Algab kooli argipäev: 4 soovitust, kuidas õpilase nutitelefon turvaliseks teha

Homme algab kooli argipäev, aktused on läbi. Lastevanemad muretsevad, et õpilased oma nutiseadmeid ikka turvaliselt kasutaks.Nii täiskasvanud kui ka noored hoiavad aina rohkem isiklikke andmeid ja faile nutitelefonides. Lapse telefon peab olema kaitstud soovimatu ligipääsu eest, võimaldades samas lapsevanemal vajadusel telefonile ligi pääseda. Siin on neli nõuannet, kuidas niimoodi oma lapse nutitelefon turvaliseks teha.

Rakenduste lukustamine

Sõrmejäljelugejaga saab seostada ka rakenduste lukustamise funktsiooni. Kui mõni rakendus on lukustatud, saab seda avada vaid kasutajale teadaoleva parooliga või sõrmejäljega. Nii võib laps kaitsta endale olulisi rakendusi (nt Facebook või Messenger) ning ta ei pea muretsema, et andes kellelegi oma telefoni, näiteks suvevaheaja piltide vaatamiseks, pääsetakse ligi ka tema Facebooki või Instagrami kontodele.

Sõrmejäljelugeja

Alles hiljuti oli kõige levinum viis telefoni turvamiseks PIN koodi või mustri kasutamine. Täna pakuvad kiiremat, mugavamat ja turvalisemat lahendust sõrmejäljelugejad. Näiteks Huawei kasutab oma telefonides kõige kiiremaid ja mugavamaid sõrmejäljelugejaid – Huawei P9 Lite 2017 nutitelefoni sõrmejäljelugeja avab telefoni kõigest 0,3 sekundiga. Kuna sõrmejäljelugejaga saavad telefoni avada ainult need, kelle sõrmejälg on seadmes registreeritud, on kasutajale korraga garanteeritud mugavus ja turvalisus ning võõraste eest on nutitelefon turvaliseks tehtud.

Seif

Seifi funktsiooni kasutamine võimaldab kasutajal laiendada kontrolli oma privaatsuse üle, kaitstes fotosid, videoid, helifaile või dokumente neid krüptides. Seda funktsiooni saab rakendada nii üksikutele failidele kui ka tervetele kaustadele. Varjatud failidele saab kasutaja seejärel ligi sõrmejäljelugejat kasutades.

Pilveteenus fotodele

Enamik inimesi kasutavad oma nutitelefoni igapäevaselt ka kaamerana, sealhulgas noored, kelle motoks tänapäeval on „näita pilti või seda ei juhtunud“. Aastas võib üks inimene teha sadu pilte ning parim viis nende mälestuste kaitsmiseks on kasutada Google Photos tasuta pilveteenust. See rakendus laeb WiFi võrgus olles kasutaja pildid ja videod automaatselt piiramatu suurusega pilve. Kasutaja ise ei pea selleks midagi tegema, ent kui telefoniga midagi juhtub, on kõik ta pildid ja videod pilves alles. Neid saab vaadata ka arvutist või jagada oma sõprade ja perega, määrates täpselt ära, milliseid pilte keegi näha võib.