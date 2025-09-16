Samsung lisas oma 9100 PRO SSD-seeriasse suurema 8 TB versiooni

Samsung laiendab oma 9100 PRO SSD-salvestusseadmete seeriat uue 8 TB mudeliga, mis on seeria suurima salvestusruumi ja jõudlusega ketas ning ühtlasi laialdaselt ühilduv sülearvutite, mänguarvutite ja mängukonsoolidega.

Varasemalt olid saadaval 1 TB, 2 TB ja 4 TB mahuga mudelid, millele nüüd lisandusid kaks uut varianti: 9100 PRO 8 TB ja 9100 PRO 8 TB koos jahutusradiaatoriga (Heatsink).

Tegu on seni suurima mahutavusega PCIe SSD-dega, mille Samsung on välja andnud. Need pakuvad ülisuure mahuga salvestusvõimalusi mänguritele, sisuloojatele ja proffidele, kes vajavad tipptasemel kiirust ja töökindlust.

Mõlemad mudelid kasutavad uut PCIe 5.0 liidest, mis tagab kaks korda suurema andmeedastuskiiruse võrreldes eelmise põlvkonna PCIe 4.0-ga. Uue 8 TB mudeli lugemiskiirus ulatub kuni 14 800 MB/s ja kirjutamiskiirus kuni 13 400 MB/s – see on koguni kuni 99% parem tulemus kui varasemal 990 PRO mudelil.

Lisaks suudab SSD töödelda andmeid suurema kiirusega: kuni 2,2 miljonit IOPS-i lugemisel ja 2,6 miljonit IOPS-i kirjutamisel, mistõttu sobib see ideaalselt suurteks andmemahtudeks ja keerulisteks töövoogudeks.

Jahutusradiaatoriga varustatud versioon lisab täiendava soojusjuhtimise kihi, mis tagab ühtlase jõudluse ka pikaajalisel kasutusel ilma ülekuumenemiseta.

1 TB, 2 TB, 4 TB ja 8 TB mudelid on juba saadaval Samsungi veebipoes ja teistes jaemüügikanalites.