TextMagic müüs kodulehtede loomise platvormi Voog.com Erplyle

Tehnoloogiaettevõte TextMagic müüs kodulehtede loomise platvormi Voog.com omava firma Edicy rahvusvahelisele pilvetarkvara ettevõttele Erply, mis avab ettevõttele uusi arenguvõimalusi.

„Näeme mugavas kodulehtede loomise ja haldamise platvormis Voog.com tugevat potentsiaali klientidele töö automatiseerimisel. Meie eesmärk on täiendada olemasolevaid funktsioone ja pakkuda kasutajatele veelgi paremat kogemust,” ütles Erply Inc tegevjuht Robert Jacob, “jätkame teenuse arendamist koostöös senise tiimiga, et alustada toote pakkumist USA turul.“

„Edicy saab osaks ettevõttest, millel on tugev rahvusvaheline e-kaubanduse kogemus ja selge visioon platvormi arendamisest. Usume, et see samm toob kasu nii kasutajatele, partneritele kui ka kogu meeskonnale. Tehingust tekkivat rahavoogu plaanime kasutada dividendide maksmiseks, kuna lähiajal suuri investeeringuid ette ei näe,“ ütles TextMagic AS tegevjuht Priit Vaikmaa.

TextMagic AS omandas Edicy OÜ 2023. aastal eesmärgiga laiendada oma tarkvaraportfelli. Tänaseks on ettevõte otsustanud suunata fookuse Textmagicu platvormi kasvu taastamisele.

Edicy OÜ on asutatud 2011. aastal ning 2024. a müügituluks kujunes 643 000 eurot ja kasumiks 54 000 eurot. Ettevõttes töötab kuus inimest.