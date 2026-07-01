Petturid liiguvad uutesse kanalitesse

Teises kvartalis vähenes "spoofitud" ehk võltsitud numbritelt tehtud petukõnede hulk ligi üheksa korda, kuid petturid suunasid tegevuse välismaa numbritele, suhtlusrakendustesse ja petusõnumitesse.

Elisa blokeeris teise kvartali jooksul 628 456 petukõnekatset. Esimeses kvartalis peatati üle 5,5 miljoni pettusekatse.

Samal ajal kasvas blokeeritud petusõnumite arv 90 188-ni. See näitab, et ründajad otsivad jätkuvalt uusi viise inimesteni jõudmiseks.

Rünnakud liiguvad WhatsAppi ja Telegrami

Elisa infoturbejuht Mai Kraft ütles, et petukõnede arvu vähenemine viitab operaatorite tehniliste lahenduste tõhususele. Tema sõnul ei tähenda see pettuste kadumist, vaid tegutsemisviisi muutust.

Krafti sõnul kasutavad kurjategijad üha enam välismaa telefoninumbreid, väiksemate operaatorite numbreid ning suhtlusrakendusi nagu WhatsApp ja Telegram. Need jäävad tavapäraste telefonioperaatorite kõnefiltritest välja.

Petusõnumid koonduvad lainetesse

Teises kvartalis blokeeriti kokku üle 90 000 petusõnumi. Suurem osa neist koondus maikuusse, mil registreeriti ligi 64 000 blokeeritud sõnumit, juunis maht langes.

Kraft ütles, et selline kõikuv muster on petturitele iseloomulik. Tema sõnul käivitatakse sageli lühikese aja jooksul väga mahukas kampaania ning seejärel aktiivsus vaibub mõneks ajaks.

Tehnilised lahendused ei kata kõike

Elisa sõnul ei ole võimalik kõiki pettusekatseid automaatselt blokeerida. Ettevõte rõhutas, et tähelepanelikkus jääb olulisimaks kaitseks.

Krafti sõnul ei tasu kahtlase kõne või sõnumi korral kiirustada ega jagada isiklikke andmeid. Vajadusel tuleks vestlus katkestada ja võtta ise ühendust organisatsiooniga, kelle nimel väidetavalt ühendust võeti.