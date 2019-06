Soome uus turvatelefon Bittium Tough Mobile 2 pakub ülimat häkkimiskindlust

Värskete uudiste valguses on paranoilisemad kodanikud hakanud ringi vaatama mõnede selliste telefonide seas, mis on spetsiaalselt disainitud turvalisemaks, kui tavalised isendid. Soome firma Bittium tõi taolise mõni aeg tagasi välja, kuid nüüd on letil juba 2. põlvkond, mis peaks sissemurdmise veelgi tülikamaks tegema.

Bittium Tough Mobile 2 on tootja sõnul maailma kõige turvalisem telefon ja täieliku varunduslahendusega, mis hoiab andmed kaitstuna ka siis, kui telefon hävib. Selleks on Android 9 Pie operatsioonisüsteemi nii-öelda tugevdatud lisaturvalisusega, pakkudes mitmekihilist kaitset ja riistvaralise krüpteerimise tuge. Nii telefoni salvestatud andmed kui ka üle võrgu saadetav info on mõlemad turvatud.

Turvalahendustest on mobiilis esindatud krüpteering, autentimis- ja võtmehalduslahendused, taaskäivitamise kontroll, ruutimiskaitse, pealtkuulamise kontroll jne. Füüsilise lülitiga on võimalik välja lülitada kõik raadiod ja kaamerad, see on n-ö privaatsusterežiim. Samuti on eraldi nupp abi kutsumiseks - SOS nupp.

Bittium Tough Mobile 2 toodetakse täies ulatuses Soomes, mis tähendab, et nii USA kui Hiina "pealtkuulamist", kui keegi tunneb selle pärast muret, pole vaja karta, isegi teoreetiliselt mitte. Seda mudelit saab kasutada nii tööasjadeks kui meelelahutuseks, mis hoitakse samuti üksteisest rangelt lahus.

Kuid mitte ainult sisu pole turvaline, kest on ka. MIL-STD-810G standardile vastav korpus kannatab lööke ja kukkumist, IP67 aga seda, et mobiil on täielikult vee- ja tolmukindel, ainult väga sügavale pole mõtet sellega sukelduda. Päikese käes hästiloetavat ekraani saab juhtida ka kindaga, isegi märja kindaga.

Telefoni näidati esimest korda Infosecurity Europe´il Londonis juuni alguses ja see jõudis juba e-poodi müügile, makstes 1559 eurot.