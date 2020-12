HONOR Watch GS Pro - ülitugev kell ellujäämisretkele

Arvutimaailm oli selle kella esmaesitlusel Berliinis septembri alguses, kui IFA toimus erandkorras koroonatingimustes vähendatud koosseisus ja maskidega. Nüüd on see kell siin ja saab juba pikemalt proovida.

Esitlus IFA-l oli efektne, kuid praeguseks oleme juba näinud peaaegu identset nutikella Huawei Watch GT2 Pro, mis on samuti Arvutimaailma testimislaual olnud. Ehkki Huawei kella iseloomustavad sellised tugevad materjalid nagu keraamiline kate ja safiir, on HONORi korpus pealtnäha robustsem ja massiivsem ning tehnilistes näitajates loetakse ette rohkem militaarstandarditele vastavusi. Samas on see kõik justnagu plastmassist.

Käe peale pannes on HONOR Watch GS Pro küll esmapilgul paks ja robustne, kuid istub siiski väga hästi ja mõnusalt. Rihm on pehme ja nahasõbralik. Korpuse rihmaosad on käe järgi kumerad ja kaarduvad. Sellepärast ei saa kella ka täiesti lapiti lauale panna. Eriti meeldivad on aga nupud: erinevalt näiteks Huawei Watch GT2-st ja GT2 Pro-st on nupud mitte välja ulatuvad ja need ei jää kuhugi taha, näiteks varrukasse kinni. Nupud on ilusti korpuse sees, aga ikka mugavalt vajutatavad.

Erinevalt Huawei GT2 Pro luksuslikuma välimusega mudelist pole siin metalli, korpus on krobelisest, kuid väga tugevast plastist. Siiski vastab see MIL-STD-810G kestvusstandardi 14 kategooriale, sealhulgas vastupidavus soolaudus, peenes liivas jne. Samas pole nii soliidne, kui titaanist või kroomitud roostevabast terasest korpus.

Kellal on nüüd äpid, mis on Huawei ja HONORi kellade LiteOS-i operatsioonisüsteemi jaoks haruldane uuendus. Huawei App Galleryst saab üht-teist installida, näiteks kalkulaatori, To-Do ja isegi Puzzle. Kokku kaheksa mängu ja kasulikku äppi leiab hetkel. Seda on väga vähe, aga juba parem, kui üldse mitte midagi.

Sihverplaate, mida vahetada ja kohendada, on see-eest palju, saad ka selliseid panna, mis näitavad jooksvalt vere hapnikusisaldust (tee ise näiteks test, kas maskikandmine siis vähendab hapnikusisaldust veres või mitte). Lemmikuks saigi üks selline, mis näitab jooksvald VO2max näitu, ilmateadet, pulssi, samme ja muidugi kellaaega.

Laadimine pole erinevalt Huaweist juhtmevaba, millest on natuke kahju, vaid klemmidega ja magnetiga laadimisalusel, nii nagu muiste.

Õue minnes ehmatab kõigepealt muidugi see, et kellal on üsna vali valjuhääldi, milles hakkab workout´i käivitades rääkima virtuaalne treener. Heli saab muidugi vaikseks keerata või ühendades kellaga kõrvaklapid, hääle otse kõrva lasta. Kella kõlarist ja mikrofonist on võimalik kõnesid vastu võtta, rääkides nutikellaga nagu Knight Rider.

Muusikat saab ka mängida, sest 4 GB suurusse välkmällu saab salvestada terve hulga muusikat - kuni 500 MP3 faili näiteks. Muusika saatmine randmele käib Huawei mobiiliäpi Health kaudu.

Aku kestab kellal ametlikult 25 päeva, GPSiga aga 40 tundi, ökonoomses GPSiga träkkimise režiimis venitab isegi 100 tundi välja. Testi jooksul ei õnnestunudki akut tühjaks saada kahe nädala jooksul, kuigi pikki GPS-iga rännakuid tuli ette tervelt 4-5 tükki. Pikimad neist kestsid kolm tundi ja 12-15 km ning aku kahanes selle jooksul vaid mõne protsendi. 25 päeva võib tõesti tavakasutuses tunduda üsna usutav.

Ellujäämisretkel on aga selle kella parim funktsioon Route Back ehk eksinu tagasi algusse juhatamine. Seda on kella menüüdest raske leida, eriti siis, kui oled ärevil ja tõesti eksinud, aga kui pildi (vihje: hiking workout) ette saad, siis on tõesti mugav alguspunkti tagasi jõuda.

Tagasi algusse saab lasta juhatada end otse linnulennult või tuldud teed pidi. See viimane on ehk isegi kasulikum, kui liigud raskel maastikul, sest otse minnes võid uute raskuste otsa sattuda. Kell kasutab enda GPS-i, nii et nutitelefon võib ka tühi olla, ikka saad koju (või auto juurde) tagasi.

Kui võrrelda nutikella GPS-i nutitelefoni omaga, siis ega suurt vahet polegi. Testitud sai Huawei Mate 20 Pro telefoni koos HONOR Watch GS Pro-ga ja tulemus oli selline:

Nagu näha, on mobiil (vasakul) üsna sama täpsusega, kui kell (paremal).

Kellas salvestatakse ka kõik treeningud põhjalike graafikutega, mida on veel parem Huawei Healthi äpist vaadata. Kell kaarti ei näita, kuid äpis on ka teekonnad kaardil.

Siin on veel üks näide kella ja nutitelefoni träkkimisteekonnast vastavalt MapMyFitnessi (telefoni GPS) ja Huawei Healthi (kella GPS) äpis. Salvestatud sama matka ajal:

Tume on kella träkk, hele mobiiltelefoni oma.

Kellal on hea ülevaade kohalikust ilmast, mis tõmmatakse mobiiliäpi kaudu ja andmed näitavad lisaks temperatuurile, tuulele ja sademetele ka hoiatusi peagi saabuvate ekstreemsete olude kohta:

Päikesetõusu- ja loojanguinfo koos sademete hoiatusega, mida kell registreerib, on ellujäämisretkel oluline info. Lisaks näitab sisseehitatud baromeeter ka kõrgust merepinnast. Samas võib see näit natuke ebatäpne olla, kui ei kalibreeri. Tasub enne mägedesse minemist korraks mere ääres käia ja altimeetri / baromeetri äpis kõrguse näit veepiiril nulli kalibreerida.

HONOR sai juurde terve rea suusatamise äppe nii mägedes kui murdmaal kulgemiseks ning nendega saab oma suusanõlvadel veedetud tunde täpselt träkkida. Triatloni träkkimise funktsioon, mis tunneb spordialad automaatselt ära, on ka endiselt olemas (see lisandus juba mõnel vanemal Huawei kellal). Kokku on ligi sada spordiala, mida saab kellaga träkkida ja nende üle arvestust pidada, seades samas trennieesmärke, mida täita.

Tervise jälgimiseks on pulsi, stressi, une, vere hapnikusisalduse ja sammude loendur. Kõiki näite saab jälgida graafikutena aja jooksul, äpis võid seada endale ka erinevaid trennieesmärke, mida saavutada. Üks kella äpp õpetab õigesti hingamist ja meditatsiooni.

Kokkuvõtteks on HONOR Watch GS Pro igati mugav kell ekstreemsportlasele ja matkajale, samuti igasuguse aktiivse trenni träkkijale. Robustsevõitu plastist korpus ei sobi ehk pidulikumate ürituste jaoks, aga palju neid praeguses piirangutega olukorras ikka ette tuleb? Metsas on see kell igati omal kohal, samuti suusanõlvadel ja isegi vees, sest 50 atm veekindlusega korpusega võib rahus ujuda, mida seade hoolega träkib ja vee alla sukelduda.

Hinnavaatluse andmetel maksab HONOR Watch GS Pro praegu Eestis ca 250 eurot. Hind pole hea kella kohta kuigi kõrge. Kui millegi üle nuriseda, siis vast selle üle, et "päris" nutikelladest lahutab HONORit väga vähene äppide hulk, mida installida.

PLUSSID

+ väga palju spordialasid, mida träkkida - üle 100 (sh suusa-alad)

+ juhatab eksinu tagasi teekonna algusse (aga vaid siis, kui oled pannud kella alguses träkkima)

+ aku kestab üüratu aja, ka GPSiga ei õnnestu nädalaga seda tühjaks saada

MIINUSED

- äppe, mida installida, on väga vähe ja need ei anna palju juurde

- puudub juhtmevaba laadimine (mis oleks mugavam)

TEHNILISED ANDMED

Nutikell HONOR Watch GS Pro

Hind: 250 eurot (Hinnavaatluse andmetel)