Google I/O 2026 avas ukse tehisarust pakatavate prillide ja iseseisvate AI-agentide ajastusse

AI ja nutiprillid ja agendid? Kõik on ju puha tuttavad leierdatud märksõnad. Aga mida siis tegelikult seekordsel Google I/O suurüritusel näidati-lubati?

Äsja lõppenud Google I/O 2026 konverentsil tehti puust ja punaseks, et tehisaru polegi enam lihtsalt tark otsingumootor. See on kolinud nüüd ka prillidesse, tegutseb iseseisvalt pilveserverites ja suudab videoid kokku panna pelgalt lennukate ideede pealt. Agendipõhises tehisintellekti ajastus digitaalne assistent ei maga kunagi.

Google'i tegevjuht Sundar Pichai sõnastas selle otse: me oleme jõudnud faasi, kus inimesed tahavad näha AI reaalset igapäevast väärtust. Numbrid räägivad enda eest – Google'i AI-otsingul on üle miljardi igakuise aktiivse kasutaja ja Gemini rakendust kasutab iga kuu ligi 900 miljonit inimest. Kuid see on alles algus.

Nutiprillid teevad comebacki – seekord siis päriselt

Kuigi Google oli enam kui kümnend tagasi oma Google Glassiga nutiprillide teerajaja, ei olnud maailm toona veel valmis. Nüüd, 2026. aastal, on tehnoloogia järele jõudnud. Koostöös Samsungi, Qualcommi ja prillimaailma tippbrändide Gentle Monsteri ning Warby Parkeriga tuuakse sel sügisel (esialgu küll USA turule) müügile uue põlvkonna intelligentsed prillid.

Esimene versioon, mis poelettidele jõuab, on ilma ekraanita audiomudel, mis toob Gemini AI otse sinu kõrva. Kujuta ette, et jalutad tänaval – prillid loevad sulle ette saabuvaid sõnumeid, tõlgivad reaalajas võõrkeelset juttu ning annavad sulle jalutuskäigul mööduvate restoranide kohta arvustusi, ilma et peaksid kordagi telefoni taskust välja võtma.

Samsungi mobiilidivisjoni kliendikogemuse juht Jay Kim oli uue seadme osas vägagi ootusärev:

"Selle uue tehisintellekti vormiteguriga laiendame veelgi Galaxy seadmete ökosüsteemi, kus iga seade on optimeeritud pakkuma unikaalseid AI-kogemusi, mis sobivad kõige paremini selle kujuga."

Google'i Android XR platvormi asepresident Shahram Izadi lisas:

"See on võimas samm edasi meie ühises visioonis Samsungiga muuta tehisintellekt igapäevaelus kasulikumaks ja kättesaadavamaks."

AI agendid: sinu isiklik, väsimatu armee

Kui varasemad AI-mudelid olid nagu targad raamatukoguhoidjad – nad andsid sulle vastuse, kui oskasid õigesti küsida, siis Google'i uued AI-agendid on nihkunud isiklikuks assistendiks, mis teevad vahepeal midagi ka iseseisvalt.

Google tutvustas konverentsil tööriista Antigravity 2.0, mis on spetsiaalne programm tehisintellekti agentide loomiseks ja haldamiseks. Need agendid tegutsevadki juba autonoomselt. Kõige märkimisväärsem neist on Gemini Spark.

Kujuta ette, et sa annad oma uuele assistendile (Gemini Spark) ülesande planeerida puhkusereis ja broneerida piletid. Spark teeb seda Google Cloudi virtuaalmasinates. Sa võid oma telefoni välja lülitada ja magama minna – Spark teeb taustal tööd edasi. Android Halo liidese kaudu saad igal hetkel vaadata, mille kallal su agent parasjagu toimetab.

Lisaks äratab sind igal hommikul Daily Brief – agent, mis pole lihtsalt loll kokkuvõte sinu kalendrist, vaid intelligentne ülevaade, mis analüüsib sinu e-kirju, ülesandeid ja sündmusi ning pakub ise välja, millised peaksid olema sinu tänased prioriteedid. Seda oleme juba uuemates Samsung Galaxy telefonides näinud.

Uued ajuhiiglased: Gemini 3.5 Flash ja Gemini Omni

Google'i mootoriruumis teevad tööd uued AI-mudelid, mida toetavad spetsiaalselt treenimiseks ja andmetöötluseks loodud 8. põlvkonna TPU kiibid. See on aidanud tehisarul muutuda eksponentsiaalselt kiiremaks.

Gemini 3.5 Flash on ettevõtte sõnul teistest turulolevatest lahendustest kuni neli korda kiirem, tehes keerulist programmeerimis- ja analüüsitööd murdosa sekunditega ning säästes suurkorporatsioonidele miljardeid dollareid aastas.

Gemini Omni on aga mudel, mis suudab žongleerida erinevate meediumitega. Kuidas see töötab? Kui varem pidid pildi saamiseks sisestama teksti, siis Omni sisendiks võib olla suvaline joonis või videoklipp ja masin suudab selle põhjal genereerida täiesti uue video, teksti või heliteose.

Seda võimekust kasutab ära ka uus Docs Live funktsioon. See on otsekui telepaatiline stenografist – sa lihtsalt räägid oma mõtteid kõva häälega (isegi kui need on üsna segased) ning Docs Live struktureerib ja vormistab need reaalajas korrektseks dokumendiks, täpselt sinu kõnelemise tempos.

Sama revolutsiooni teeb läbi ka YouTube uue Ask YouTube funktsiooniga, mis laseb videost välja otsida ja interaktiivselt tarbida just seda ainsat infokildu, mida sa tegelikult vajad, säästes aega.

Turvalisus võltsingute ajastul

Kuna tehisaru loodud piltide (uue Nano Banana mudelil põhineva Google Pics tööriistaga on loodud juba üle 50 miljardi pildi) ja tekstide maht plahvatuslikult kasvab, peab kasvama ka usaldus.

Google on integreerinud otsingusse ja Chrome´i SynthID vesimärgisüsteemi ning C2PA-põhise verifitseerimise. See tähendab, et iga kord, kui näed pilti või videot, suudab veebilehitseja (Chrome) kohe öelda, kas see on tehtud päris kaameraga või sündinud tehisintellekti fantaasiast.

Google & Samsung Intelligent Eyewear (Audio-mudel)

Kuigi me peame neid prille reaalselt oma silmadele ja kõrvadele – sättima alles selle aasta sügisel, annavad konverentsil näidatud andmed selge pildi, mida oodata.

Unusta telefoni jõllitamine tänaval, navigeerimine ja sõnumid jõuavad sinuni audiona. Välismaal reisides tõlgitakse võõrkeelne kõne otse sinu kõrva. Tänu koostööle Warby Parkeri ja Gentle Monsteriga näevad need välja nagu tavalised, moodsad prillid. Samuti jooksutab see uut ööpäevaringset Gemini Spark agenti.

Miinuseks on aga esialgu piiratud saadavus, ekraani puudumine (esimene versioon on vaid helipõhine), visuaalset liidest (HUD) oodatakse alles järgmistes versioonides.

Prillidesse ehitatud kaamera kaugjuhtimine ja analüüsivõime tekitab kindlasti küsimusi andmekaitse osas.