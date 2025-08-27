Tehnoloogiamaailma eesliini uksed avanevad: mis ootab meid IFA 2025 messil?

Peagi avanevad Berliinis maailma juhtiva koduelektroonika ja tarbijatehnoloogia ürituse – IFA tehnoloogiamessi väravad (5.-9. septembril 2025). Berliin muutub sel hetkel tehnoloogiahiiglaste ja idufirmade kogunemiskohaks, kus tehakse ka päris palju maailma esmaesitlusi. Kuidas selles hiiglaslikus ideede ja vidinate rägastikus orienteeruda? IFA korraldajad on pannud kokku suunaviida A-st Z-ni, mis aitab igaühel leida oma tee läbi tehnoloogilise labürindi.

Mida messil näeb ja kogeb?

Uued ideed ja tulevikutrendid: tehnoloogiatrendidest tuleb kindlasti igal pool esile küllastumiseni leierdatud tehisintellekt, kuid lisaks ka natuke juba varju jäämas nutikodud ja e-mobiilsus, mis on IFA-l lähedalt kogetavad ametlikud põhiteemad.

Uksed avanevad ka laiendatud reaalsuse (XR), virtuaalreaalsuse (VR) ja liitreaalsuse (AR) maailma, mis näitab, kuidas see tehnoloogia suudab luua uusi maailmu. Kuid erinevalt tehisarust pole see maailm veel massidesse suurt läbimurret teinud. oodatakse seda kõige-kõigemat seadet, mis teeks taoliste tehnoloogiate kasutamise mugavamaks.

Lisaks on kohal ka noored talendid ja idufirmad, kes esitlevad platvormil IFA Next oma homseid ideid.

Elamused, mis ületavad tehnoloogia piire: IFA on üsna palju enamat kui lihtsalt näitus. See on elamuste festival, kus tehnoloogia põimub kultuuri, meelelahutuse ja elustiiliga. Leidub ka konverentse, võtmeesitlusi ning isegi sporti.

Messil on omaette osa e-mobiilsusele: sellele on pühendatud rada nimega IFA Mobility Track, kus külastajad saavad testida e-tõukerattaid ja e-jalgrattaid. Lisaks toimuvad IFA Sommergartenis vabaõhukontserdid, mis toovad messile tõelise festivalimelu. Ka toidunautlejaid ei ole unustatud, sest Hall 1.1-s toimub otse-eetris telesaate "Deutschland kocht" finaal, kus tippkokad kohtuvad tipptehnoloogiaga.

Tähelepanu loojatele ja sisuloomele: uuendusena on IFA-l fookuses sisuloome. IFA Creator Hub Palais am Funkturmi hoones pakub kohta otseülekanneteks, podcastide loomiseks ja stuudiotööks. Siin saavad sisuloojad realiseerida oma loomingulisi ideid ja luua uusi kontakte.

Professionaalid kohtuvad omavahel: IFA on ka ärikontaktide loomise paradiis. IFA Retail Leaders Summit toob kokku kaubanduse ja tööstuse võtmeisikud, et arutleda eksklusiivsetel paneelidel tulevikutrendide üle. Samuti on kauplemishuvilistele suunatud reede hommikud, mis on "Business Only" sündmused.

Praktilisi näpunäiteid messikülastajale

Et messikogemus oleks sujuv ja meeldiv, tasub silmas pidada mõnda praktilist nippi.

Digitaalne teejuht: Uus IFA äpp on iga messikülastaja digitaalne kaaslane, mis pakub programmi, hallide kaarte, navigeerimisvahendeid ja lemmikute nimekirju.

Ligipääsetavus: mess teeb koostööd organisatsiooniga Lebenshilfe Berlin, et pakkuda ligipääsetavaid ekskursioone lihtsas keeles. Need tuurid toimuvad 6. ja 7. septembril.

Soodsamad piletid: Internetist pileteid ostes saab vältida ootejärjekordi ja pääseda otse messile.

Meelelahutus: ametlik IFA Aftershow Party ärikülastajatele toimub iga päev 5.–9. septembril Club MAXXIMis, kus messipääsmega on sissepääs esimesed kaks tundi tasuta, lisaks ootab ees tervitusjook.

Liiklus ja ühenduvus: messiala on hästi ühendatud Berliini ühistranspordi võrgustikuga. Kohapeal on kõigile külastajatele saadaval tasuta WiFi.

