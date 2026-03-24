IT-ettevõtjad andsid üle aasta auhinnad, mis anti Eesti AI vähidiagnostika, robootika läbimurde, TI-hüppe ja töötukassa reformi eest

Fotol Sander Sebastian Agur (Rollo Robotics), Gert Tiivas (Eesti Töötukassa), Maria Vous (Better Medicine), Ivo Visak ja Kristel Raesaar (TI-Hüpe).

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) tunnustas oma sünnipäeva puhul 2025. aasta silmapaistvamaid tehnoloogiategusid ja -tegijaid. Auhinnad anti välja neljas kategoorias: Aasta Tegija, Aasta Tegu, Aasta Läbimurre ja Aasta Eeskuju.

ITLi presidendi Ats Albre sõnul tunnustab ITL igal aastal inimesi ja organisatsioone, kelle ideed, algatused või tegevus on oluliselt mõjutanud Eesti digitehnoloogia arengut või Eesti elu laiemalt. „Tehnoloogia mõju ei piirdu ammu enam ainult IT-sektoriga, vaid kujundab üha enam seda, kuidas me õpime, töötame, ravime ja riiki korraldame. Tänavused laureaadid on hea näide sellest, kuidas digilahendused aitavad päriselt ühiskonda edasi viia.“

Aasta Tegija 2025 tiitli pälvis Eesti meditsiinitehnoloogia idufirma Better Medicine tehisintellektil põhineva vähituvastussüsteemi arendamise eest. Ettevõtte lahendus aitab radioloogidel kompuutertomograafia uuringutes automaatselt tuvastada, määratleda ja mõõta onkoloogilisi leide neerus, toetades radiolooge juhuleidude leidmisel ning diagnostika täpsuses. "Arvestades, et vähi esinemissagedus maailmas on kasvuteel, arstide töökoormus suureneb ning raha on tervishoiusüsteemis aina vähem, on targad lahendused määrava tähtsusega elude päästmisel, toetades arste vähi tuvastamisel ja -diagnostikas," ütles Better Medicine’i kaasasutaja ja tegevjuht Priit Salumaa. Ta lisas, et ettevõtte järgmiseks eesmärgiks on katta ära kõik kõhuõõne kriitilisemad vähid ning sealt omakorda edasi liikuda kogu keha katva tuvastussüsteemi poole, mis teeks Better Medicine'ist ainsa kliiniliselt holistilise vähituvastussüsteemi maailmas.

Aasta Tegu 2025 auhinna sai TI-Hüppe Sihtasutus haridusprogrammi käivitamise eest, mis aitab Eesti haridusel tehisaru ajastuks valmistuda. “Tähtis on mõista, et me ei vii tehisaru kooli – suurte keelemudelite rakendused juba on õpilaste telefonides. Meie aitame koolidel kohaneda, et tehisaru võimestaks, mitte ei pidurdaks õppimist,” ütles TI-Hüppe juht Ivo Visak. “Loome eeldused selleks, et Eesti noortest saaks mitte ainult nutikad tehisarutööriistade kasutajad, vaid ka nende võimekad loojad. Erasektori, sealhulgas ITL-i liikmesettevõtete, toetus on aidanud Eesti järgmise suure arenguhüppe võimsalt käivitada,” märkis Visak. TI-Hüpe on tänaseks jõudnud kõigi Eesti gümnaasiumideni ja kaasanud üle 4900 õpetaja, kellest enam kui 60% kasutab tehisaru tööriistu iganädalaselt. Jaanuaris lansseeritud Eesti õpilastele kohandatud õpirakendus on praeguseks kasutusel juba ligi 77% gümnaasiumidest.

Aasta Läbimurre 2025 tunnustuse pälvis Rollo Robotics, kes arendas maailma esimese stabiilse autonoomse üherattalise turberoboti. Lahendus pakub turva- ja kaitsesektorile uut lähenemist – robot on kiirem, vähemate komponentidega, energiatõhusam ja suudab liikuda keskkondades, kuhu tavapärased robotid ei pääse. „Robootika arengus on stabiilse üherattalise roboti loomine olnud pikka aega tehnoloogiline väljakutse, mida on peetud peaaegu võimatuks, sest ühe toetuspunktiga süsteem on olemuselt dünaamiliselt ebastabiilne. Meie meeskonna patenteeritud meetod näitab, et ka väikeses Eestis on võimalik teha globaalselt konkurentsivõimelist süvatehnoloogiat, millega maailmas väärtust luua,“ ütles Rollo Robotics OÜ juhatuse liige Sander Sebastian Agur.

Sel aastal andis ITL esmakordselt välja ka uue tunnustuse Aasta Eeskuju, mille sai Eesti Töötukassa teenuste kaasajastamise reformi eest. Tegemist on näitega, kuidas avalik sektor saab oma struktuuri ümber kujundades suunata rohkem ressursse sisuliste teenuste arendamisse ning tehnoloogilise võimekuse kasvatamisse. „Meie peamine eesmärk on aidata inimestel kiiremini tööturule jõuda, keskendudes neile, kes vajavad meie tuge kõige enam. Selleks peame oma teenuseid pidevalt arendama ja paremini sihitama,“ ütles Eesti Töötukassa juhatuse esimees Gert Tiivas.

ITL annab sektori tunnustusi välja igal aastal ning laureaadid valib liidu juhatus liikmete ja partnerite ettepanekute põhjal. IT-ettevõtjad on aasta auhindu välja andnud 1998. aastast, seekordne tunnustatakse tegijaid 27. korda.