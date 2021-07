Microsoft toob alates 2. augustist välja virtuaalse Windowsi ehk Windows 365

Microsoft toob 2. augustil välja täielikult virtuaalse pilvepõhise operatsioonisüsteemi Windows 365, mida saab hakata kasutama üle interneti suvalisest masinast. Teenuse hinnaklass saab olema ühe näidiskonfiguratsiooniga, mis Microsofti Inspire´i esitlusest lekkis, ca 25 eurot kuus kasutaja kohta.

Windows 365 toob täieliku Windowsi kogemuse serverist kõigi kasutajateni ja on tunduvalt lihtsam seadistada, kui oli varem Azure´i virtuaalse desktopi teenus, mis vajas rohkem kasutajatuge.

Microsofti pilveteenus Windows 365 kasutab Windows 10 või tulevikus Windows 11 platvormi Azure´i virtuaalmasinas ning pakub kõike, mida Windowsiga saab ka oma arvutis teha - rakenduste installimist, käivitamist, andmete salvestamist ja failidega tegelemist erinevate rakenduste abil, samuti turvavad keskkonda serveris uusimad tööriistad.

Windows 365 aitab kaugtööd edasi teha ilma töökoha arvutita, kasutades Cloud PC-d ehk pilvekeskkonda. Kasutajal on siiski vaja mingit seadet, millega serveriga ühendust võtta, klahvivajutusi ja hiireliigutusi serverile saata ning ekraanipilti vastu võtta. Töötajad saavad juurdepääsu ettevõtte ressurssidele erinevates asukohtades ja seadmetes ning küberturvalisus on tagatud. Windowsi töölaua saab avada veebibrauseris või luua kaugühenduse (Remote Desktop).

Windows 365ga on mugav kasutada ka näiteks hooajatöötajaid, keda saab tiimidesse võtta hetkega ja ka nende töökeskkonda hiljem välja lülitada ilma uut riistvara ostmata või vahetamata. Mugavam on niimoodi kasutada isiklikke seadmeid firma võrgus ja neid paremini turvata, kuna töökeskkond asub kontrollitud serveris. Samuti ei pea kasutajate enda arvutid olema nii võimsad, kui tööks vaja, sest server saab hakkama hoopis paremini, kui näiteks mõne kasutaja vanem arvuti. Isegi internetiühendus võib serverikeskusel olla muu maailmaga parem, kui paljude kasutajate kodust. Põhiline, et kasutaja netiühendus oleks piisavalt kiire videopildi vastuvõtmiseks ning käskluste edastamiseks.

Erinevalt virtuaalsest desktopist pole Windows 365-ga vaja kogemust virtualiseerimisest ega virtuaalkeskkondadest. Kõik on hallatav ka ilma sügavamate IT teadmisteta. Azure Virtual Desktop jääb siiski ka edasi kestma neile, kes oma virtuaalkeskkonda tahavad põhjalikumalt ja sügavamalt seadistada.

Üle interneti saab virtuaalmasinast ka videot striimida, kui võrguühendus on piisava läbilaskevõimega, seega peaks olema vähemalt töö jaoks kõik võimalused virtuaalmasinas olemas olema. Samuti on võimalus riistvara võimsust hetkega muuta ilma uut arvutit ostmata. Kasutajatel on võimalus seadistada oma Cloud PC kas ühetuumalise protsessori, 2 GB RAM-i ehk operatiivmälu ja 64 GB massmäluga, kuid seda saab muuta. Hetkega võib suurendada protsessoriressursi kaheksatuumaliseks, mälu samuti kordades juurde lisada vastavalt vajadusele.

Microsofti Inspire sessioonil näidati ca 25-eurost paketti kuni 300 töökohaga firmadele, kus töökoha kohta on kasutusel kaks protsessorit, 4 GB RAM-i ja 128 GB massmälu. Tegemist oli ühe Windows 365 Businessi näidishinnastamisega. Muidugi saab seda paindlikult ise seadistada.