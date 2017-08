Koolilapsele telefoni ostes tuleb paika panna kasutusreeglid

Uus kooliaasta on peagi käes ning seetõttu vajavad paljud kooliteed alustavad noored endale uut telefoni, millega kodust eemal olles lähedastega ühendust hoida. Kui tegu on alles telefoniga sinasõprust sobitava lapsega, siis tuleb lisaks seadme ostule selgelt sõnastada ka reeglid, mille järgi telefoni kasutamine käima hakkab. Lisaks tuleb muidugi lapse vanusest ja telefonikasutuse eesmärgist lähtuvalt välja valida konkreetne telefon, mida lapsele muretseda. Elisa tooteturunduse juht Mailiis Ploomann toob välja mõned põhilised nõuanded, kuidas kooli minevale koolilapsele telefoni valida ning mida sellega seoses veel peaks läbi mõtlema.

Nupu- või nutitelefon?

Uut telefoni ostes tasub kõigepealt läbi mõelda, millistes olukordades laps telefoni kõige enam vajab ning kas telefon on eelkõige kõnelemiseks või ka kõikvõimaliku muu suhtluse jaoks.

Üha enam otsustavad vanemad viimastel aastatel koolilapsele telefoni valides kohe nutitelefoni kasuks, Nutitelefoni praktilisi eeliseid on mitmeid, alates näiteks piltide saatmisest ja bussiaegade vaatamisest kuni selleni, et nutiseade pakub südamerahu lapse asukoha teadmisega. Õige rakenduse olemasolul on nutitelefoni puhul vähe asju, mida sellega teha ei saa.

Ka pole probleemi nutitelefoni tundmaõppimisega, kuna seadmete kasutamismugavus on sedavõrd intuitiivne ja sobiv ka noorematele lastele.

Küll peab tähele panema, et “tõsisemaks” õues mängimiseks ja puudel/mänguväljakul turnimiseks pole nutitelefon kukkumis- ja ka kadumisohu tõttu parim kaaslane. Sellisteks puhkudeks soetavad paljud vanemad mõne lihtsama ja soodsa hinnaga nuppudega nn õuetelefoni, mida mängima minnes kaasa võtta.

Taskukohaseid, töökindlaid ja just noorematele lastele sobivaid nutitelefone pakub näiteks Samsung hiljuti turule tulnud A3 ja A5 mudelitega. Need pakuvad tipptelefonidega võrreldavat sisu, kuid on samas poes saadaval mõistliku hinnaga. Kogenumale ja juba täiskasvanumale kasutajale sobivad ka Galaxy S8 või ka Galaxy S7, mis nii sisu kui tehnoloogia poolest telefonimaailma tippklass.

Sõlmi lapsega leping

Kuigi esmakordsele kasutajale võib kogu nutimaailm tunduda keeruline, siis kui laps on varem kokku puutunud arvutite või tahvelarvutitega, siis on uue nutiseadmega kohanemine tema jaoks üsna lihtne. Kuid nutitelefonide kasutamisel peab arvestama, et kõrvuti vahvate funktsioonide avastamisega tuleb lapsega telefoni kasutamise põhitõed läbi rääkida.

Pole vahet, kas soetad koolilapsele esimese nutitelefoni või saab ta uue kooliaasta puhul uuema mudeli, siis peaksite üheskoos paika panema kindlad reeglid, kuidas uue seadmega ümber käia. See hõlmab ühelt poolt väga praktilisi küsimusi, nagu näiteks hoolsus telefoni käsitsemisel, et vältida seadme purunemist või kadumist. Aga kindlasti ka erinevate rakenduste ja keskkondade ülevaatamine, sh pöörates tähelepanu erinevatele sotsiaalmeedia kanalitele ja nende kasutamisele.

Lapselt, kes pole kunagi varem nutitelefoni kasutanud ei maksagi eeldada, et ta teab kõiki norme iseenesest. Hea mõte on sõlmida oma lapsega leping, milles panete ühiselt reeglid paberile kirja. Eelnevalt muidugi kõiki “lepingupunkte” rahulikult koolilapsele selgitades, et ta ka nendest aru saaks, ega võtaks neid asjatute piirangutena, mis võivad hoopis trotsi tekitada.

Telefoni teistega ei jaga

Sama palju või isegi enam kui meile endale, on väga oluline nutiturvalisus. Esimene reegel on telefoni kaitsmine lukuga – noorematel on lihtsam meelde jätta mustrilukk, aga juba vanemana peaks eelistama numbritest koosnevat parooli. See on vajalik nii kadumise puhuks kui ka juhtumiteks, mil näiteks eakaaslased mänguhoos su lapse telefoni haaravad ja seal kas kogemata või ka meelega mingeid tasulisi rakendusi alla laevad või klikivad seal, kus poleks vaja.

Samuti peaks iga lapse nutiõppes sisalduma reegel – telefoni üldjuhul teistele kasutamiseks ei anta. Muidugi juhul kui sõbral on enda telefon kadunud ja vaja teha kiire kõne emale-isale, siis tuleb sõpra aidata. Aga need peavad tõesti olema olukorrad, kus sõber või klassikaaslane on hädas ning muudel juhtudel on telefon ainult lapse enda kasutada. Ka siin on võtmeküsimuseks turvalisus ja oht, et võõras kasutaja võib kas kogemata või pahatahtlikult tõmmata alla mõne tasulise ja püsimakse tekitava rakenduse, helistada eritariifsetel või lapse jaoks sobimatutel numbritel.

Teineteise kõne võetakse alati vastu

Telefonikasutamise reeglid peaksid olema konkreetsed ning üheselt mõistetavad. Näiteks, et teineteise kõned võetakse olenemata olukorrast alati vastu. Ja see kehtib nii lapse kui ka vanema puhul – kui omavaheline “leping” nõuab kõne vastuvõtmist lapselt, siis samamoodi pead ka sina lapsevanemana tema kõnele alati vastama.

Telefonile saab paigaldada ka rakendusi, millega on vanemal võimalik oma lapse tegevusel silma peal hoida. Näiteks GeoZilla Family GPS Locator abil saab näha telefoni asukohta. See rakendus võib olla abiks nii telefoni kadumisel kui ka juhul, kui soovite oma lapse asukoha osas kindel olla.

Ole eeskujuks ja aita

Hea viis vastutustundliku nutitelefoni kasutaja kujundamiseks on omapoolse eeskuju näitamine. See tähendab, et kui soovid, et laps pidevalt telefoni ekraani taga ei istuks, siis proovi seda ka ise vältida. Lisaks sellele tuleb alati olla oma järeltulija jaoks olemas ning anda talle vajadusel telefonikasutamise nõu. Kuna inimese jaoks võib olla tegu esmakordse kogemusega, siis ei tasu eeldada, et ta kõigega ise hakkama saab.

Väga oluline osa nutiseadme kasutamisest on küberturvalisus. Rääkida tuleks sellest, milliseid sõnumeid võib lugeda kahtlaseks ning milline on parim koht rakenduste allalaadimiseks. Alati tuleks kasutada ametlikke rakenduste poode ehk Androidi puhul Play Store ja iOS operatsioonisüsteemi puhul App Store.

Kindlusta hingerahu

Kui telefon on koolilapsele juba soetatud ning ka reeglid kokku lepitud, siis mõtle korraks ka telefoni kaitse peale. Igal juhul tasub nutitelefonile soetada kaitseümbris, mis teda põrutuste ja kriimustuste eest kaitseb. Kuid lisaks sellele on väga soovitatav ka kohe seadme ostul sõlmida nutikindlustus – sarnaselt kodu- ja reisikindlustusega annab see sulle hingerahu, kui seadme suur ekraan peaks õnnetul kombel kukkudes pragunema või veelgi hullem, telefon ära kaduma või pikanäpumehe saagiks langema.