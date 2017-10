Huawei esitles täna oma uusi telefone Mate 10 ja Mate 10 Pro

Täna koguti ajakirjanikud taas kokku ja toodi välja Huawei uusimad nuhvlid, millel, nagu varem kirjutasime, on uusim Kirin 970 tehisintellektiga protsessor.

Mate 10 mobiilide sari avab tee uutele tehisintellektipõhistele mobiilirakendustele, mida esitleti Berliini IFA tarbeelektroonika messil.

Huawei Mate 10, Huawei Mate 10 Pro ja Porsche Design Huawei Mate 10 on tehisintellekti põhised nutiseadmed, milles on ühendatud Kirin 970 mobiilikiip ja EMUI 8.0 kasutajaliides. Mate 10 sarja telefonid on traditsiooniliselt kvaliteetsed, vastupidava akuga ning varustatud Leica topeltkaameraga. Mate 10 Pro versioon tuleb müügile Eestis ja Euroopas, teiste turgude jaoks toodetakse ka tavalist Mate 10 versiooni.

„Oleme astunud intellekti ajastusse ning tehisintellekt ei ole enam tehislik mõiste, vaid on põimunud meie igapäevaeluga. Tehisintellekt pakub kasutajatele paremat kogemust, võimaldab osutada väärtuslikke teenuseid ja parandab toodete toimimist,“ ütles Huawei Consumer Business Groupi tegevjuht Richard Yu. „Huawei Mate 10 telefonide mobiilikiibis on tehisintellekt peidetud spetsiaalsesse protsessorisse – Neural Network Processing Unit, pannes aluse nutitelefonide uuele ajastule.”

Uute telefonide põhiomadused on järgmised:

Maailma esimene nutitelefonide tehisintellektiga protsessor, mis kasutab spetsiaalset neurovõrkude tehnoloogiat Neural Network Processing Unit (NPU);

Märkamatu äärisega 3D klaaskorpus, Huawei FullView Display ekraan ja HDR10 vorming tagavad intensiivsed ja kirkamad värvid;

TÜV kiirlaadimise ohutussertifikaadiga HuaweiI SuperCharge’i laadija ja 4000 mAh mahutavusega aku koos tehisintellektipõhise akuhaldusfunktsiooniga;

Uus Leica topeltkaamera SUMMILUX-H objektiividega, f/1.6 avaga ja nutika pilditehnoloogiaga, sealhulgas tehisintellektipõhine maastiku ja objekti reaalajas tuvastus ning bokeh-efekt (tausta hägustamise efekt);

Täiesti uus lihtsustatud kasutajaliides EMUI 8.0, mis põhineb Android™ 8.0-il.

Uus tehisintellektipõhine andmetöötlusarhitektuur nutikamaks mobiilikasutuseks

Kuidas siis näeb välja tehisintellektiga nutitelefon?

Huawei Mate 10 ja HUAWEI Mate 10 Pro on esimesed nutiseadmed, mis on varustatud uue Kirin 970 protsessori ja tehisintellektiga kiirema ja rohkem isikustatud kogemuse saamiseks. Kirin 970 kiibid on toodetud kaasaegset TSMC 10 nm pooljuhttehnoloogial ning neis on kaheksatuumaline ARM Cortex protsessor, esmakordselt turule toodud kaheteisttuumaline protsessor Mali G72 ja spetsiaalselt mobiiliseadmete jaoks loodud NPU. Kirin 970 kiibil on ka uus kahekordne ISP protsessor tehisintellektipõhiseks nutikaks pildistamiseks.

Spetsiaalne NPU, mis on ühendatud Huawei uuendusliku HiAI andmetöötlusplatvormiga tähendab seda, et Kirin 970 tagab tehisintellektipõhiste toimingute 25 korda parema toimimise ja 50 korda suurema energiatõhususe võrreldes neljatuumaliste Cortex-A73 protsessoritega. Huawei Mate 10 seeria nutitelefon on ka maailma kiireim ning toetab ülikiiret LTE ühendust ja allalaadimist. Seadmed on varustatud maailma esimese kahe 4G SIM-kaardi toe ja kahekordse VoLTE ühendusega.

Ühendades seadme tehisintellektis individuaalse ja kollektiivse, tagab uus Huawei Mate sarja telefon kasutajatele reaalajas teenused, nende hulgas tehisintellektipõhine maastiku- ja objektituvastus ning kiirtõlkefunktsioon. Kirin 970 on avatud tehisintellektipõhine andmetöötlusplatvorm, milles kolmandad isikud saavad luua uusi tehisintellektipõhiseid rakendusi ning mis suurendab Huawei andmetöötlussuutlikust kogu väärtusahela ulatuses.

Disain pakub uuel tasemel mugavust

Uuel Mate 10 telefonil on 5,9-tolline 16:9 küljesuhtega ekraan, mis on õhukeste servade ja HDR10 toega, tagades kirkamad ja sügavamad värvitoonid. 10-tollisel Mate 10 Prol on 18:9 küljesuhtega (2:1) OLED ekraan ning samuti HDR10 vorming paremaks videote vaatamiseks.

Seadmel on ergonoomiline, kõigis neljas küljes sümmeetriliselt kumerduvate äärtega klaaskorpus. Tagakülg on peegelduv ja seal asub ka uus Leica topeltkaamera.

Huawei Mate 10 Pro on IP67 sertifikaadiga vee- ja tolmukindel telefon.

Uus Leica topeltkaamera ja tehisintellektipõhine akuhaldusfunktsioon

Huawei on taas teinud koostööd Leicaga, et luua telefonidel Huawei Mate 10 ja Huawei Mate 10 Pro kasutatav topeltkaamera. Topeltkaamera moodustavad 12-megapiksline RGB värvisensor ja 20-megapiksline monokroomsenor, optiline pildistabilisaator (OIS), kaks suurima avaga (f/1.6) objektiivi, tehisintellektipõhine bokeh-efekt (tausta hägustamise efekt) ja digisuum. Uus tehisintellektipõhine maastiku- ja objektituvastus, mis seadistab kaamera automaatselt vastavalt objektile või maastikule, toetab kõrgtehnoloogilist tehisintellektipõhise liikumisanduriga digisuumi funktsiooni, et oleks võimalik teha selgemaid ja teravamaid pilte.

Telefonidel Huawei Mate 10 ja Huawei Mate 10 Pro on 4000 mAh mahutavusega aku koos nutika akuhaldussüsteemiga, mis kohandab ennast kasutaja käitumisele ja jagab nutikalt ressursse, et pikendada aku eluiga. See toetab 4,5 V / 5 A madalpingel kiirlaadimist, laadides aku 1% täituvuselt 20% täituvuseni 10 minutiga ja 58% täituvuseni poole tunniga. Lisaks on Huawei SuperCharge maailma esimene kiirlaadimistehnoloogia, millel on TÜV kiirlaadimise ohutussertifikaat, tagades ohutu laadimise.

Telefonides Huawei Mate 10 ja Huawei Mate 10 Pro on täiesti uus kasutajaliides EMUI 8.0, mis põhineb Android 8.0 platvormil. Lisatud on tehisintellekti mootor, et täielikult ära kasutada kiibi Kirin 970 võimalused; tehisintellektipõhine kiirtõlkefunktsioon, mis tõlgib kiiremini ja täpsemini; Huawei Mate sarja telefonid on lihtsasti ühendatavad suurema lisaekraaniga; telefoni saab kasutada suure arvutiekraaniga kas peegeldades või laiendades nutitelefoni ekraani arvutiekraanina.

Uued lisaseadmed

Huawei toob turule ka Mate 10 kolm lisaseadet: EnVizion 360 kaamera, SuperCharge akupank ja nutikas kaal.

EnVizion 360 kaameraga saab teha 5K fotosid ja 360-kraadiseid 2K videoid ning neid saab vaadata paljude erinevate režiimidega, et kasutajad saaksid neid jagada sotsiaalmeediakanalites.

Huawei SuperCharge™ akupank toetab 4.5V / 5A madalpinge kiirlaadimist.

Nutikas kaal jälgib ja analüüsib mobiiliäpi abil terviseandmeid, näiteks keha rasvaprotsenti ja kehamassiindeksit.

Hind ja saadavus

Uus Mate 10 tuleb müüki oktoobri lõpus, Mate 10 Pro tuleb novembri keskel müüki rohkem kui kahes tosinas riigis, sealhulgas Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias, Jaapanis, Poolas, Tais ja Ühendkuningriigis. Porsche Design Huawei Mate 10 tuleb samuti müüki novembri keskel.

HIND JA SAADAVUS EUROOPAS:

Seade Mälu Hind Euroopas Saadavus HUAWEI Mate 10 64GB + 4GB 699 € 2017. aasta oktoobri lõpp HUAWEI Mate 10 Pro 128GB + 6GB 799 € 2017. aasta novembri keskpaik PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 10 256GB + 6GB 1395 € 2017. aasta novembri keskpaik

