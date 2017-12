Arvutimaailma 10 kingisoovitust: need jõulukingid jõuavad veel enne jõule kohale

Põhimõtteliselt on veel nädal jäänud, et jõulukingid ära osta. Võimalus on viimasel hetkel poodides tungelda, kuid veel täna ja ehk ka mõned päevad hiljem saab kodumaistest e-poodidest osta veel kaubanduse jõuluhullusesse sukeldumata - kaup tuleb lähimasse pakiautomaati või toob läbi vihma ja lörtsi selle ukse taha kohale kuller. Kuid mida tellida ja kust?

Arvutimaailma töökas kollektiiv valis ka just jõulukinke välja ning loomulikult pole kahju oma mõtteid ka teistega jagada.

1. 4K seikluskaamera

Hiinast tellimisega oled juba lootusetult hiljaks jäänud, kuid hea ja soodsa seikluskaamera leiab ka kodumaistest e-poodidest. Vaata, et kaamera ikka 4K-d ka toetaks, et olla tulevikukindel. Ekraan võiks kaamera küljes olla ja kui tegemist on seikluskaameraga, siis vali mõni selline mudel, millel veekindel korpus juba kohe kaasas. Mälukaart tuleb ka ilmselt kaasa panna - selline, mis 4K video salvestuskiirustega toime tuleks.

2. Droon

DJI tippdroonid maksavad üsna palju, aga kui sõber alles soovib tutvust teha taevase maailmaga, paku talle mõni lihtsam seade, mida kerge juhtida ja mille sodiks sõitmine pole nii katastroofiliselt kulukas. Droon võiks suuta ise kõrgust hoida, sisaldada tasakaaluandureid, miks mitte ka FPV ehk First Person View ehk n-ö pardalt striimitavat videopilti, sellel võiks olla kokkupõrgete vältija ja korralik lennukaugus.

3. Bluetooth-kõlar

Üks mõistlik Bluetooth-kõlar on alati hea kingitus tehnikasõbrale. Veel parem, kui see on kiiksuga - siis pole ohtu, et saajal see juba olemas on. Näiteks võiks äge olla laavalamp-kõlar või veekindel tekstiili-imitatsiooniga kõlar.

4. Virtuaalprillid

Selles, kas virtuaalreaalsuse läbimurre tuleb või mitte, pole küsimus. Pigem on küsimus selles, kas see juhtub juba algaval aastal või pisut hiljem. Igatahes on üks komplekt tehisreaalsuse prille alati hea vahend sõpradega aega veeta ja uue maailmaga varakult tuttavaks saada. Nende prillidega on hea kasvõi Street View vaadetes surfates maailma avastada või miks mitte mõni vinge mäng mobiili laadida ja seda tehisreaalsuses mängida. Odavad ja kingi hinnaklassi sobivad prillid sisaldavad sahtlit, kuhu oma mobiili saad panna ja seda VR ekraanina kasutada kumbagi silma ees.

5. Pulsikell, mis teeb peaaegu sama palju kui nutikell

Kuigi tehnoloogiaportaalide arvustustes figureerivad põhiliselt nutikellad, mille hinna pärast enamus inimesi need ostmata jätavad, on pulsikellad ja aktiivsusmonitorid juba täiesti käepärase hinnaga ning teevad tihti kõik hädavajaliku ära, mida nutikellaltki oodatakse: loevad samme ja vahemaad, näitavad mobiilist teateid, äratavad, mõõdavad südame tööd, näitavad aega ja mõned isegi vererõhku.

6. Mänguri klaviatuur, hiir ja klapid stiilses komplektis

Selleks, et sukelduda tõsisemalt mängumaailma, on vaja korralikku klaviatuuri spetsiaalnuppude ja taustavalgusega, kiiret (juhtmega) hiirt ning mikrofoniga pehmeid kõrvaklappe. Osta need komplektis, siis on sama stiil tagatud. Näiteks need.

7. Programmeeritav robot tulevastele põlvedele

Lastevanemate kinnisideeks on saanud koolitada järgmised paar põlvkonda välja robotioperaatoriteks. Mis seal ikka - kui lapsele endale ka meeldib robotitega pusida, siis võiks kingikotti libistada mõne hea robootikakomplekti. Näiteks Edisoni või Ozoboti.

8. Vastupidav akupank

Akupank on samuti alati vajalik asi - eriti hea, kui selle saaks ka nüüd talvisel ajal vihma või lumega õue kaasa võtta. Akupank peaks kannatama niiskust ja külma, lööke ja temperatuuride järsku vaheldumist.

9. Asjade träkkija

Kogu aeg kaotatakse midagi - ja inimesed on rõõmsad, kui neile kingitakse vahend, mis aitab kadunud asjad üles leida.

Trackr on andur, mille saab kinnitada kaduma kippuvate asjade külge (võtmed, tööriistad jne) ja üles võib leida neid kogu maailmast juhul, kui teinegi Trackri kasutaja kuskil sinu kadunud asjast Bluetoothi leviraadiuses möödub.

10. Nutikas äratuskell

Et päeval ei oleks unine, tuleb õigesti ärgata. Isegi siis, kui uneaeg on jäänud päris lühikeseks, võib tunda end hommikul värskena, kui üles on äratatud sujuvalt ja kooskõlas loodusega. kasuta selleks loodusliku valgusega mahedaid nutiäratajaid.