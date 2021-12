Ruudukujuline monitor? Miks ka mitte, kui see on ergonoomiline ja mahutab rohkem

Oleme harjunud aina suuremate ja laiemate monitoride väljatulekuga, aga miks on näiteks Instagrami pildid ruudukujulised? Miks ei võiks ka monitor olla enam-vähem võrdse küljepikkusega? LG DualUP monitor ongi selline, mis liidab ühel paneelil kaks üksteise otsa pandud laiekraani.

Kuvasuhtega 16:18 pole see päris ruut, vaid ongi kahe 16:9 monitori "virn" ka resolutsiooni poolest. Kasutada saab seda samuti nagu kaht üksteise otsa pandud kuvarit, mis vähendab kaelavalu ja ei pea ka mitme monitoriga töötades nii palju pead vasakule-paremale pöörama siis, kui ekraanid oleks kõrvuti.

Ruudukujulisel ekraanil on kõik korraga otseses vaateväljas, pilku peab pöörama minimaalselt. Resolutsiooniks on 2560 x 2880 pikslit, diagonaali pikkuseks 27,6 tolli, DCI-P3 värviulatus 98%, heledus 300 nitti ja kontrastsus 1000:1. Seega peale ruudukujulisuse pole muud näitajad millegagi eriti silmatorkavad. Reageerimiskiirus on 5 ms, paneel toetab HDR-i, monitor on varustatud kahe HDMI, ühe DisplayPorti ja USB Hubiga. Kõlarid leiduvad samuti.

Arendajad, muusikud, videotöötlejad ja kaameraid jälgivad valvurid seda kindlasti ostaksid.

Monitori esitletakse Las Vegases toimuval CES-il 2022. aasta alguses, kui see vaatamata koroona omikroni viirusetüve levikule ikkagi toimub. Seniste plaanide kohaselt toimub füüsiline tehnoloogiamess kohapeal neile, kellel on esitada vaktsineerimise või läbipõdemise tõend. Siseruumides kantakse maske ja üritustel istutakse hõredalt paigutatud toolidel.