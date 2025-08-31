Telia Norra sulgeb 2G võrgu – millega peavad arvestama seal reisivad või töötavad eestlased?

Augustis alustas Telia Norra 2G võrgu sulgemist. See tähendab, et nendes piirkondades, kus võrk on kinni pandud, ei saa enam vanemate telefonidega Telia võrku kasutada.

Mõjutatud seadmete hulka kuuluvad näiteks VoLTE ehk 4G kõneside toeta mobiiltelefonid ja M2M seadmed, mis toimivad vaid 2G võrgus. Kui ka uuemas VoLTE toega seadmes on kasutajal VoLTE ehk 4G kõneside välja lülitatud, ei saa sellega enam mobiilikõnesid teha.

„Sellest tulenevalt soovitame Telia klientidel, kes reisivad või tegutsevad Norras, enne aasta lõppu välja vahetada kõik seadmed, mis toimivad vaid 2G võrgus – nii on tagatud sujuv side ja teenuste toimimine ka edaspidi,“ ütles Telia Eesti ühendusteenuste osakonna juhataja Evelin Neerot.

Neeroti sõnul võtab Telia Eesti oma Norras tegutsevate M2M klientidega otse ühendust ning jagab soovitusi.

„Norra 2G võrgus olevatele klientidele saadame aga sellekohase SMS teavituse,“ lisas ta.

Kuigi Telia on Norra esimene mobiilioperaator, kes riigis 2G võrgu sulgeb, jäävad konkureerivate operaatorite 2G võrgud esialgu tööle. Näiteks konkureeriv operaator Telenor sulgeb oma 2G võrgu 2027. aasta lõpus.

„Kuni selle ajani on Telia Eesti M2M klientidel, kes ei ole oma 2G seadmeid Norras uuendanud, võimalus kasutada Telenori 2G võrku. Küll tuleb arvestada sellega, et mobiiltelefoni klientidele Telenori võrku ei avata,“ lisas Neerot.

Kuigi Eestis ei plaani Telia lähiajal veel oma 2G võrku sulgeda, on üldine trend maailmas 2G võrkude sulgemise suunas. Seetõttu tasub nii ettevõttel kui eraisikutel juba täna mõelda vanemate 2G seadmete väljavahetamisele ning uuemate ja ka võimekamate tehnoloogiate kasutuselevõtule.

Telia Norra 2G võrgu sulgemise ajakava:

Kesk-Norra – sulgemine algas 19. augustil 2025. Seejärel järgnevad:

Lõuna-Norra

Lääne-Norra

Põhja-Norra

Ida-Norra

Viimane suletav piirkond on pealinn Oslo, kus 2G võrgu sulgemine toimub detsembris 2025

Millega peavad arvestama eestlased, kes reisivad, töötavad või elavad Norras?

Veendu, et sinu telefon ja muud seadmed toetavad vähemalt 4G võrku;

Veendu, et sinu telefonis on VoLTE ehk 4G kõned lubatud;

Kui kasutad Norras IoT või M2M seadmeid, kontrolli, et need ei sõltu ainult 2G-st.

Mis on M2M?

M2M (machine-to-machine) seadmed on elektroonilised seadmed, mis suhtlevad omavahel automaatselt ilma inimsekkumiseta. Need seadmed kasutavad tavaliselt võrguühendust (nt mobiilside) andmete edastamiseks ja vastuvõtmiseks, et täita teatud ülesandeid või jälgida protsesse. M2M seadmed on näiteks valvekaamerad, tõkkepuud ja läbipääsusüsteemid, elektri-, vee- ja gaasiarvestid jne.