Android Auto läks pärast uuendust Samsung Galaxy S26 ja Google Pixeli telefoni omanikel katki

Mobiilimaailma värskeim juveel Samsung Galaxy S26 ning ka Google´i Pixeli tipptelefonid vaevlevad juba mitmendat päeva probleemi käes, et oma autosse istudes ja ühendades sõiduki süsteemiga saabub ootamatu vaikus.

Paljude kasutajate jaoks on Android Auto muutunud luksuslikust mugavusest närvesöövaks peavaluks, kus ühendus katkeb pidevalt ja taastub. Mis on selle tehnoloogilise jama taga ning miks on uue põlvkonna tippmudelid on jänni jäänud, ei tea veel keegi öelda.

Probleemid algasid uuendusega

Mõjutatud nutitelefonid suudavad pärast viimast tarkvarauuendust luua ühenduse autoga vaid hetkeks. Seejärel järgneb tühi ekraan ja uue ühenduse loomise katse.

Üks nördinud kasutaja kirjeldas oma kogemust Google’i foorumis nii:

"Mul on väga sarnane probleem Samsung S26 Ultraga. AA (Android Auto) ühendub, siis katkeb, siis ühendub hetke pärast uuesti ja siis jälle katkeb. Ühendus ei ole püsiv. Eelmise telefoniga, S25 Ultra, polnud mingeid probleeme."

Eriti torkab silma asjaolu, et probleem kummitab just kaabliga ühendusi. Need, kes lootsid stabiilsele ja kindlale "juhtmeühendusele", on leidnud end keset jama, kus ükski tavapärane lahendus – nagu vahemälu tühjendamine või uue kaabli otsimine ei tundu aitavat.

Kas turvalisus on mugavuse vaenlane?

Tehnoloogiaeksperdid kahtlustavad, et süüdlane võib peituda sügaval Android 16 operatsioonisüsteemi koodis. Tundub, et uued turvameetmed ja OS-i paigad, mis on mõeldud kaitsma kasutaja andmeid, on muutunud liiga innukaks. Kui telefon on lukustatud, võivad need süsteemid tõlgendada USB-andmesidet kui potentsiaalset ohtu ja ühenduse lihtsalt "läbi lõigata".

Meelehärm on nii suur, et mõned kasutajad kaaluvad isegi seadme tagastamist. Üks Mercedes C43 omanik ei hoidnud Samsungi foorumis emotsioone tagasi:

"Sama probleem Mercedes C43 ja Galaxy S26 Ultraga. Ei ühendu üldse. Proovisin andmete ja vahemälu tühjendamist, see pole kaabli viga. See on viimased kaks aastat Galaxy S24 Ultraga laitmatult töötanud. See on minu "tehingumurdja" ning telefon läheb tagastamisele, kui lähema nädala jooksul lahendust ei tule, kuna tagastusaken on vaid 15 päeva."

Kuidas murest jagu saada (vähemalt ajutiselt)?

Kuigi Samsung ja Google pole veel ametlikku "päästerõngast" ehk parandust välja lasknud, on nutikamad kasutajad leidnud mõned viisid, kuidas süsteemi trikitada. Kui nutitelefon jonnib, proovi järgmist.

Hoia telefon kogu aeg ärvel: avage telefoni lukk enne kaabli ühendamist ja hoia see lukustamata kuni rakenduse täieliku käivitumiseni.

Lõdvenda piiranguid: navigeerige seadetesse Settings > Security & Privacy ja proovi keelata USB-piirangud (Advanced Protection alt).

Rakenduste suurpuhastus: mõned on saanud abi Samsung SmartThingsi rakenduse kustutamisest või Android Auto "jõuga peatamisest" (Force stop) enne sõidu alustamist.

Google on veast teadlik ja lubas uuenduse varsti välja lasta.