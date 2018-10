Katuseaknad reageerivad nüüd häälkäsklustele

Tundub, et Siri ja Google Assistant ja muud virtuaalsed assistendid hakkavad murdma kõikvõimalikesse koduseadmetesse - sealhulgas ka katuseakendesse. VELUX-i uued katuseaknad reageerivad läbi nutika assistendi nüüd häälkäsklustele.

Katuseakende tootja VELUX tõi välja uue lahenduse VELUX ACTIVE with NETATMO. Sarja kuuluvaid katuseaknaid, kardinaid ja aknakatteid saab juhtida läbi nutiseadmete häälkäskluste abil.

VELUX ACTIVE with NETATMO juhtimissüsteem on välja töötatud koostöös Prantsuse tehnoloogiaettevõttega Netatmo. Süsteemi nutikad sensorid jälgivad temperatuuri, niiskust ja CO2-taset ning aktiveerivad interneti võrguvärava, et avada või sulgeda katuseaknad sisekliima parandamiseks. Tegemist on esimese nutika katuseakende juhtimissüsteemiga, mis on ühendatud Apple HomeKit nutikodu rakendusega ja mis võimaldab katuseaknaid avada ning sulgeda Siri häälkäskluse abil. VELUX ACTIVE juhtimissüsteem töötab ka Androidi operatsioonisüsteemiga.

„Ootame huviga, kuidas kliendid reageerivad meie nutikale lahendusele, mis teeb kodu mugavamaks ja tervislikumaks,” ütles VELUX Baltikumi tegevjuht Dmitrijs Astašonoks. „Vähesed on teadlikud siseruumide õhukvaliteedi mõjust tervisele ja heaolule. Õhk, mida hingame, on sama tähtis kui toit, mida me sööme, või vesi, mida joome. Keskmine täiskasvanu hingab ligikaudu 15 000 liitrit õhku päevas ja veedab kuni 90% ajast siseruumides. Meie uus nutikodulahendus teeb tervisliku sisekliima saavutamise väga mugavaks,” jätkas Astašonoks.

Nutikodu seade on eelseadistatud nii, et katuseaknad avanevad automaatselt ning lasevad ruumidesse värsket õhku, kui seda on vaja. Seade takistab ka tubade ülekuumenemist, sulgedes ennetavalt rulood ja päikesevarjud.

VELUX ACTIVE rakendus töötab iOS-i ja Androidi operatsioonisüsteemides. See tähendab, et aknaid saab hallata ja jälgida oma nutiseadmes vaid paari puudutusega.

„VELUX ACTIVE with NETATMO on kahe hea omaduse ühendamise tulemus: tipptasemel VELUXi aknad ja Netatmo teadmised selle kohta, kuidas luua lihtsaid ja kasulikke tooteid ning rakendusi. Katuseakende avamise ja sulgemise ning akendele katete ettetõmbamise automatiseerimisega saame sisekliimat märkimisväärselt parandada, ilma et elanikud peaksid ise selle pärast muretsema. Lõime nutika sensorpõhise lahenduse, mida on lihtne kasutada, mis on töökindel ja mis suurendab ka kliendi heaolu,” ütles Netatmo asutaja ja tegevjuht Fred Potter.

Elektriseadmeid koduse võrguga ühendavate nutikodu lahenduste turg aina kasvab. Prognooside kohaselt kasvab kogu maailmas nutikodude turumaht 2022. aastaks ligikaudu 53,45 miljardi dollarini (Statista 2018). Nutikodu tehnoloogiad võimaldavad rakenduse ja automaatse reguleerimise kaudu juhtida kodumasinaid, näiteks külmikuid, sügavkülmikuid, pesumasinaid, kuivateid, kohvimasinaid ja veekeetjaid.

„Nutikodud on endiselt oluline tarbijatrend ja eeldatavalt saab nutikodudest järgmise nelja aasta jooksul peavool. Katuseakende juhtimise digitaliseerimisega, parandades nii kodu sisekliimat automaatselt, lisame nutikodule tervise ja heaolu mõõtme ning viime selles vallas uuenduslikkuse järgmisele tasemele,” ütles Astašonoks.