Täna on ülemaailmne Wi-Fi päev

Meie jaoks on Wi-Fi muutunud sama iseenesestmõistetavaks nagu elekter pistikupesas või kraanivesi – märkame selle olemasolu alles siis, kui see ootamatult kaob. Täna, 20. juunil, on aga aeg see nähtamatu abimees rambivalgusesse tõsta, sest käes on ülemaailmne Wi-Fi päev.

Kuid see päev ei ole loodud pelgalt selleks, et tähistada kiiret Netflixi voogedastust diivanitahvelarvutisse või sujuvaid videokõnesid. Sellel on palju suurem missioon.

Mis on ülemaailmne Wi-Fi päev?

Igal aastal 20. juunil toimuvat ülemaailmset Wi-Fi päeva (inglise keeles World Wi-Fi Day) veaborganisatsioon Wireless Broadband Alliance (WBA). Selle päeva eesmärk on tähistada seda tohutut rolli, mida traadita internet mängib inimeste, ettevõtete ja kogukondade ühendamisel.

Internet on kui hiiglaslik, kõiki maailma teadmisi ja võimalusi koondav raamatukogu, Wi-Fi on aga see kiire ja kõigile avatud sild, mis aitab meil sellest raamatukogust osa saada. Ideoloogia on lihtne: Wi-Fi on üks kiiremaid ja taskukohasemaid viise inimeste veebi toomiseks. Ülemaailmne Wi-Fi päev tunnustabki neid organisatsioone, mis kasutavad seda tehnoloogiat ühenduvuse viimiseks sinna, kuhu internet muidu poleks jõudnud – olgu nendeks siis kauged maapiirkonnad või alateenindatud linnaruumid. Nende eesmärk on „connect the unconnected“ ehk tõlgituna „ühenda ühendamatud“.

Ühenduvus võrdub võimalustega

Veebi pääsemine pole enam luksus. See on elutähtis tööriist, mille abil inimesed leiavad tööd, omandavad haridust, saavad ligipääsu tervishoiule ja hoiavad sidet oma lähedastega. Kuid karm reaalsus on see, et miljarditel inimestel üle maailma puudub endiselt usaldusväärne internetiühendus.

Seda tühimikku nimetatakse digilõheks (inglise keeles digital divide). Digilõhe on nagu nähtamatu müür, mis eraldab võimalustega varustatud inimesed nendest, kes on jäetud kõrvaltvaataja rolli, kusjuures kõige valusamalt tabab see lõhe just madalama sissetulekuga ja maapiirkondade kogukondi. Taskukohane ja hästi hallatud Wi-Fi on aga nagu virtuaalne buldooser, mis aitab seda müüri lammutada ja lõhet kitsendada.

Kuidas saavad ettevõtted ja inimesed kaasa lüüa?

Selleks, et ülemaailmset Wi-Fi päeva toetada, ei pea sa olema hiiglaslik telekommunikatsiooniettevõte. Iga asutus või kohvik, mis pakub Wi-Fi ühendust, saab muuta digimaailma avatumaks ja kaasavamaks.

Ava oma Wi-Fi: Paku tasuta ja hõlpsasti kasutatavat turvalist külalisvõrku, et iga külastaja saaks internetti minna – ilma, et ta peaks midagi ostma või murdma pead keeruliste sisselogimiste üle.

Paku tasuta ja hõlpsasti kasutatavat turvalist külalisvõrku, et iga külastaja saaks internetti minna – ilma, et ta peaks midagi ostma või murdma pead keeruliste sisselogimiste üle. Muuda juurdepääs lihtsaks: Loo sisselogimiskogemus, mis sobib kõigile. Kasuta selget keelt ja lihtsaid samme, et ka vanemad või tehnoloogiliselt vähem kogenud külalised saaksid ilma stressita võrku.

Loo sisselogimiskogemus, mis sobib kõigile. Kasuta selget keelt ja lihtsaid samme, et ka vanemad või tehnoloogiliselt vähem kogenud külalised saaksid ilma stressita võrku. Tõsta teadlikkust: Jaga oma meeskonna ja klientidega teavet selle kohta, mida ülemaailmne Wi-Fi päev endast kujutab. WBA kutsub üles liituma kampaaniaga „We Support World Wi-Fi Day“, laadima alla sotsiaalmeedia jaoks mõeldud paketi „I Love Wi-Fi“ ja tegema meeskonnaga ühispilte spetsiaalsete T-särkidega.

Jaga oma meeskonna ja klientidega teavet selle kohta, mida ülemaailmne Wi-Fi päev endast kujutab. WBA kutsub üles liituma kampaaniaga „We Support World Wi-Fi Day“, laadima alla sotsiaalmeedia jaoks mõeldud paketi „I Love Wi-Fi“ ja tegema meeskonnaga ühispilte spetsiaalsete T-särkidega. Kasuta ühenduvust kogukonna hüvanguks: Pane oma Wi-Fi kohaliku kogukonna heaks tööle – reklaami kohalikke teenuseid, toeta sündmusi ja paku külastajatele lisaväärtust.

Wi-Fi mõju maailmas

Siin on ülevaatlik tabel karmidest, kuid olulistest faktidest (allikas: Wireless Broadband Alliance), mis näitavad, miks meil on veel pikk tee minna.

Wi-Fi faktid Internetita leibkondade osakaal vaesemates riikides: 80% Võrguühenduseta noori naisi ja teismelisi tüdrukuid madala sissetulekuga riikides: 90% Interneti kasutajate osakaal Aafrikas: 37% Internetiühendusega leibkondi kogu maailmas: 55% Wi-Fi panus suurte majanduste SKP-sse: 3,4%

Nii et järgmine kord, kui sa oma telefoniga märkamatult kohviku või lennujaama Wi-Fi võrku libised, võta hetk ja hinda seda väikest tehnoloogilist imet. Head ülemaailmset Wi-Fi päeva!