Samsung lisas oma 9100 PRO SSD-seeriasse suurema 8 TB versiooni

4 tundi tagasi - 16.09.2025 Autor: AM
8 TB SSD: Foto: Samsung

Samsung laiendab oma 9100 PRO SSD-salvestusseadmete seeriat uue 8 TB mudeliga, mis on seeria suurima salvestusruumi ja jõudlusega ketas ning ühtlasi laialdaselt ühilduv sülearvutite, mänguarvutite ja mängukonsoolidega.

Varasemalt olid saadaval 1 TB, 2 TB ja 4 TB mahuga mudelid, millele nüüd lisandusid kaks uut varianti: 9100 PRO 8 TB ja 9100 PRO 8 TB koos jahutusradiaatoriga (Heatsink). 

Tegu on seni suurima mahutavusega PCIe SSD-dega, mille Samsung on välja andnud. Need pakuvad ülisuure mahuga salvestusvõimalusi mänguritele, sisuloojatele ja proffidele, kes vajavad tipptasemel kiirust ja töökindlust.

Mõlemad mudelid kasutavad uut PCIe 5.0 liidest, mis tagab kaks korda suurema andmeedastuskiiruse võrreldes eelmise põlvkonna PCIe 4.0-ga. Uue 8 TB mudeli lugemiskiirus ulatub kuni 14 800 MB/s ja kirjutamiskiirus kuni 13 400 MB/s – see on koguni kuni 99% parem tulemus kui varasemal 990 PRO mudelil.

9100 PR SSD 8 TB

Lisaks suudab SSD töödelda andmeid suurema kiirusega: kuni 2,2 miljonit IOPS-i lugemisel ja 2,6 miljonit IOPS-i kirjutamisel, mistõttu sobib see ideaalselt suurteks andmemahtudeks ja keerulisteks töövoogudeks.

Jahutusradiaatoriga varustatud versioon lisab täiendava soojusjuhtimise kihi, mis tagab ühtlase jõudluse ka pikaajalisel kasutusel ilma ülekuumenemiseta.

1 TB, 2 TB, 4 TB ja 8 TB mudelid on juba saadaval Samsungi veebipoes ja teistes jaemüügikanalites.

Samsung 9100 PRO 8 TB SSD
  • 8 TB SSD-ga saavad kasutajad alla laadida umbes 80 populaarset PC-mängu, arvestades keskmiseks mängu suuruseks 90,6 GB.
  • Võimaldab PCIe 5.0 liidese kasutamist, mis pakub kahekordset kiirust võrreldes varasema PCIe 4.0 põlvkonnaga.
  • Saavutab järjestikused lugemiskiirused kuni 14 800 MB/s ja kirjutamiskiirused kuni 13 400 MB/s, pakkudes kuni 99% paremat jõudlust võrreldes eelkäija 990 PRO mudeliga.
  • Täiustatud juhusliku lugemise ja kirjutamise jõudlus, kiirustega kuni vastavalt 2200K IOPS ja 2600K IOPS.
  • Tänu täiustatud soojusjuhtimise lahendusele on energiakasutus 49% tõhusam kui eelmisel mudelil.
  • 1 TB, 2 TB ja 4 TB mudelid on varustatud 8,8 mm paksuse jahutusradiaatoriga, mis tagab parema soojusjuhtivuse ja hoiab ära ülekuumenemise. Need vastavad ka PCI-SIG D8 standardile.
  • Suure mahutavusega 8 TB PCIe 5.0 mudelil on spetsiaalselt disainitud 11,25 mm paksune jahutusradiaator, mis tagab ühilduvuse PlayStation 5 seeriaga.
  • 9100 PRO on ühilduv laia valiku seadmetega, alates sülearvutitest ja lauaarvutitest kuni mängukonsoolideni.
