Huawei P9 Lite 2017 – ilmselt sa pole sellest mobiilist veel eriti kuulnud

Mis küll on Huawei inseneride ja tootearendajate mõttes, et lisaks odavatele telefonidele teeb see Hiina suurtootja ka oma tippklassi telefonide odavamaid koopiaid ja nende veel odavamaid koopiaid? AM testis üht, mille nimi on väga segadusse-ajav.

Praegu on just müügile tulemas P10 Lite – Huawei kahesilmse tipptelefoni P10 ühesilmne odavmudel, lisaks on Huawei lansseerinud ka odavbrändi Honor, mille tippmudel Honor 9 samuti ootab lähiajal lettidele-pääsu. Paljudes kohtades maailmas on müügile paisatud veel Huawei P8 Lite (2017), mis tegelikult on enam-vähem sama, mis meie P9 Lite (2017). Nii et segadust kui palju. Kuidas endale see õige valida? Pealiskaudselt tehnilisi andmeid uurides ja isegi välimust vaadates on sarnasusi kuhjaga. Aga kui turu-uurijad on leidnud, et nii on vaja, siis ju on vaja. Me ei tea, kellele on kõike seda kirevust ja sarnasust vaja, aga proovime siiski järgi, mida sellise telefoniga teha saab. Hind on keskpärane, välimus nagu tipptelefonidel, sisu on tehtud kompromissina odavama hinna nimel – selline ongi uus Huawei P9 Lite (2017).

Peamised erinevused

Vaatame, mis eristavad Huawei „teise valiku“ telefone - Honor 9, Huawei P10 Lite ja Huawei P9 Lite (2017) mudeleid.

Esiteks andmeside. 2G, 3G ja 4G sagedused on Eestis müüdavatel mudelitel samad. Teiseks – ekraan. Siingi pole erilisi erinevusi, peale selle, et teiste 5,2-tollise Full HD resoga ekraanidele on Honor 9-l vastu panna õige pisut kitsam 5,15-tolline pind.

Protsessori poolest on Honor Huawei tippmudeli vääriline, Lite mudelid on lahjema protsessoriga. Mälu on Honor 9-l kõige rohkem, P10 Lite-il 32 GB / 4 GB, P9 Lite (2017) aga omab „vaid“ 16 GB / 3 GB.

Kaks kaamerat on vaid Honor 9-l, teised lepivad ühe tagakaameraga. Ja see üks on „vaid“ 12 MP. Hiljem teeme testi. Esi- ehk selfie-kaamera on kõigil sama – 8 MP.

Kui Honor 9 ja Huawei P10 Lite omavad WiFi a/b/g/n/ac standardeid, siis testitud P9 Lite (2017) on ilma moodsa ja kiire ac toeta. Aku on Honor 9-l 3000, teistel 3200 mAh. Soovituslikud hinnad: Honor 9 400 eurot, P10 Lite 280 ja P9 Lite (2019) 200 eurot. Kuid Eestis on P9 Lite (2017) (veel) hinnaga 269 eurot, mis tundub pisut kallivõitu. 200 € oleks tõesti õiglasem.

Välimus ja sisu

Kui võtta P9 Lite (2017) kätte, tundub see vaatamata keerulisele nimele üsna tavaline Huawei P-klassi telefon, võiks isegi öelda, et nagu tippklassi telefon. Tagakaas on metalli-imitatsiooniga, kuid siiski plastmassist, seal asuv sõrmejäljelugeja on sama kiire nagu tippmudelitel ehk töötab peaaegu momentaalselt.

Kõrvaklapipistik on ülemisel küljel, nupud on mugavad, kuid sile lakitud või poleeritud tagakaas on libe nagu Huawei Honori mudelitel – kui asetad lauale, siis mobiil hakkab aeglaselt serva poole „ujuma“ ja võib laualt põrandale kukkuda. Aitab mõne haakuvama läbipaistva kesta muretsemine, mis laseb välja paista ka tagakaane säraval värvil.

Jõudlustestid midagi erilist ei paku: AnTuTu 55665 punkti ning Quadranti 22061 punkti (üks aeglasemaid tulemusi Android 7.0-ga, samasse klassi Cat telefonidega AM-i suures jõudluse edetabelis https://www.am.ee/edetabel) ja kasutades on samuti kerge viivitus näha põhilistes igapäevastes operatsioonides. Samas on ekraan täiesti selge ja ere ning ka aku peab üsna hästi õhtuni, jättes järgi veel ligi 30%-40% ressursist.

Vanamoodne micro-USB mõnele meeldib, mõnele mitte, aga selge on see, et kiirlaadimist ei maksa oodata. Täiesti tavaline laadimine on, mis kestab mitu tundi (jäta ööseks laadima).

Heli jaoks on allservas suured kõlariaugud ning Huawei kiidab seda mudelit eriti hea heli poolest just kõlaritest, kuna kasutusel on spetsiaalsed kõlakambrid. Heli on tõesti mahedam ja mõnusam kui enamusel teistel telefonidel. Samas on tegemist siiski monokõlariga.

Pildikvaliteet on kehvem ja seda on selgelt tunda. Üks kaamera, mis teeb ka HDR-i, on kontrastsematel aladel jätnud piltidele kas valgeks põlenud või mustaks ja müraseks jäänud alad, HDR kipub teravust kaotama ja ka kiirus on kaameral aeglasem kui tippmudelitel.

Siin mõned näited maastikust, HDR-ist ja lähivaatest päikselisel päeval. Klõpsa pildil, näeb originaali.



HDR.



Tavaline, automaatseadetega.



Lähivaade.

Full HD testvideo:

Hind 269 eurot on võib-olla pisut palju, arvestades seda, et vanem Honor 8 on kahe parema kaameraga ja hinnapakkumised lähenevad praegu ka juba samasse kanti, P10 Lite aga ähvardab tulla otseselt konkureerima P9 Lite (2017)-ga. Seega segadust saab turul olema palju. Ilmselt ka hinnad kiiresti muutuvad, nii nagu Honor 8 väljatulekul möödunud suvel.

TEHNILISED ANDMED:

Nutitelefon Huawei P9 Lite (2017)

Hind: 269 eurot (Tele2)

Ekraan:

Ekraani suurus 5,2'' Ekraani resolutsioon 1080 x 1920 Ekraani tüüp IPS LCD

Operatsioonisüsteem: Android 7.0

Protsessor: Kirin 655 4x 2.1GHz + 4 x 1.7GHz (Octa-Core)

Sisemälu: 16 GB Mälukaart: Jah, MicroSD kuni 256 GB

Tagumine kaamera: 12 MP Tagumise kaamera omadused: Autofookus, Puutefookus, Näo tuvastus, Geo-sildistamine, Panoraamvõte, HDR Video: 1080p@30fps Eesmine kaamera: 8 MP

Ühenduvus: