Cat S31: tugev, aga aeglasevõitu – ei midagi üllatavat

Aastavahetuse elasime Arvutimaailmas edukalt üle kestvustelefoniga Cat S31 – nii nagu eile sai hoiatatud, oli uusaasta ju kõige ohtlikum aeg mobiilidele. Cat S31 on Caterpillari uus ülitugev nutitelefon, mis peab vastu nii külmale, veele, tolmule kui põrutustele, kuid nagu ikka on veidi aeglasem, kui oleme uute telefonide puhul harjunud.

Seega ei midagi üllatavat. Endiselt pead valima, kas tahad tugevat ja robustset mobiili või sellist, mis on kiire ja võimas. Nii mitmedki lipulaevtelefonid on nüüd saanud veekindluse, kuid Cat S31 on siiski neist tugevuselt peajagu üle – Ei uued Galaxyd ega iPhone´id pea eriti vastu põrutustele ja kukkumistele, mis siis, et vesi pole enam probleemiks. Caterpillari telefon peab, kuid ei hiilga jõudlustestides ning teeb ka keskpäraseid pilte ja videoid.

See ongi tegelikult kogu alloleva loo kokkuvõte, nii et lõpuni ei pea lugema, kui need omadused, mis mainitud, on kõige olulisemad. Aga kui tahad rohkem teada vastupidava telefoni kohta, siis võiks edasi lugeda.

Jõudlus

Nagu ikka, saime tehtud mõned jõudlustestid.

AnTuTu – 23726 punkti

Geekbench 4 CPU test – 1129 punkti

Quadrant Standard – 5714 p

Mobile Linpack – 69,46 MFLOPS

Quadranti ja Linpacki testidega oleme Arvutimaailmas kokku pannud juba aastaid võrdlustabelit, mismoodi telefonid üksteisega võrreldes neid teste läbivad. Cat S31 tulemused selles tabelis on Quadrantiga hetkel 50. kohal ja Linpacki edetabelis 36. Seega jõudluse polest võistleb uus Cat pigem aastatetaguste mudelitega. Mälu 2 GB ja välkmälu 16 GB ka pigem kinnitavad seda. Menüüd reageerivad õige pisikese viitega, kuid väga ei häiri. Siiski on uuemate telefonidega harjunule näha, et see mobiil on tiba aeglasem, kui praegu turul keskmiselt.

Aku peab hästi

OK, mänge mängida pole just mugav, kuid kas selle mobiiliga võib kauem metsas olla tsivilisatsiooni tagasi tulemata?

Selgub, et võib küll. Kaks päeva üsna passiivset kasutamist vähendasid täislaetud telefoni akut 54% peale, aktiivse kasutusega aga sai mobiil tühjaks kolmanda päeva varahommikuks. Seega kestab poole kauem, kui keskmised nutitelefonid.

Cat S31 on Cat S30 nutitelefoni järeltulija, võimsa 4000 mAh akuga, mida ümbritseb vastupidav IP68 veekindel, tolmukindel ja kukkumiskindel korpus, mida on katsetatud 1,8 m kõrguselt betoonile kukutades. MIL SPEG 810G standardile vastav ka. Käes hoides on see tugev tükk, libisemisvastaste ribidega ja kummine, tagakaamera pole väljaulatuv ja niisama lihtsalt ei kriimustu.

GPS - hoia metsa minnes levi käepärast

Kui internetiühendust pole, siis võib GPS-iga asukoha määramine määramatu aja võtta. Telefoni karbist välja võttes esimest korda ilma netita asukohta mobiil kätte saada ei suutnudki. Hiljem käis see siiski umbes 2-3 minutiga ja edasi määrab kestvustelefon asukohta juba nagu nutitelefonid ikka.

Siin on mõned näited taskus asuva telefoni träkkimistäpsusest.

Ekraan – keskpärane, aga tugev

Cat-i telefonide puhul on ekraanidel rõhku pandud pigem veekindluse, kriimustuskindluse, põrutuskindluse ja märja sõrmega katsumisel töötamise võimalusele. Need omadused on kõik endiselt Cat S31 puhul väga head. Ekraani resolutsioon (HD ehk 720p) on eilne standard, aga igapäevaselt ei häiri ja lubab oma nutiasjad ära teha.

Kiire LTE andmeside on siiski olemas, WiFi ja Bluetooth samuti, küljel on ka üks programmeeritav füüsiline nupp mõne rakenduse kiireks käivitamiseks. Andmesideühendus on üle USB kaabli küll kiire USB 3.0 standardiga, kuid ühenduspesa samas vanamoodne microUSB, mitte Type C. See võib paljude jaoks isegi eeliseks olla, kes tahavad vanu lisaseadmeid, kaableid ja laadijaid edasi kasutada.

Kaamera sobib dokumenteerimiseks

8 MP taga- ja 2 MP esikaamera on tagasihoidliku pikslihulgaga, kuid teevad siiski rahuldava kvaliteediga dokumendifotosid.

Seadistusvõimalusi on napilt, näiteks saab ise ISO seada ja säri korrektsiooni lisada, ei muud olulist.

Allpool on mõned näited öistest ja päevastest võtetest. Klõpsa piltidel, et näha täis-suurust.

Esikaamera ehk selfie-kaamera on pigem mõeldud videokõnedeks, selfied jäävad sellega üsna teralised. Eesmärgiks on kahemegapikslise kaamera puhul, et nägu oleks äratuntav.

Video maksimumresolutsioon on HD ehk 720p, seega on optimeeritud mobiili enda ekraanile. Kvaliteet on nagu HD kaameratel ikka pigem teralise pildiga, kui suurelt ekraanilt vaadata. Aga samas ei midagi kohutavat, kui valgustingimused on normaalsed.

Video näide asub siin.

Kokkuvõtteks tuleb öelda, et see mobiil pole trendikatele kiirust taga ajavatele linnavurledele. Ainsad ja põhilised argumendid on vastupidavus ja suur aku. Robustne hästi käes istuv telefon on mõeldud karmidesse tingimustesse, kus ei mängita ilusaid graafilisi mänge, vaid vajalik on stabiilne andmeühendus, pikk aku tööiga ja vastupidavus kõigele, mis väljas võib juhtuda. Paraku tuleb endiselt sellele tugevusele ja kestvusele ohvriks tuua jõudlus ja kaamera ning ekraani kvaliteet. Hind jääb 330 euro kanti. Samas võivad mitmed mittevastupidavad telefonid, mis hinnalt veel odavamad, jõudluses sellele kestvustelefonile kergelt ära teha.

Cat S31 tehnilised andmed