Unustage prillid ja 3D, palja silmaga vaadatavad holograafilised telefonid tulevad

2019. aastal lubatakse kinodesse ruumilist Avatari 2. filmi, mida ei pea enam 3D prillidega vaatama. Selleks ajaks võivad olla müügil ka maailma esimesed holograafilised telefonid, mille õhus hõljuvaid kujutisi ei pea spetsiaalprillide (liitreaalsuse, VR seadmete) või spetsiaalprismade abil vaatama. Sellise telefoni tegijaks pole aga praegu tuntud tehnoloogiahiiud Apple, Samsung või Xiaomi.

Uued holograafilised telefonid lubab esimesena müüki paisata hoopis tippkvaliteediga digikaameraid tootev RED, mille tuntus on hoopis filmimaailmas tipus ja enamik nutitelefonide kasutajaid ei tea sellest tootjast suurt midagi. RED tahab hoolitseda selle eest, et juba paari aasta pärast oleks võimalik Hollywoodis ja mujal ülesvõetud 3D kujutisi vaadata mugavamalt kui spetsiaalprillidega. Olgu need praegused lahendused siis õhemad 3D prillid või tõeliselt kobakad VR prillid, mingi lisavarustuse kasutamine silmade ees on alati ebamugav. Hologrammi peab vaatama prillivabalt!

Ootamatu avaldus kaameratootjalt ei paljasta palju seda, mismoodi hologrammid õhku tekitatakse. Tehnilistest andmetest on teada, et nime Hydrogen kandev meediaseade on 5,7-tollise (lameda) ekraaniga, jookseb uuel Androidil, on USB Type C ühendusega, microSD kaardipesaga, maksab 1195-1595 dollarit ja näeb üsna efektne välja. Müügile jõuab seade esimeses kvartalis järgmisel aastal.

RED'i pressiteate järgi on uuel telefonil hydrogen holographic display, mille kohta ei täpsustata, kuidas see töötab. Lisatud on vaid, et mobiil suudab näidata tavalist 2D sisu, 3D sisu, hologramme ja tehisreaalsust (VR). Lisaks on kasutusel ka interaktiivsed holograafilised mängud ja mobiil suudab ise hologramme pildistada.

Pildistamise osas pole siiski tehnoloogia enam midagi väga ulmelist, kuna ka praegu võib mobiiliäppidega teha asjade ja ehitiste 3D skänne, pildistades neid mitmelt poolt ja hiljem 3D mudeliks kokku monteerides. RED läheneb tippkaameratootjale omaselt professionaalsemalt ka siin ja mobiili tagaküljel näha olevad klemmid ongi mõeldud väliste eriti võimsate lisaseadmete ühendamiseks, mis suudaksid hologramme hetkega üles võtta.

RED-i patenteeritud telefonilahendus ei paljasta samuti palju. Patendijoonistelt on näha, et külgedele tulevad libisemist vältivad sõrmelohud, korpus kinnitatakse robustsete kruvidega ja tagaküljel asub suur kaamera-ava. See kaamera ei filmi kinokvaliteedis tehisreaalsust. Patendi järgi on klemmidele võimalik ühendada ülikiire andmesiin, mis ühendab telefoni 6K kaamera(te)ga, millega salvestada tavavideot, 3D videot või hologramme.

Hologramm-ekraane on varemgi välja pakutud, alustades tekitatud veeaurupilves kujutise näitamisest kuni AM-iski avaldatud Hiina prototüübini Takee, mis esialgsete plaanide järgi peaks praegu juba igal pool müügil olema. Kuid RED-i soliidsuse puhul loodame nende turundussõnumi paikapidavust - pealegi uue Avatar 2 tähtaeg surub peale ja kogu mobiilisektoril on hädasti vaja uut tõuget, et kahanevast mobiilimüügist mõne revolutsioonilise uue omadusega välja tulla.

Tuletame meelde, mida Takee lubas 2014. aastal: