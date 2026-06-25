Nothing toob välja väikese telefoni Phone (4b), mida paljud on oodanud

Aastal 2021 tegi Apple midagi, mis jättis paljud nutitelefonihuvilised nõutult pead vangutama - nad tapsid väikese iPhone Mini. Koos sellega kadus turult kogu tootefilosoofia, mis hindas käepärasust ja mugavust. Samsung järgnes eeskujule, korjates oma valikust kõik alla 6,2-tollised seadmed, ja Asus loobus Zenfone'i väikevormist sootuks. Tööstuse sõnum oli ühene ja halastamatu: väikesed telefonid on nišitoode, loeb vaid suurus. Kas Nothing ujub nüüd üksi vastuvoolu?

Viis aastat hiljem on pildile ilmunud Briti idufirma, mis trotsib voolu ja teeb seda, millest tehnoloogiahiiglased on keeldunud. Londonis baseeruv Nothing on ametlikult avalikustanud oma uue seeria esimese pääsukese, Nothing Phone (4b). 7. juulil avalikkuse ette jõudev seade on kui värske tuulepuhang turul, kus oldi juba lootust kaotamas. Samas võib ikkagi olla tegemist nišitootega häälekale vähemusele, kes tahab kindlasti peopessa mahtuvat nutiseadet. Kuid eks müük näitab, kui suur see vähemus on.

Disain, mis kõnetab uut põlvkonda

Phone (4b) pole lihtsalt järjekordne plastist kandiline klots, nii nagu pole olnud ka selle tootja eelmised telefonid. See ühendab endas Phone (4a) Pro viimistletud unibody-disaini ja Phone (4a)-st tuttava ekspressiivse Glyph-valgustussüsteemi. Tulemuseks on seade, mis tundub korraga nii tuttav kui ka värskelt uuenduslik.

Nothing on oma signatuuriks saanud läbipaistva esteetika siin veelgi enam fookusesse toonud: seadme sisemised elemendid on eksponeeritud, luues kristallselge ja sujuva vormi, mis voolab märkamatult tagaküljelt raamile. Kas need on ehtsad sisemuse detailid või taas disainitud võlts-komponendid, seda saame juuli alguses näha.

Kaamerafilosoofia: vähem on tegelikult rohkem

Nutitelefonide turul valitseb praegu "rohkem on parem" trend. Tootjad lisavad telefonidele kolm kaamerat, et reklaamida erinevaid kasutusvõimalusi, kuigi tegelikult on neist enamuseks olukordadeks kõlblik vaid üks. Nothing kasutab oma uue tulija puhul tuntud lühendit KISS - Keep It Simple, Stupid (hoia asjad lihtsana ja "rumalana").

Selle asemel, et täita tehniliste andmete leht 2 MP sügavussensorite ja 8 MP ülilainurkkaameratega, on Nothing teinud julge otsuse: vähem kaameraid, aga see-eest kvaliteetsem. Poolläbipaistva tagapaneeli all peidab end Sony LYT-710 sensor koos optilise pildistabilisaatoriga (OIS). Selline enesekindlus tundub pea provokatsioonina, kuid mõned fotohuvilised võivad seda lihtsust hinnata.

Kuidas (4b) sündis?

Huvitav on ka Phone (4b) taust. On levinud uskumus, et tegemist võib olla hoopis ümberbränditud CMF Phone 3-ga, mille projekt oli algselt tühistatud. Nothingi esindaja Akis Evangelidis kinnitas varem, et järgmine CMF-seeria telefon on mälukiipide hindade hüppelise tõusu tõttu kalevi alla pandud - ettevõte ei suutnud luua seadet, mis hinna poolest piisavalt mõistlik oleks. Phone (4b) paistabki täitvat seda tühimikku, pakkudes Nothingi disainikeelt CMF-seeria hinnaklassis.

Visuaalselt on telefonil iPhone 17 Pro-d meenutav kaameramoodul, kus vertikaalne paigutus on vasakus nurgas ja Glyph-valgustus paremal. Nende vahele on mahutatud pillikujuline element LED-välguga, andes telefonile tehnilise ja esteetilise viimistluse. Kuigi ametlikus videos näeme seadet vaid sinisena, on lekked viidanud ka mustale ja valgele variandile.

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