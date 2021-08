Küberprillide uus tulek? Rokid Air toob liitreaalsuse (jälle) silmade ette ja kogub ühisrahastuses toetust

Google Glassi oleme näinud, Hololens ka tuli, et meditsiini- ja tööstusnišis avalikkuse eest varjus vaikselt edasi tiksuda. 3D prille kasutatakse ka aina harvem. Kuid kõik see virtuaal- ja liitreaalsus on ometi olemas, kuigi pole endiselt veel massidesse jõudnud. Põhjus on kasutusmugavuses. Hiinas Hangzhous asuv liitreaalsuse startup Rokid on toonud Kickstarterisse ühisrahastuse toetust koguma uued liitreaalsuse (AR ehk Augmented Reality) prillid, mis peaksid lõpuks ometi olema mugavad kasutada ning ühilduvad pea kõigi nutiseadmetega.

Uutel liitreaalsusprillidel on kõrvaldatud veel üks väga ebameeldiv puudus. Seade ei maksa enam neetult palju - täishinnaga ca 499 dollarit, toetades saab aga kätte 339 dollariga. Seega 160 dollarit odavamalt. Tulevikus võib Rokid Air maksta ka nii vähe kui 319 dollarit, millega võrreldakse innavõrdlustabelis seadet teiste prillidega. Hololens maksab praegu näiteks 10 korda rohkem - 3500 dollarit.

Samas tundub, et see hind polegi enam nii ületamatu, inimesed tahavad uusi prille. Kicstarteri eesmärk koguda 20 000 dollarit on nüüdseks kuhjaga (täpsemalt mitmekümnekordselt) ületatud ja toetusraha tootmise käivitamiseks on juba kogunenud peaaegu 600 000 dollarit. 40 tunni pärast pannakse ühisrahastamine lukku.

Oma toetuse on andnud 1548 inimest. 100% toetust kogunes juba ühe tunniga. Mis siis neis uutes prillides nii head on, et rahvas seda niimoodi ummisjalu toetama tormab?

Sellega saab näiteks arvuti või mobiili ekraani suurelt enda ees vaadata. Võid arvutist filmi käima panna ja vaadata enda ees justnagu suurelt ekraanilt. Muidugi saab ka mänge mängida, millel taustaks poolläbipaistev pärismaailm.

Pille saab ühendada Mäki, Androidi, millega iganes. Häälkäsklusi kuulav mikrofonide ja kõlaritega peakomplekt on käed-vabalt juhitav, sellega saab ka kõnedele vastata ja videokoosolekutel osaleda. Kuni -5 dioptrilise korrektsiooniga saavad neid kanda ka kõik prillikandjad, kellel just veel tugevamaid kaugele vaatamise prille pole. Kahe silma ees on kaks korda Full HD ehk 1920x1080 piksline pilt, prillide värskendussagedus on 75 Hz, mis vähendab hakkimist ja värelemist. Liitreaalsuse prillidele kuvatav ekraan näib olevat sama suur, kui 120-tolline teler. See, mida sina näed, pole teistele näha, seega saab diskreetselt oma asju vaadata kasvõi tänaval.

Uue seadme veel üheks väga suureks plussiks on kaal. Kui Hololens kaalub pea pool kilo ja rõhub tugevalt peale, siis Rokid Air on vaid 85-grammine.

Ekraanikujutise tekitamiseks kasutatakse Birdpath Opticali tehnoloogiat, mis prismapeegeldusega kuvab LCD ekraanipildi prilliklaasile, millel on siseküljel poolpeegel. Selle puuduseks võivad olla segavad peegeldused ja topeltkujutised, kuid plussiks lihtne, lollikindel tehnoloogia, mis näitab läbi tehisreaalsuse pildi ka kasutaja ümber toimuvat.

Kaal on väike tänu sellele, et prillidel endal pole mingit akut. Toide saadakse USB-st, mis tuleb ühendatud nutiseadmest. Mingeid raadioühendusi pole ka vaja (aga kui lisaseamdel on vaja, siis sobib Rokid Adapter, mis suhtleb üle WiFi). Lisaks PC-le, Macile, iPhone´ile ja Androiditelefonidele toetavad AR prillid PS4, Xboxi ja Nintendo Switchi mängukonsoole.

Masstootmine algab selle aasta sügisel, oktoobris. Novembris pannakse esimesed prillid eeltellijate ja toetajate poole teele. Hinna sees on ka saatekulu.

Vaata videost, kuidas see töötab: