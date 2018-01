Need võivad olla selle kevade neli oodatuimat uut nutitelefoni

Mobile World Congress Barcelonas on kohe-kohe käes ja loomulikult esitlevad kõik suuremad tegijad seal oma uusi mudeleid. Huawei P20 kohta sahistatakse, et see tuleb kolme tagakaameraga, Samsung Galaxy S9 lekkest aga ei leitud mingeid põnevaid arenguid tehniliste parameetrite poole pealt. Millised aga võiksid siis olla selle kevade kõige oodatumad telefonid?

Telefon tunneb kasutajat nägupidi, räägib temaga, millal ta omaniku eest ise tööd tegema hakkab? Aasta esimestel kuudel tulevad neli telefonitootjat välja oma uute tippmudelitega, milles on keskendutud eelkõige aku pikemaajalisele kestvusele ja kogu telefoni esikülge katvale ekraanile.

„Uued mudelid on oma tehniliste näitajate ja välimuse poolest küllaltki sarnased. Seadmeid iseloomustavad põhiliselt äärest-ääreni ekraan, näotuvastus ja ülikiire protsessor,“ rääkis Tele2 turundus- ja müügidirektor Kristjan Seema.

Seema sõnul on telefonid timmitud juba täna sellisele tasemele, et millegi väga uue ja erakordsega välja tulla on ülimalt keeruline. „Telefon tunneb oma kasutajat juba nägupidi, kaamerad teevad pilte, mis vastavad peegelkaamera tasemele, ülikiired protsessorid on saavutanud tippkiirused. Ootame huviga, millega meid edaspidi üllatada suudetakse,“ lisas ta.

Samsung Galaxy S9/S9+

Tegemist on kindlasti 2018. aasta esimese poole oodatuima nutitelefoniga. Kuulduste järgi suurem, õhem ja kiirem kui kunagi varem ning näotuvastusega. Disainilt lähedane eelmise aasta lipulaevale S8-le ja eeldatavasti kaksik-kaameraga, nagu sügisel esitletud Note 8 mudelil.

Väidetavalt saab uuel seadmel olema 4 GB muutmälu asemel 6 GB mälu. Sisseehitatud stereokõlarid lubavad paremat helikvaliteeti kui ühelgi teisel telefonil ja uuendatud kaamera peaks tegema enneolematu kvaliteediga aegluubis ülesvõtteid.

Avalikkuse ette jõuab uus mudel juba järgmisel kuul Barcelonas toimuval esmaesitlusel.

Huawei P20/P20 Plus

Kuulduste kohaselt saab Huawei P20 (mõnikord veel räägitakse sellest ka Huawei P11 nime all) mudelil olema kolm tagumist Leica kaamerat, äärest-ääreni ekraan ja märgatavalt parem akukestvus. Kolm sensorit koguvad valgust kolm korda enam, seega peaks hämaras tehtud pildid olema teravamad ja heledamad.

Sarnaselt teiste tootjate lipulaevadele on ka Huawei uue mudeli puhul võtnud kasutusele näotuvastuse optsiooni. Sahinate järgi on ära kaotatud kõrvaklapi auk ja telefoni ülaosa pidavat meenutama viimati avalikkuse ette jõudnud iPhone’i mudelit. Taaskord Huaweilt suurepärane ja funktsionaalne tipptasemel telefon nõudlikule kasutajale.

Sarnaselt Samsungile peaks esmaesitluse aeg jääma samuti veebruari teise poolde.

Nokia 9

Nokial ei ole pikka aega olnud lipulaeva, kuulduste kohaselt saab selleks just Nokia 9.

Sarnaselt teiste tootjate selleaastaste lipulaevadele on anonüümsete allikate sõnul uuel mudelil 5,5-tolline äärest-ääreni ekraan, mahukam aku ja silmaiirise skänner. Lisaks eelpoolmainitule on tegu alumiiniumist korpusega, ümarate servadega ja veekindla mudeliga.

Kaksik-kaamera Zeiss´i optikaga peaks olema nii telefoni esi- kui ka tagaküljel (13 MP + 13 MP) ning uudisena ka 5 MP selfie kaamera. Snapdragon 835 kiire protsessoriga mudelil on operatsioonisüsteemina peal Android 8.0 Oreo.

Millal telefon Eestis poelettidele jõuab, tehakse väidetavalt teatavaks jaanuari teises pooles.

Sony Xperia XZ1 Premium

Sony on sama disaini viljelenud alates oma Z seeriast ja kuulduste kohaselt peaks uus mudel olema täiesti uue välimusega. Küll aga peaks uus mudel olema veekindel ja senisest mahukama akuga. Telefonil on kuulduste järgi 4K ekraan ja operatsioonisüsteemina peal Android 8.0 Oreo.

Ka Sony peaks oma uue mudeliga avalikkuse ette tulema veebruari teises pooles.

Eelmainitud mudelite täpsemad andmed avalikustatakse Barcelonas veebruari lõpus Mobile World Congressil.