Huaweist eraldunud HONOR toob välja oma esimese uue telefoni

Meilgi hästi tuntud endine Huawei sõsarbränd HONOR, mis oli suunatud rohkem noorematele kasutajatele, müüdi Huawei poolt novembris maha ja vabaneb nüüd ilmselt ka USA kaubandussanktsioonidest, kuna pole enam Huaweiga seotud. Ettevõtte ja brändi uus omanik on Hiina ettevõte Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. HONOR esitles juba ka oma esimest uut telefoni HONOR View40, millel võivad tulevikus olla Google´i teenused taas lubatud. Seda siis tulevikus, kuna praegu on View40 saadaval vaid Hiinas, kus Google´i teenuseid telefonides niikuinii pole.

Mobiili näitas virtuaalsel esitlusel "vanast" HONORist tuntud George Zhao, kes on nutiseadmeid tootva ettevõtte HONOR Device Co., Ltd tegevjuht.

HONOR View40 saab olema tipptasemel mudel, millel nii-öelda waterfall-ekraan ehk äärtest kumera klaasiga paneel, 6,72-tollise OLED ekraani eraldusvõime on 2676 x 1236 pikslit, profitasemel värvitäpsusega ning120 Hz värskendussagedusega. Puutetundlikkuse värskendussagedus on kuni 300 Hz. Samuti toetab see HDR10 dünaamilist värviulatust.

HONOR View40 kiibistikuks on MediaTek Dimensity 1000+ SoC. Hiljuti sõlmis HONOR lepingu ka Qualcommiga, nii et Qualcommilt on samuti oodata uut Snapdragon 888 protsessorit mõnesse HONORi tulevikumudelisse sel aastal.

Aku mahutavus on View40-l 4000 mAh, kiirlaadija on 66 W võimsusega. 15 minutiga laetakse aku 60 protsendini, 35 minutiga täis.

Põhikaameral on 50 MP RYYB sensor (1/1.56-tolline), videot võetakse üles kuni 4K kvaliteedis. Mobiil toetab 5G-d.

HONOR View40 on juba Hiinas müügil. Teada on, et HONOR jätkab ka Eestis, aga mis mudelid siia täpsemalt müügile tulevad, pole teada. 2021. aasta 2. kvartalis võivad juba uued HONORi tooted Eestis olla.

Hiinas maksab HONOR View40 8 GB RAM / 128 GB ROM mudel ligi 460 eurot, 8 GB / 256 GB mudel 510 eurot.