Algas telefoniostubuum - juunis müüdi Eestis 8,8 miljoni eest mobiile

Majandus kasvab mühinal, puhkused algasid, puhkuserahad laoti peo peale ja mida muud kui uusi mobiile selle eest ostetigi. Turu-uuringufirma GfK Retail & Technology andmetel müüdi Eestis juunis 8,8 miljoni euro eest 32 100 uut mobiiltelefoni, mis on tänavu parim tulemus.

GfK uuringu järgi on tänavu kuue kuuga müüdud 170 800 telefoni, mis on siiski 2,1% vähem kui mullu samal perioodil. Seevastu rahaliselt on turg tõusnud 3,7%, ulatudes pea 47,5 miljoni euroni.

Pool miljonit rohkem kui maikuus

Tele2 müügi- ja turundusdirektori Kristjan Seema sõnul on selle aasta Eesti jaeturu mobiiltelefonide müük võrreldes eelmise aastaga tagasihoidlikum, kuid juunis mobiiltelefonide turg hoogustus. „Juuni oli GfK andmetel käesoleva aasta rekordkuu nii müüdud telefonide arvult kui ka ostuks kulutatud summa poolest, mil Eesti tarbijaid soetasid mobiiltelefone ligi poole miljoni euro eest rohkem kui mais,“ ütles Seema.

„Eesti majandus on 2017. aasta esimeses pooles oluliselt elavnenud, olles kasvanud euroala riikidest kõige kiiremini ja küündides viie aasta kõrgeimale tasemele. Eestlaste tööhõive on Euroopa üks kõrgemaid, ulatudes 66,3%-ni. Ka palgakasv on olnud kiire, esimeses kvartalis tõusis palk 5,7%. Eesti inimesed näevad tulevikku helgemates toonides ja käivad raha julgemalt välja,“ selgitas Seema. Ta lisas, et seetõttu on hoogustunud telefonide müük ja tõusnud telefoni keskmine hind. „Eestlaste ostujõu paranemist näitab ka tendents, et üha enam eelistatakse nutiseade kohe välja osta, mitte kasutada järelmaksu võimalust.“

Seema sõnul muutuvad ka müügikanalid. „Üha enam ostetakse nutiseadmeid veebist ja seda eriti just kallimate ja võimekamate mudelite puhul,“ märkis ta.

Juunis Eesti jaeturul müüdud mobiilidest olid GfK statistika järgi 82% nutitelefonid, kokku müüdi 26 450 nuti- ja 5600 nuputelefoni. Tele2-s kasvatas Seema sõnul juunis jõudsalt oma turuosa Nokia, kuna poelettidele jõudsid tootja uued mudelid. „Nokia tuli välja oma esimese Androidi nutitelefoniga ja kauaoodatud Nokia 3310 saabus lõpuks Eesti turule,“ tõi müügi- ja turundusdirektor välja.

„GfK andmetel on nuputelefonide müük olnud tänavu stabiilne ja pigem väikses tõusus. Nokia 3310 kasvatas juunis nuputelefonide turuosa. Ilmselt oleks kasv olnud veelgi suurem, kui Eestisse jõudnud kogused oleksid olnud suuremad,“ kirjeldas Seema.

GfK jaeturu uuringu järgi on keskmine mobiiltelefoni hind tõusnud aastaga ligi 6%. Kui juunis oli nutitelefoni keskmine ostuhind 325 eurot, siis Tele2 klient maksis nutitelefoni eest keskmiselt 261 eurot ning nuputelefoni eest vastavalt 37 ja 32 eurot.

Juuni 10 ostetuimat nutitelefoni Tele2-s

Just5 Freedom Huawei Y5 II Huawei P9 Lite (2017) Samsung Galaxy J3 (2016) Sony Xperia L1 Sony Xperia XA1 Samsung Galaxy A5 (2017) Huawei P10 Lite Samsung Galaxy J5 (2016) Huawei P10

Elisast osteti Samsungi odavtelefoni esimesel poolaastal kõige enam

Elisa juhatuse liige Andrus Hiiepuu tõi välja, et käesoleva aasta esimeses pooles olid Elisa klientide seas kõige populaarsemad mobiiltelefonide brändid Samsung, Huawei, MyPhone, Sony, Apple ja Coolpad.

Hiiepuu sõnul on Elisa klientide seas trendina näha just Apple erinevate vanemate ja taskukohasemate hindadega mudelite populaarsuse suurenemist ning samuti on näha, et Eesti turg on valmis testima erinevaid uusi tootjaid. „Elisa on tuntud selle poolest, et on toonud turule uusi ja eristuvaid brände nagu näiteks Philips, Alcatel, Asus, Jolla, Cat. Elisa oli ka see, kes aitas Huaweil Eestis tuntust koguda ja müüginumbrites suureks kasvada,“ märkis Andrus Hiiepuu, lisades, et juunikuus alguse saanud OnePlus 5 eksklusiivne müük liigub samuti väga positiivses suunas. „Juba täna on näha, et selle tehnoloogiaajakirjanike poolt kõrgelt hinnatud nutitelefoni müük on Eestis väga edukas,“ täpsustas Andrus Hiiepuu.

Elisa erakliendi poolt esimesel poolaastal ostetud keskmise nutitelefoni hinnaks kujunes 320 eurot ning nuputelefoni keskmiseks hinnaks 53 eurot. „Kui võrrelda seadmete keskmist hinda eelmise aasta sama perioodiga, siis nuputelefonide hind on langenud ca 4 euro ning nutitelefonide hind kasvanud ca 20 euro võrra,“ märkis Andrus Hiiepuu.

Samas rõhutas ta, et nutitelefonide keskmise hinna tõus pole tingitud nutitelefonide hinna kallinemisest, vaid hoopis tarbijate teadlikkuse ja kogemuse kasvust. „Olukorras, kus juba üle 64% kõikidest meie klientidest kasutab mõnd nutitelefoni, soovitakse, et igal järgmisel seadmel on veelgi paremad tehnilised näitajad ning seega ollakse valmis ka 25 – 50 eurot rohkem maksma,“ ütles Hiiepuu.

Elisa kliendi jaoks mängib mobiiltelefoni valikul enim rolli hea kaamera olemasolu ning seadme üldine nägus väljanägemine.

Jätkuvalt soetavad Elisa kliendid seadme enamasti osamaksetega ehk jagavad mobiiltelefoni tasu 12–24 kuu peale. Pea veerand kõikidest nutiseadmetest kindlustatakse täna juba ka nutikindlustusega.

Elisa 2017. aasta esimese poolaasta TOP 10 mobiiltelefonid