TOP 5: mida osteti Gearbestist augustis kõige rohkem

(Sisuturundus)

August on puhkustelt tagasi tööle tulemise kuu ja ehkki meil veel kooli ei minda, käib aktiivne kooliks valmistumine. See kõik on mõjutanud ka e-poodide müügiedetabeleid. Siin on Gearbesti Baltimaade TOP 5.

Klõpsa alapealkirjadel, et toodet lähemalt näha.

Selle telefoni maailma esmaesitlusest me juba kirjutasime ning odavat, võimsat ja moodsat nutitelefoni osteti kuni 12. augustini kestva kampaania ajal palju.

Mürasummutavad kaelas olevad juhtmevabad kõrvaklapid 12 euroga? See tundus paljudele uskumatu ja nad tellisid Bluedio klapid, mis käivad omavahel magnetiga kokku, omale kiiresti ära. Saab praegugi tellida. Suured kõlarielemendid ja aktiivne mürasummutus tagavad korraliku muusikaelamuse.

Suure ekraaniga soliidne aktiivsusmonitor on täiesti veekindel, kestab kuni 25 päeva ja ühendub Bluetoothi kaudu nutitelefoniga, mille äpp võib aktiivsust jooksvalt jälgida. Hind on praegu sel seadmel alla 45 euro.

Soodne, õhuke ja tahvliks kokkukäänatava ekraaniga Teclasti arvuti on hea kooliarvuti. Vaata videost, mismoodi see tahvliks muutub. Kõik vajalik on olemas - Full HD ekraan, kiire WiFi ja HDMI väljund, nii et saad kasutada nii koolitööks, kontoritööks kui meelelahutuseks.

Tark ja võimas robottolmuimeja rändas augusti esimeses pooles paljude siinkandi inimeste kodudesse - takistusi laserskänneriga kaardistav nutikas robot on kohe valmis puhastamiseks ning jätab inimestele rohkem aega muuga tegelemiseks, kui diivanite alt tolmurulle ei pea enam jahtima.