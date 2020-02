Video: kuidas kärutäie telefonidega liiklusummik tekitada?

Berliini performance-kunstnik Simon Weckert võttis 99 telefoni, pani need järelveetavasse lastekärusse ja jalutas mööda Berliini. Eesmärgiks oli "häkkida" Google Mapsi liiklusteenust, mis näitab, kus teedel on ummikud ja kus mitte.

Häkk sai teoks tänu lihtsale tõdemusele, et kui Google avastab teel liikuvad sada telefoni, mis nihkuvad edasi teokiirusel, siis järelikult on seal tänaval ummik. Google Mapsi liikluskihiga kaetud kaardil värvub siis tee punaseks ja need, kes kasutavad Google´i navigeerimist, suunatakse navigaatori poolt sellest teest mööda kuskilt mujalt kaudu sõitma. Samal ajal võib aga Weckerti käruga läbitav tee olla autodest vaba, sest Google "näeb" kärus vedelevaid 99 telefoni ja need ei liigu normaalsel kiirusel tänava ühest otsast teise.

Nii näeb välja "õige" liiklusinfo Tallinnas Vabaduse platsi ümbruses - punased jooned tähistavad seisvaid või aeglaselt kulgevaid autosid, rohelised normaalset liiklust selles lõigus.

Weckertile meeldib tehnika ja elektroonika ning sotsiaalsed eksperimendid. Nutitelefonid kärus Google Mapsi lollitamas on seega täiesti tema valdkonda kuuluv performance.

Kuna praegu kasutavad enamus sõidujagamisteenuste juhte ning ka taksojuhte ja kullereid Google Mapsi teenuseid, siis sellise käruga võib tõesti mõjutada linnaliiklust üsna palju. Pahatahtlikud võivad tekitada ka ummikuid hoopis teistes kohtades.

Vaata videost järgi, mismoodi "kärumees" Google Mapsis liiklust mõjutas: