Honor tõi Euroopasse oma uusima õhima voldiktelefoni

Hiina tehnoloogiafirma Honor toob Euroopa turule oma viimase uudise – Honor Magic V5 voldiktelefoni, mis esialgu hakkab olema saadaval Lääne-euroopas, kuid tootja on lubanud IFA ajal uudiseid ka teistele piirkondadele. See peaegu trotsib füüsikaseadusi, olles maailma kõige õhem oma kategoorias ning erinevalt uusimast Samsungist pakub ka puutepliiatsi tuge.

Londonis toimunud sündmusel, kus Honor Magic V5 esitleti, rääkis Honori Ühendkuningriigi ja Iirimaa tegevjuht Bond Zhang, et üle 2 miljoni kasutaja on juba võtnud omaks nende senised voltivad seadmed, kirjeldades Magic V5 kui "meie kõige arenenumat voltivat telefoni seni", mis pole muidugi üllatav. Kes ikka teeks järgmise uudismudeli vähem arenenuma kui eelmise.

Tõepoolest, seadme mõõtmed on üsna tähelepanuväärsed. Kokkuvoldituna on see vaid 8,8 mm paksune (Samsungi Galaxy Z Fold 7 on 8,9 mm), lahti voldituna aga lausa 4,1 mm (Samsung 4,2 mm). Kaalu on sellel vaid 217 grammi. Et tõestada, et see õhuke välimus pole petlik ja seadmes peitub samal ajal tõeline jõud, lavastati otse laval test: Honor Magic V5 purustas Guinnessi maailmarekordi, tõstes üles 104-kilogrammise raskuse. Lavale oli riputatud Londoni tüüpiline telefoniputka, mis rippus seadme küljes, andes märku selle vastupidavusest.

Magic V5 on varustatud Qualcommi Snapdragon 8 Gen 3 kiibistikuga, mida toetab 16 GB töömälu ja 512 GB välkmälu.

Honor Magic V5 teeb teistest eristuvaks ka selle tarkvara, MagicOS 9.0, mis mõnedele meeldib, mõnedelt nõuab aga harjumist. Tootja teeb tihedalt koostööd Google´iga, telefoni on integreeritud Google'i tehisintellekti assistent Gemini. Olgu tegemist teksti loomise, reaalajas transkribeerimise või kuue erineva keele suulise otsetõlkega, Gemini saab sellega hakkama.

Põhjalik fotograafiavarustus on veel üks Magic V5 trumpidest, ehkki voldiktelefonid pole tavaliselt mobiilifotograafia tippude tipus. Tagaküljelt leiab kolmik-kaamerasüsteemi, mida veab 64 MP periskoop-telefoto objektiiv ning kaks 50 MP sensorit – üks lainurk- ja teine ülilainurkobjektiiviga.

Tehisintellektiga pilditöötlusmootor toetab selliseid funktsioone nagu AI superzoom ja liikumistuvastusega pildistamine. Mõlemad ekraanid, nii 7,95-tolline volditav siseekraan kui ka 6,43-tolline väline ekraan toetavad puutepliiatsi kasutamist.