Tänasest on Eestis müügil Huawei sülearvuti uus tippmudel MateBook X

Tavaliselt oleme me kevadel harjunud teada saama Huawei uutest telefonide tippmudelitest. Aga kuna neid siin pole, siis on Huawei põhitähelepanu meie turul praegu suunatud teistele tootesektoritele. Hiljuti toodi siinsele turule kõrvaklapid, mida testisime (Freebuds 4i), nüüd uus tippsülearvuti MateBook X, mis kaalub vaid 1 kg ja on välja freesitud kergest alumiiniumi-magneesiumi sulamist.

Tegemist on eelmise aasta tippmudeliga, millest veel tipum on MateBook X Pro, mida Arvutimaailm ka hiljaaegu testis.

Mis neil vahet?

Eks vahe on kõigepealt muidugi hinnas - ilma Pro liideseta on masin odavam. Ekraan on mõlemal siiski 3000 x 2000 pikslit, Pro mudel suurema diagonaaliga (13,9 tolli), kui täna müügile tulnud X (13 tolli). MateBook X on aga varustatud veel ka veidi väiksema akuga - 42 Wh Pro mudeli 56 Wh asemel ja selle võrra on ka tööaeg natuke lühem - 9 tundi ning Displayporti pole. Soodsamal mudelil on minimaalsed ühendusvõimalused: kaks USB C porti ja kõrvaklapi-mikrofoni kombopistik.

MateBook X on eriti õhuke: vaid 13,6 millimeetrit korpuse kõige paksemast kohast. 13-tollisel sülearvutil on 3:2 suhtega LTPS ekraan 3K Infinite FullView Display, mis toetab 3K resolutsiooni (3000x2000 pikslit). 3:2 küljesuhe tähendab, et vertikaalselt mahub korraga rohkem infot ekraanile, kui parajasti veebi kerid, dokumentidega tegeled või Exceli tabelit vaatad. 100-protsendiline sRGB värviruum sobib ka pildi- ja videotöötluseks. Ekraan on ka puutetundlik.

Kuni 9 tundi kestvat akut saab laadida USB-C laadimisadapteriga.

Huawei MateBook X ei ole veel jõudnud 11. põlvkonna Inteli kiibistikeni, kuid ka 10. põlvkond on üsna kiire ja energiasäästlik (ning odavam).

Telefoni ja sülearvutit on lihtne integreerida telefoniga arvuti puuteplaati puudutades ning siis saab mobiilirakendusi ka arvutiekraanil kasutada.

Huawei MateBook X on Eestis müügil alates 5. maist ehk tänasest ja selle hind algab 1499 eurost.