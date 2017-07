Gartner ennustab: sel aastal ostame me digiseadmeid vähem

Kuigi digimaailma buum on täies hoos, ennustab Gartner, et nutiseadmete ja arvutite müük sel aastal väheneb. Küll õige vähe, aga siiski. 2017. aastal ostetakse digiseadmeid vähem 0,3%.

Worldwide shipments of PCs, tablets and smartphones are expected to exceed Tahvlite, PC-de ja nutitelefonide müük ulatub sel aastal lõpuks küll 2,3 miljardi seadmeni, aga see on 2016. aasta tulemustest Gartneri täpse ennustuse põhjal 0,3 protsenti vähem. Uus kasv aga saabub juba tuleval aastal, mil ilmselt ostetakse 1,6 protsenti rohkem.

Ostunumbrid 2016-2019 (miljonites ühikutes) on kirjas alljärgnevas tabelis.

2016 2017 2018 2019 Traditsioonilised PCd (lauaarvutid ja sülerid) 220 203 195 191 Ultramobiilsed seadmed (tippklass) 50 59 72 82 PC turg kokku 270 262 267 272 Ultramobiilsed (tavaklassi) seadmed 169 160 159 158 Kogu arvutiturg 439 424 427 432 Mobiiltelefonid 1893 1904 1936 1934 Kogu digiseadmete turg 2332 2326 2362 2363

Märkus: ultramobiilsed (tippklassi) seadmed on nt Microsoft Windows 10-ga Intel x86 arhitektuuril seadmed ja Apple MacBook Air. Ultramobiilsed (tavaklassi) seadmed on nt Apple iPad ja iPad mini, Samsung Galaxy Tab S2, Amazon Fire HD, Lenovo Yoga Tab 3, Acer Iconia One jt.

Allikas: Gartner (juuli 2017)

Kokkuvõttes on PC-de müük rohkem vähenemas ja mobiilide müük vähem tõusmas, mis annab keskmiseks väikese languse.

PC turu langus on peatumas

Siiski on PC-de jätkuv turulangus peatumas, jäädes 2017. aastal 3 protsendi juurde. Komponentide hinnad jätkuvad kasvu, nii on kallinenud nii DRAM mälud kui SSD kettad. Hindade kallinemine on samuti arvutiturgu languses hoidnud.

Nutitelefonide turg jätkab tõusu

Kõigi nutitelefonide müügi kasv on 2017. aastal Gartneri ennustuste järgi 5 protsenti, 1,6 miljardit seadet. Ostetakse kallimaid nutiseadmeid kui varem, kvaliteetsemaid ja võimsamaid. Ostjate ostuotsused käivad sünkroonis uute kvaliteetsemate mudelite väljatulekuga. Näiteks mõjutas 2017. aastal müüki oluliselt Samsung galaxy S8 ja S8 Plus väljatulek, põhjendab Gartner, ka uue Apple iPhone´i tulek muudab turgu.

Tavalisi odavaid massiturule suunatud telefone osteti 2016. aastaga võrreldes 6,8% rohkem ehk 686 miljonit tükki.

Uued tehnoloogiad panevad ostma

Maailmas on praegu kasutusel seitse miljardidt seadet ja nendega saaks valdav enamus inimesi hakkama, kuid tootjad on mõistagi huvitatud, et ka sel aastal ostetaks rohkem digiseadmeid. Oma vana nutiseadme väljavahetamiseks uue vastu püütakse kasutajaid peibutada uute tehnoloogiatega. Sel aastal proovitakse ostma meelitada iitreaalsusega, tehisintellektiga (artificial intelligence - AI) ja tarkade iseõppivate digiassistentidega (virtual personal assistants - VPA).

Kuna digiseadmete turg siiski sel aastal ei kasva Gartneri ennustuste järgi, siis need uuendused pole järelikult paljudele piisavalt peibutavad, et just nüüd, sel aastal oma nutikaid abilisi veel välja vahetama hakata ja ostetakse digiseadmeid vähem - natuke vähem, kuid siiski vähem.

