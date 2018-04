Elu läheb üha paremaks: ostetakse aina rohkem ja aina kallimaid nutitelefone

Märtsis osteti Elisast rohkem telefone kui mullu ja võrreldes eelmise aasta märtsiga on selgelt tõusuteel keskmise nutitelefoni ja sülearvuti ostuhind. Kuid mudelid, mida ostetakse, pole endiselt need, millest tehnoloogiaportaalid arvustusi kirjutavad, vaid lihtsamad ja odavamad, kuid samuti aina võimekamad ja aina kallimad mudelid.

Märtsis osteti 17 erineva tootja telefone ja kokku osutus valituks üle 70 erineva mudeli. Klientide seas kõige populaarsemad brändid olid Samsung, Huawei, Apple, Nokia ja MyPhone. Nimistusse mahtus ka eksootilisemaid tootjaid nagu näiteks Xiaomi, ZTE ja isegi Philips.

Samuti osteti märtsis telefone umbes kaks protsenti rohkem kui mullu ja keskmiseks hinnaks kujunes 384 €. Nutitelefonide ostuhind on märtsis selgelt kasvanud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Elisa telekomiteenuste valdkonna juht Mailiis Ploomann sõnas, et Elisa klientide vaieldamatuteks lemmikuteks olid endiselt mõistliku hinna ning väga heade tehniliste näitajatega seadmed. „Hinnatakse nii seadme üldist välimust, kvaliteetset kaamerat, head akukestvust ning toimivat ja loogilist kasutajaliidest.“

Ploomann lisas, et põnevaks tulijaks saab jätkuvalt pidada nutitelefoni Xiaomi Redmi Note 4. „Note 4 on eriliselt armastatud klientide seas, kes soovivad midagi erilist just tehnilise poolepealt.“

Ostetud telefonidest olid valdav enamus nutitelefonid, kuid nuppudega telefonide osakaal märtsis oli kokku seitse protsenti.

Tahvel- ja sülearvutiteid soetasid kliendid üle 50 erineva mudeli, kokku kuuelt erinevalt tootjalt. Keskmise sülearvuti ostuhinnaks kujunes peaaegu 800 eurot ning tahvelarvuti puhul 200 eurot. „Kui tahvelarvutite puhul on taoline hinnatase püsinud stabiilselt juba mitmeid kuid, siis sülearvutite puhul kasvavad eelistatud mudelite hinnad stabiilselt igas kuus,“ ütleb Ploomann.

Elisa kliendid eelistavad soetada aina enam paremate tehniliste näitajatega seadmeid, kas tõsisemate tööülesannete täitmiseks või uute ja nõudlike arvutimängude mängimiseks. „Videomängutööstus on Eestis kasvamas täiesti arvestatavaks tööstusharuks läbi erinevate seadmeliikide ja lisatarvikute ning seega üritame ka Elisa seadmevalikusse pidavalt uusi seadmeid just mänguritele mõeldes lisada.“

Nutitelefonide TOP märtsis

Samsung Galaxy J3 (2017) Huawei P10 Lite Samsung Galaxy A5 (2017) Samsung Galaxy S8 Samsung Galaxy J5 (2017) Huawei P9 Lite mini Apple iPhone 7 Sony Xperia XZ1 Compact Xiaomi Redmi Note 4 32GB Huawei P9 Lite 2017

Sülearvutite TOP märtsis

Apple MacBook Air 13 128GB (2017) SWE Lenovo Ideapad 320-15IKB (80XL) 15,6" i3 Apple MacBook Air 13 128GB (2017) RUS Lenovo Ideapad 110-15ISK (80UD00NBMX) Lenovo Ideapad Y520-15IKBN (80WK0007MX)

Tahvelarvutite TOP märtsis