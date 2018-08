Riias avati kaevandushotell

See ei ole Kohtla kaevandusmuuseumi stiilis majutusasutus, vaid hoopis midagi muud - energia-ablas riiulitega laoruum, kuhu saavad soovijad paigutada oma krüptoraha kaevandajad. Euroopas koguvad sellised kaevandushotellid – andmekeskused, mis loodud turvaliseks ja mugavaks kaevandusvarustuse säilitamiseks, üha enam populaarsust.

Vältimaks vajadust säilitada krüptoraha kaevandamiseks vajalikku varustust kodus või vajadust leida ning varustada oma kaevandus vajalike vahenditega, eelistavad väikesed ning keskmised kaevandajad spetsiaalselt disainitud komplekse.

Inimesed, kes varem ei puutunud kokku krüptoraha maailmaga, on nüüd üha enam muutumaks aktiivseteks krüptoraha kaevandajateks. Kaevandushotell pakub kaevandamiseks täisteenuse komplekti - alates ostmisest kuni võrku ühendatud tehnika kasutamiseni.

Andmekeskuse taristu asub Riias ning see pakub võimsa jahutussüsteemiga ruume, mis on spetsiaalselt kohandatud merekonteinerites (ligikaudu 6 m pikk) ning 150 kW elektritoitega. Igas konteineris saab säilitada 102 “Antminer S9” tüüpi seadet. Õhuringluse kindlustamiseks asuvad kõik konteinerid üksteisest viie meetri kaugusel. Klientide tehniline varustus on lukustatud konteineritesse, garanteerides seega selle turvalisuse ning klientide palvel viiakse seadmed jagatud krüptoraha kaevandamise tehnoloogia platvormidele (ühisvarud).

Lähitulevikus pakub andmekeskus ka võimalust lülituda automaatselt ühisvarudele – kaugjuhtimise teel, kliendi asukohast. Kogu krüptoraha kantakse otse kliendile ja kliendil on ainuisikuliselt sellele ligipääs.

„Enamus inimesi hakkab korralikele hoiustamistingimustele mõtlema alles siis, kui nad on omale varustuse soetanud ning nad mõistavad, et varustuse koju või oma kontorisse paigaldamine on keeruline või isegi võimatu, kuna see tekitab palju müra ning ebamugavusi," selgitas "Energohost" esindaja. "Säilitades varustuse andmekeskuses, ei pea klient muretsema taristu paigaldamise kulude ning müra pärast. Saadaval on ka 24-tunnine tehniline tugi. Me tagame stabiilse, katkestustevaba elektriühenduse täies mahus operatsioonide jaoks soodsa hinnaga – alates 7,5 senti 1 kWh kohta; keskmine hind Lätis on aga 12 senti. Krüptoraha kaevandamine on uus ja kiirestikasvav äri.”

SIA “Energohost” on üks esimesi ettevõtteid Lätis, mis loonud sellise andmekeskuse.