Honor Magic - uus trend nutitelefonidel, kumera äärega?

Nutitelefonide juures tundub olevat väline disain seisma jäänud. Ehkki Samsungiga on kumerad ääred tulnud juba eelmise põlvkonna lipulaev-telefonidesse, on keskmine tavaline nutikas mobiil muutunud aina igavamaks. Peagi Hiinas müügile ilmuv Honor Magic (Honor on Huawei nö odavbränd) aga ei pakugi enam suurt olulisi tehnoloogilisi uuendusi riistvaras, kuid muudab oluliselt telefoni välimust.

iPhone´ile sarnanev metalsete kergelt kumerate äärtega korpus saab Honor Magic´u puhul lausa kiilukujulise, teravamaks kumerduvate äärtega korpuse, mis peaks kätte andma võib-olla mingi uue moesuuna järgmiseks aastas. kas selliseid ümarate õhukeste äärtega telefone me tahakski?

Tagaküljel on nagu Honor 8-le ehk eelkijale omaselt kaks kaamerat. Kahe kaamera süsteemist oleme lähemalt rääkinud korduvalt, viimane kord siin. Lisaks kahele tagakaamerale on näotuvastuskaamera Tobii´lt esiküljel, mis oskab silma liikumist jälgida.

Ekraan on siiski pisut paremaks läinud, 2560×1440 pikslit (enne oli Full HD), sõrmejälelugeja on tagant kolinud esiküljele ekraani alla. Mõnes mõttes võib seda pidada ebamugavamaks, mõnes mõttes mugavamaks, olenevalt kasutajast. Lisaks sõrmejäljetuvastusele aitab Honor Magic kiirelt ja turvaliselt sisse logida ka silmajälgimisega Tobii kaamerasensori abiga, mis on esimest korda mobiiltelefonis. Varem kasutati seda tehnoloogiat vaid sülerites.

Näotuvastus tähendab ka seda, et kui keegi võõras haarab telefoni enda kätte, pole tema jaoks näha ühtki privaatset sõnumit ekraanil. Näotuvastus töötab alla sekundiga, kasutades Tobii infrapunasensoreid ja lisaks ka omaniku nö käetuvastust. Kuidas see täpselt töötab, pole lähemalt selgitatud, aga kui omanik haarab telefoni kätte, siis tuntakse see ära ja kui paneb lauale või taskusse, on samuti omaniku lahkumine fikseeritud.

Tarkvara osas on Honor lisanud mobiilile tehisintelligentse abimehe, mis lülitab sisse funktsioone, mis see arvab vajalik olevat vastavalt kasutaja käitumisele, kuni näiteks pimedas ruumis taskulambi sisselülitamiseni.

Spetsiaalse "disainitud molekulaarstruktuuriga grafiidist" aku laadimine 50 protsendini võtab aega 5 minutit ja 70 protsendini 20 minutit.

Kumerate äärtega ekraan olevat pärit Samsungilt.

Kas ja millal telefoni ka väljaspool Hiinat müüma hakatakse, pole praegu teada. Kuid ilmselt midagi sarnast kuulutatakse järgmisel aastal välja ka välisturgudele, sest Samsung Galaxy S7 ning Xiaomi Mi Mix-i kõrvale tahab Huawei tulla just oma Honor Magicu laadse tootega.