Maailma parimaks telefoniks valiti OnePlus 7T Pro

Rahvusvaheline mobiilsideoperaatorite assotsiatsioon GSMA, kes alles äsja oli koroonaviiruse tõttu ära jätnud oma tähtsündmuse Mobile World Congress, avaldas mobiilioperaatorite poolt valitud globaalse mobiiltehnoloogia (GLOMO) võitjate nimekirja. Kui enamus auhindu on tavakasutaja jaoks ehk liiga tehnilised, siis laiatarbe jaoks üks olulisemaid kategooriaid on parima nutitelefoni tiitel, mille pälvis tänavu OnePlus oma OnePlus 7T Pro lipulaeva eest.

Arvutimaailm on seda telefoni ka testinud.

"Globaalse mobiilitehnoloogia auhinnad on meie valdkonna tööstuses tunnustus väljapaistva innovatiivsuse ja nutikuse eest. See muudab meie tööstust. Saada valituks meie austatud kohtunike poolt on tõepoolest märkimisväärne saavutus," ütles GSM Assotsiatsiooni tegevjuht John Hoffman.

Kohtunikud tõstsid OnePlus 7T Pro puhul esile innovatiivsust, mis on nende sõnul “tehnoloogia seisukohast ületamatu. Veel jäi silma turustrateegia.

"Lisaks toote täiuslikkusele ja kättesaadavale hinnale tuleb ühtlasi tunnustada [OnePlusi] muljetavaldava turustrateegia eest," märkis kohtunikepaneel.

OnePlus esitles OnePlus 7T Pro ja OnePlus 7T Pro McLaren Edition mudeleid 2019. aasta 26. septembril. Telefonid on varustatud 90-hertsilise Fluid AMOLED ekraaniga, ülikiire UFS 3.0 välkmäluga ja väljaliikuva pop-up kaameraga.

Lisaks OnePlusile said auhindu näiteks Ericsson parima mobiiltehnoloogia läbimurrangu eest ja Qualcomm innovatiivse Snapdragon X55 5G modemi eest.

Rohkem infot 2020 globaalse mobiilitehnoloogia auhindade kohta leiab siit.