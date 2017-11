Õeks ja bioanalüütikuks tehisreaalsuse abiga

Tehisreaalsus pole kosmoseteadus, seda saab igal pool kasutada. Eesti Noorsootöö Keskuse, Civitta Eesti ja Maru VR koostöös loodud unikaalne karjääriõppelahendus viib töökäte puuduses vaevleva õenduse ja bioanalüütiku erialaga tutvumise võimalused noorteni läbi virtuaalreaalsuse.

Noored said VR-töötube esmakordselt testida eile Tallinna kesklinna noortekeskuses. Virtuaalreaalsuse töötoad annavad osalistele võimaluse asuda bioanalüütikute ja õdede töövarjuks, mille käigus kogetakse nende igapäevast töökeskkonda. Näiteks näeb väga lähedalt, kuidas tehakse erinevaid proove ja analüüse, töötatakse mikroskoobiga, õpitakse esmaabi ning lahendatakse kriisisituatsioon. Töötoa praktilises osas proovitakse ametite töövõtteid professionaalide käe all päriselt järele.

Mobiilsete töötubade idee ellu kutsunud Eesti Noorsootöö Keskuse direktori Edgar Schlümmeri sõnul on äärmiselt oluline, et karjääriõpe, aga ka noorsootöö tervikuna käiks ühte sammu noorte vajadustega ja nende eelistustega infot koguda ning seda töödelda.

„Noorsootöö ülesanne on luua noorele parimad võimalused enda teostamiseks valitud valdkonnas ja erialal. Mobiilsed töötoad on innovaatiline ja oluline samm viimaks karjääriõpe noortele lähemale, teha seda köitvalt ja tõhusalt,“ ütles Schlümmer. „Mobiilsed töötoad annavad võimaluse tutvuda erinevate ametite ja tööelu praktiliste külgedega ning aitavad noori tööeluks paremini ette valmistada.“

Töötoa eesmärgiks on tõsta noorte karjääriteadlikkust tervishoiusektorist, sidudes nii erinevate seadmete ja tehnoloogiate kui ka uute lähenemiste tutvustamise konkreetsete ametitega. Välja valitud erialad on kooskõlas OSKA tervishoiusektori raportis ilmnenud trendidega.

„Meie eesmärk on suurendada noorte kaasatust ja varajast kontakti töömaailmaga ning toetada nende konkurentsivõimet,“ sõnas Schlümmer. “Uus lähenemine on oma terviklikkuse ning erinevate osapoolte panustamise tõttu noorte ning tööturu vajadusi senisest oluliselt paremini arvestav. Noorsootöö üks ülesandeid on ka teised valdkonnad koostööle innustada ja usun, et selliseid lahendusi näeme tulevikus ka paljudes teistes valdkondades.“

Töötube korraldatakse erinevates noortekeskustes, messidel ja laagrites üle Eesti. Soov on jõuda 2018 aasta lõpuks vähemalt 900 nooreni.