Google tegi lastevanematele tasuta lastejälgimise äpi

Paljude lastevanemate kõige tõsisem ülesanne oma Androidis on leida mõni sobiv äpp, mis laste netikasutust piiraks ja nende tegevust telefonis mõistlikul määral jälgiks. Lahendusi on palju, eriti veel tasulisi, kuid head lihtsat vanemliku kontrolli äppi on keeruline leida. Nüüd tegi Google ise ühe - Family Link.

See on esialgu allalaetav vaid USA-s, nii et äpipooodi Eesti kasutajana vaatama minnes öeldakse, et hea rakendus ei sobi ühelegi kasutatavale seadmele:

Google´i tehtud Family Link võimaldab vanematel piirata oma lapse nutiseadme igapäevast kasutusaega, kontrollida tegevusi ning määrata kellaaja, peale mida seade uneajaks automaatselt lukustub.

Tele2 tootedirektori Katrin Aroni sõnul võimaldab äpp blokeerida või kinnitada ka laste poolt allalaaditavaid rakendusi. “Kindlasti ei peaks lapse iga tegevuse järgi nuhkima, aga see rakendus annab üldise ülevaate nädala või kuu kaupa, millele laps aega kulutab ning aitab siis otsustada, kas see on mõistlik,” ütles Aron.

“Lisaks laseb rakendus vanematel piirata seadme kasutust, lubades panna paika maksimaalse tundide arvu, kui kaua laps võib päevas seadet kasutada ja määrata aja, mil seade uneajaks kinni läheb,” lisas Aron.

Mobiilieksperdi sõnul võib liigne nutiseadmete kasutamine tekitada nii tähelepanu- kui ka sotsiaalseid häireid ning raskendada magama jäämist. “Kui liiga palju aega ekraani taga istuda, siis ei jää lastel ega ka täiskasvanutel lihtsalt aega muudeks asjadeks nagu mängimine, õppimine, suhtlemine või magamine. Vanemad võiks algatuseks iseenda peal sõltuvusilminguid testida ning laadida alla äpi, mis loeb igapäevast netikasutuse aega,” lisas Aron.

Katrin Aroni sõnul läbis Family Link katseperioodi ning on USA-s tasuta allalaaditav. “Ka mujal maailmas oodatakse seda rakendust pikisilmi ning see jõuab tõenäoliselt lähiajal ka Euroopas kasutusse,” lisas Aron.

Äpp on välja töötatud ja täies mahus kasutatav uuemate Android-operatsioonisüsteemi versioonidega ja piiratult ka iPhone’iga.

Äpid, mis võimaldavad nutiseadmeid jälgida

Seni, kui Google’i äpp pole Euroopas veel saadaval, soovitab Katrin Aron proovida teisi rakendusi, mis Eestis juba toimivad.

Find My Kids – GPS-rakendus, mis võimaldab lapse asukohta jälgida. Kvaliteetne rakendus, mille allalaadimine on tasuta, kuid teenuse kasutamise eest tuleb maksta.

Family Tracker – See äpp kuvab kõiki lähedasi, kes on eelnevalt andnud loa oma asukoha jagamiseks. Äppi on lisatud ka sõnumirakendus, mis kuvab kasutajatele teavitusi. Kui inimene sõnumit ignoreerib, saab panna telefoni valju sireeniga üürgama.

Moment Family – Äpp annab ülevaate, mitu korda päevas, milliseid äppe ja üldiselt kui kaua seadet kasutatakse. Äpiga on võimalik seada päevalimiit ning lülitada seadmed näiteks pere õhtusöögi ajaks välja.