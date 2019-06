VoLTE ja VoWiFi: Elisa avas täna kõned 4G ja WiFi võrgus

Tänasest, 4. juunist, on Elisa klientidele avatud VoLTE ja VoWiFi teenused, mis toovad klientidele senisest veelgi paremad levitingimused siseruumides, võimaldades teha mobiilkõnesid üle 4G või WiFi võrgus.

Elisa nutipakettide klientidel on võimalus mobiilkõnesid teha üle 4G või WiFi võrgu, kasutades selleks VoLTE või VoWiFi teenust ja seda toetavat telefoni. Teenuse kasutamine on klientidele tasuta ja eeldab teenust toetavat nutitelefoni ning nutipaketti.

Elisa telekomiteenuste valdkonna juht Mailiis Ploomann sõnab, et kliendid on pikalt huvi tundnud antud teenuste vastu ja pärast pikka testperioodi on Elisal hea meel teenus klientideni tuua. „Kui üldjuhul toimib kõne üle 2G või 3G võrgu, siis nüüd on meil võimalik helistamiseks pakkuda kaks korda rohkem võimalusi, tehes nii klientide elu mugavamaks.“

VoLTE aitab telefoni hoida pidevalt 4G võrgus, võimaldades üheaegselt kvaliteetset kõnesidet ja kiiret internetiühendust. Lisaks vähendab see koormusi 2G ja 3G võrkudes. „Kui telefoniga tehakse näiteks hotspoti, siis ei katke kõne ajal ka andmesideühendus ja kiire internet jääb kliendile alles,“ kirjeldab Ploomann.

VoWiFi puhul kasutatakse kõne tegemiseks nutitelefoniga ühenduses olevat WiFi võrku ja teenus on põhimõtteliselt 4G telefonikõne pikendus. „VoWiFi eeliseks on see, et klient ei pea kehva siselevi puhul enam aknale või rõdule rääkima minema. Lisaks aitab VoWiFi kulusid vähendada, kuna helistad ja võtad kõnesid vastu sõltumata asukohast alati koduvõrgu hindadega. Näiteks Türgis puhkusel olles saad VoWiFit kasutades kõnede vastuvõtmise tasust pääseda. VoLTE tuge aga välismaal reisides veel pole,“ lisab Ploomann.

Tasub märkida, et VoLTE puhul on Elisa poolt kõnekvaliteet alati kontrollitud ja tagatud, kuid VoWiFi puhul sõltub kõne kvaliteet WiFi võrgu koormusest. Ehk kui WiFi võrku on ühendatud mitmeid internetitarbijaid, siis võib kõne kvaliteet varieeruda.

Hetkel toetavad VoLTE ja VoWiFi teenuseid mitukümmend nutitelefoni, aga Elisa spetsialistid tegelevad valiku laiendamisega. Juhul kui tootja on vastava funktsiooni mudelile lisanud, töötavad õige pea kõik Elisast ostetud nutitelefonid nii VoLTE kui VoWiFis.

VoLTE ja VoWiFi toega nutitelefonid:

Huawei P30 Pro

Huawei P30

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei P20 Lite

Huawei Mate 20 Lite

Huawei Mate 20 Pro

Mate 10 Pro

Mate 10 Lite

Huawei P Smart (2018; 2019)

Samsung S8

Samsung S8+

Samsung S9

Samsung S9+

Samsung Note 9

Samsung A9 (2018) (9. seeria Samsungides hetkel ainult VoLTE)

Samsung S10+

Samsung S10

Samsung S10e

Samsung A50

Samsung A40

Samsung A10

Samsung A70

Samsung A20e

Sony XZ2

Sony XZ2 Compact

Sony XZ3

Sony Xperia 10

Sony Xperia 10 Plus

Sony Xperia 1

VoLTE ja VoWiFi teenus on tänasest aktiveeritud järgmistel pakettidel:

Nutikalt Euroopas 25/31/41

Nutikalt Põhjamaades 36/49

Nutikalt Soomes 41

VoLTE ja VoWifi tuleb telefoni seadete menüüst sisse lülitada. See näeb Androidi puhul välja näiteks selline: