet."

See tähendab, et kui sa proovid klahvikombinatsiooni või mõne funktsiooni abil ekraanipilti salvestada, kaob pilt Teamsi aknast ja asendub tumeda pinnaga – kogu jagatud sisu jääb turvaliselt varjatuks.

Uus valvekoer Teamsi privaatsuse rindejoonel jõuab ülemaailmselt kasutajateni eeldatavasti 2025. aasta juulis. Hea uudis neile, kes tahavad seda turvafunktsiooni on see, et funktsioon rakendub väga laialdaselt – nii Teamsi töölauarakendustes (Windows ja Mac) kui ka mobiilirakendustes (iOS ja Android). Microsofti teekaardil on see kirjas.

Siiski, nagu ikka, pole ükski digitaalne kindlus täiesti läbimatu. Kuigi ekraanipiltide tegemine tarkvara tasemel blokeeritakse, tuleb arvestada, et tundlikku sisu saab endiselt jäädvustada lihtsalt "vanakooli" meetodil – võttes kohtumisest lihtsalt teise seadmega (näiteks telefoniga) foto. See on muidugi kohmakam ja jätab füüsilise jälje, kuid pole siiski täielikult välistatud, kirjutab Bleeping Computer. Seega peavad tarkvaratootjad järgmise sammuna ka kasutajaid veebikaamerast hakkama jälgima, et muuta ekraan mustaks siis, kui nad telefoni ekraani poole suunavad. Huvitav, kas ka sellest saaks kuidagi mööda hiilida?

Samuti pole Microsoft veel täpsustanud, kas uus ekraanipildi blokeerimise funktsioon on vaikimisi sisse lülitatud või saavad kohtumiste korraldajad või administraatorid seda ise sisse-välja lülitada. See on oluline, kuna mõnel koosolekul võib ekraanipiltide tegemine olla vajalik, teistel aga absoluutselt keelatud.

Microsofti samm pole siiski täiesti unikaalne. Ka Facebooki firma Meta tutvustas eelmisel kuul WhatsAppis sarnast funktsiooni nimega Advanced Chat Privacy ehk "Täiustatud vestluse privaatsus", mis kaitseb tundlikku infot, blokeerides jagatud meedia salvestamise ja vestluste sisu eksportimise.

Uus ekraanipildi blokeerija on vaid üks paljudest uuendustest, millega Microsoft Teamsi täiendab. Juunis on näiteks plaanis välja tuua Copiloti funktsioon, mis aitab luua transkribeeritud kohtumiste põhjal helikokkuvõtteid. Tulevane arendus selles vallas laseb kasutajatel valida kõnelejaid, kohandada tooni ja helikokkuvõtte pikkust. Samuti on teekaardil näha uuendusi nagu saali ekraani privileegide haldus ning interaktiivsed Copilot Studio agendid koosolekutel või üks-ühele kõnedes.

Teams jõudis möödunud aasta Enterprise Connecti konverentsi andmetel üle 320 miljoni igakuise aktiivse kasutajani 181 turul ja 44 keeles.