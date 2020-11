Mastercard aitab Google Pay kasutusele võtta kogu Euroopas

Mastercard laiendab tänasest Google Pay teenuse kasutamist kaardiomanikele Eestis, Austrias, Bulgaarias, Kreekas, Ungaris, Lätis, Leedus, Hollandis, Portugalis ja Rumeenias koostöös kaarte väljastavate partneritega.

Google Pay äpi abil saavad sobilike Androidiseadmetega kasutajad teha turvalisi, kiireid ja mugavaid oste poodides ja veebis. Lisaks annab see neile võimaluse kasutada oma telefoni ka viipemaksete tegemiseks kontaktivabalt.

Mastercard pakub teenust koostöös erinevate maksekaartide väljastajate ja finantstehnoloogia ettevõtetega, nagu näiteks Banca Transilvania, Bunq, CEC Bank, Curve, LHV Pank, Monese, N26, Paynetics, Revolut, Swedbank, Unicredit Bank Romania ja Viva Wallet. Neist pakuvad Eesti turul teenust Curve (lisaks Mastercardile toetab Google Pay seal ka VISA kaarte - toim.), LHV Pank, Monese, N26, Revolut (lisaks Mastercardile toetab Google Pay seal ka VISA kaarte - toim.) ja Swedbank.

Pärast pandeemia algust on viipemaksed teinud jõulise hüppe ja Euroopas moodustavad kontaktivabad tehingud kõigist füüsilistest maksetest ligi 80 protsenti.

Mastercardi toote ja innovatsiooni asepresident Euroopas Milan Gauder ütles: "Makseviiside valiku ja uuenduslikkuse tagamine mängib olulist rolli selles, kuidas me inimeste igapäevaelu tõhustame. Praegu, kui hügieen on muutumas paljude jaoks äärmiselt oluliseks, soovime jätkata puutevabade maksete valdkonnas innovaatiliste lahenduste pakkumist. Tänane uudis annab klientidele võimaluse valida vastavalt oma vajadustele kõige mugavama ja ohutuma makseviisi mis tahes ajahetkel. Selleks on meil hea meel ühendada jõud Google'iga, et pakkuda inimestele lihtsust, kiirust ja meelerahu."

"Inimesed soovivad praegu rohkem kui eales varem kasutada lihtsaid ja turvalisi lahendusi, et maksta veebis ja kontaktivabalt poodides. Tänu tihedale koostööle Mastercardiga saavad kümne uue Euroopa riigi osalevate partnerite kaardiomanikud kasutada Google Payd nende mobiilipanga rakenduste kaudu. Loodame, et kõik naudivad neid eeliseid, mis kaasnevad võimalusega maksta oma Android telefoniga miljonites kohtades üle kogu maailma," lisab Google'i maksepartnerluste juht Florence Diss.

"Ajal, mil nõudlus kontaktivabade maksete järele on kasvamas, on meil hea meel ühendada oma jõud ja koostöös Google’i ja Mastercard’iga tuua meie klientideni Baltikumis Google Pay. Veel üks kiire, hõlpsasti kasutatav ja turvaline makseviis annab klientidele veelgi suurema valiku ja paindlikkuse nende igapäevaste rahaasjade korraldamisel," ütles Swedbanki klienditeenuste juht Ede Raagmets.

Kuidas seadistada ja kasutada?

Uutel Euroopa turgudel saavad Androidi kasutajad Google Pay seadistamiseks osalevate teenusepakkujate mobiilirakendustes vajutada lihtsalt nupule „Lisa Google Paysse”, et oma Mastercard Google Paysse lisada. Pärast Mastercardi lisamist saavad nad oma pangarakenduse kaudu ligipääsu kõigile Google Pay võimalustele.



Google Pay sidumine kaardiga Swedbank´i äpis.

Kui kaart on Google Paysse lisatud, saavad kasutajad oma telefoniga viibates maksta kõikjal, kus aktsepteeritakse viipemakseid, näiteks kaupluses või ühistranspordis. Selleks ei ole vaja avada Google Payd ega mobiilipanga rakendust, samuti pole vaja internetiühendust. Tasuda saab ka Google Pay toega nutikelladega. Inimesed saavad viibates maksta ainult seadet viibeldes, ilma et oleks vaja rahakotti välja võtta või makseterminalis PIN koodi sisestada. Lisaks saavad inimesed ületada eelnevalt määratletud kontaktivabade tehingute piirmäära, kui nad enne makse tegemist oma telefoni lukust avavad.

Nii lihtne see maksmine ongi:



Arvutimaailma käsutuses olevatele Androidiga telefonidele Google Pay äpp ise end aga veel installida ei lubanud:

Andmete turvalisus

Lisaks mugavusele toob Mastercardi kaardi sidumine Google Payga täiendava turvalisuskihi läbi Mastercardi „tokeniseerimise“ tehnoloogia. Mastercardi platvorm kaitseb kaardiomaniku andmeid, asendades kontonumbrid unikaalse asendusnumbri ehk tokeniga. Tokeniseerimine vähendab digitaalsete maksetega seotud pettusi, muutes tehingud igale maksele dünaamilise komponendi lisamisega turvalisemaks.

Kui tarbija kasutab mobiilset seadet tehingus, edastatakse kauplejale token, mitte kaardi tegelik number. Iga Mastercardiga Google Pay abil tehtud ost pakub nii kasutajatele kui ka jaemüüjatele samu eeliseid, nagu füüsilise Mastercardiga maksmisel. "Meie kõrgeimal tasemel turvaelemendid on üks võtmetegureid, mis muudab meid eelistatud partneriks nii ostjate kui ettevõtete seas," lisas Gauder.