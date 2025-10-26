See pole enam kaugel: mida oodata CES 2026 tehnoloogiamessilt?

Foto: Consumer Technology Association (CTA)

Aasta esimeste päevade Las Vegas on taas muutumas globaalse tehnoloogilise melu epitsentriks. CES 2026 ei ole pelgalt mess ja konverents, vaid lava, kus tulevik esitab oma esimese proloogi alanud aasta kohta. Sel aastal lubatakse dünaamilisemat etendust kui kunagi varem, kus peaosades on tehisintellekt, kvantarvutus ja tehnoloogiad, mis alles eile tundusid ulmena. Tõmmakem eesriie kergelt paokile.

Korraldajad on välja hõiganud, et innovatsioon ei võta puhkust – ja nemad ka mitte. CES 2026 tõotab tulla senistest kõige dünaamilisem, tuues külastajateni uusi kogemusi, laiendatud kategooriaid ja läbimurdelisi uute toodete esitlusi.

Titaanid astuvad lavale

Ükski tehnoloogia show pole täiuslik ilma oma peaesinejateta, kes seavad kogu tööstusele suuna. Ja seekord on lavale oodata tõelisi raskekahurväelasi.

AMD juht, dr Lisa Su – keda ajakiri Fortune on tituleerinud üheks äriilma mõjukaimaks inimeseks – avab oma ettekandes kaardid, kuidas AMD plaanib tehisintellekti lahendusi tuua kõikjale, alates pilveserveritest kuni otse sinu lauaserval asuvate seadmeteni.

Talle sekundeerib Lenovo esimees ja tegevjuht Yuanqing Yang. Lenovo toob oma kuulsa TechWorld ürituse otse CES-ile ja seda veel linna kõige kuumemasse esinemispaika – ikoonilisse Las Vegase Sphere’i. Yangi visiooniks on tehnoloogia tulevik, kus tehisintellekt, seadmed, taristu ja teenused sulanduvad ühtseks, sujuvaks tervikuks. Ja see on alles algus – korraldajad lubavad veelgi kõlavaid nimesid avalikustada juba novembris.

CES Foundry: Innovatsiooni uus tuksuv süda

Selle aasta vaieldamatult suurimaks uudiseks on CES Foundry käivitamine. See pole lihtsalt uus näitusesaal, see on messi uus tuksuv süda, mis pumpab elu tehisintellekti, plokiahela ja kvantarvutuse radikaalsetesse ideedesse. Fontainebleau Las Vegases avatav keskus on mõeldud kui innovatsiooni "naabruskond" – sõlmpunkt ja esitlusala, kus valdkonna teerajajad, investorid ja press saavad kokku tulla.

Kahel tihedal päeval ootavad ees elavad demod, seminarid, võrgustumine ja kohtumised.

CES Foundry on koht, kus kolm maailmamajandust muutvat jõudu – AI, plokiahel ja kvanttehnoloogia – saavad füüsilise kuju. Kui tahad näha, kus sünnivad homsed läbimurded, siis siin on nende häll.

Teooriast praktikasse: AI-koolitus, mis annab tööriistad

CES ei piirdu vaid suurte visioonide maalimisega. Mõistes, et AI-revolutsioon puudutab igaüht, tuuakse koostöös Modeviga külastajateni praktilised CES AI Training´u koolitused.

See on kui tehnoloogiline "kokakool", kus abstraktne teooria muudetakse käegakatsutavaks praktikaks. Fookus on seatud just väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele (SMB), näidates neile, kuidas tehisintellekti päriselt oma kasuks tööle panna, et kasvu kiirendada, efektiivsust tõsta ja konkurentidest samm ees olla. Osalejad ei lahku mitte ainult uute teadmistega, vaid reaalsete raamistike ja tööriistadega, mida kohe oma organisatsioonis rakendada.

Uued rajad, uued julged ideed

Lisaks olemasolevatele kategooriatele laieneb ka CES-i mahukas konverentsiprogramm, et aidata osalejatel valmistuda innovatsiooni tulevikuks.

Programmi lisandub kolm täiesti uut ja julget teemarada:

Tootmise rada ( The Manufacturing Track ): kuidas tootmine kohtub innovatsiooniga? See rada uurib reaalseid strateegiaid, mis aitavad üles ehitada tarneahelaid, rakendada tehisintellekti ja viia läbi tööstuslikku ümberkujundamist.

kuidas tootmine kohtub innovatsiooniga? See rada uurib reaalseid strateegiaid, mis aitavad üles ehitada tarneahelaid, rakendada tehisintellekti ja viia läbi tööstuslikku ümberkujundamist. Tehnoloogia ja standardite rada ( The Tech & Standards Track ): uued tehnoloogiad võivad küll teha tohutuid hüppeid, kuid ilma ühtsete standarditeta on nende laialdane kasutuselevõtt võimatu. See rada sukeldub raamistikkesse, mis toetavad kvanttulevikku, ülimadala energiatarbega ühenduvust ja tarkade kogukondade turvalist arengut.

uued tehnoloogiad võivad küll teha tohutuid hüppeid, kuid ilma ühtsete standarditeta on nende laialdane kasutuselevõtt võimatu. See rada sukeldub raamistikkesse, mis toetavad kvanttulevikku, ülimadala energiatarbega ühenduvust ja tarkade kogukondade turvalist arengut. Kantavate seadmete rada (The Wearables Track): nutirõivastest otse kehasse integreeritud tehnoloogiani – kantavad seadmed arenevad valguse kiirusel. See rada toob kokku tervise, moe ja andmetöötluse uusimad saavutused, sealhulgas AI-põhised kantavad seadmed ja järgmise põlvkonna nutika rõivastuse.

Tulevik ei oota. Ära oota sina ka

CES 2026 kinnitab, et tulevik ei oota niisama kannatlikult kalendris uue aasta algust. See on juba sündimas. CES annab uuele aastale suuna kätte, kõik olulised teadanded võidakse teha siin.

Kuigi messi alguseni on veel aega, on tehnoloogiamaailma hammasrattad juba täiskäigul pöörlemas. Värskete uudiste, süvaanalüüside ja visionääridega peetud vestlustega saab end kursis hoida nii messi enda YouTube´i sarja CES Tech Decoded kui ka CES Tech Talk´i podcasti kaudu.