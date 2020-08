TEST: MatePad Pro - juhtmevaba laadimine, magnetid ja 16 tuumaga graafika

Tahvelarvutite testimine on muutunud aina igavamaks, sest nii nagu paljudes muudes aeglaselt muutuvates valdkondades, on ka tahvlite juures suuri muutusi vähe. Matepad Pro on siiski saanud väikeseid, kuid mugavaid täiendusi, mis toovad tahvli veidi lähemale sellele, et klaviatuurikaantega masin võiks hakata asendama sülearvutit.

Kuigi Android pole eraldi tahvelarvutite jaoks loodud platvorm, vaid pigem venitab äpid üle suure ekraani, on siiski tahvlil palju mugavam tööd teha kasvõi teksti sisestades või joonistades. Selle viimase jaoks on MatePad Pro-le lisana võimalik juurde osta kiire ja tundliku puutepliiatsi, mis laeb ennast magnetiga ekraani ülaserva kinnitades. Pliiats ja klaviatuur on saadaval eraldi, aga kuna need on testitud tahvliga koos, siis räägime neist siin kõigepealt. Ja just need lisaseadmed teevadki selle tahvli tavalisest palju erilisemaks.

Puutepliiats Huawei M-Pencil

Kui laadimine on pliiatsil tõesti tehtud ülimugavaks, siis pliiatsi hoidmine transpordi ajal on tehtud ebakindlamaks, kui näiteks kuhugi korpuse sisse käivasse avasse pistmisel. Kuigi puutepliiatsil on küljel sooneke ja see kinnitub servale tugeva magnetiga, kipub ikka juhtuma, et kotisahtlisse visates tuleb pliiats lahti ja jääb paremal juhul kuhugi kotipõhja vedelema. Halvemal juhul kaob ära. Kahju on päris suur, sest pliiats maksab ligi 100 eurot ja Eestis seda veel müügil ei paista.

M-Pencil saab 30 sekundiga laetud ligi 10 minutiks kasutamiseks, tunniga laeb pliiats end täiesti täis vaid serva külge pannes. Aku kestab 10 tundi, surudes vastu ekraani on 4096 tundlikkuse astet ja ühildub pliiats vaid MatePad Pro-ga. Ühenduseks kasutatakse Bluetoothi, selle kaudu käib ka pliiatsi tarkvara uuendamine, mida testimise jooksul korra tehtigi.

Kes tahavad digitaalselt joonistada, siis MatePad Pro on päris hea digilaua asendaja - pliiats on tõesti täpne ja mugav. Sellel on kaasas ka tagavara-otsik, mis ongi ainus vahetatav detail. Pliiatsis kergelt kummine ots üritab klaasjal ekraanipinnal natuke karedamat paberit imiteerida - tunne pole küll täpselt see, nagu paberil, aga siiski üsna lähedane. Rannet võib joonistamise ajal ekraanile toetada, ilma et see pliiatsit kasutades segaks. Kannatab kindla käega peeneid jooni vedada küll:

Pliiatsi ja tahvli koostöö võiks siiski veidi kiirem olla. Hoogsalt pliiatsitõmbeid tehes on näha, et joon ekraanil jääb siiski päris elust natuke maha.

PLUSSID

+ laadimine on juhtmevaba ja mugavalt tahvli serva kinnitades

+ pliiats on mugava otsaga ja puutetundlikkuse tasemed on väga täpsed

MIINUSED

- kinnitus tahvli külge pole väga kindel, kui tahvli kotti paned

- pliiats võiks kiirem olla

Smart Magnetic Keyboard - kinnitub magnetiga ja kaitseb kaantena

Lisaklaviatuur kinnitub magnetiga ja tahvli saab tõsta ekraaniks magnetiga klahvide kohal olevatesse soontesse kinnitades. Ekraani kalde jaoks on kaks erinevat asendit. Mingite klemmidega pole vaja klahvistikku ja kaanesid ühendada, sest klaviatuur töötab samuti üle Bluetoothi ja laeb juhtmevabalt tahvli tagaküljele kinnitades, ikka magnetiga.

Klahvid on täismõõtmetest ligi kolmandiku võrra pisemad, kuid kõigile füüsiliste klahvide sõpradele on see siiski suur kergendus võrreldes ekraaniklaviatuuriga, mis tahvlitel hõivab tavaliselt suure osa ekraanipinnast. Nüüd jääb ekraan teksti jaoks vabaks ning sisestuskiirus ja täpsus kasvavad oluliselt.

Kui esialgu on klaviatuuril inglise paigutus, siis seadetest saab lisada ka Eesti paigutuse, nii et teises ja kolmandas reas paremal on nurk- ja looksulgude asemel üõöä. Isegi š ja ž on kättesaadavad vasakul ülal oleva "tilde" klahviga. Seega eestikeelset teksti saab üsna intuitiivselt sisestada sama paigutusega, nagu enamusel sülearvutitel.

Klahvide käik on vaatamata õhukesele kaanele isegi üsna pikk - oleks võinud olla veidi lühem ja kergem, kuigi see on mõnikord ka maitseasi. Mõnedele meeldivad hoopis jäigemad ja pikema käiguga klahvid parema tunnetuse saamiseks.

Klaviatuuril on veel üks huvitav funktsioon. Nimelt tuleb Huawei Share´i toetava teise Huawei telefoniga, kui NFC on sisse lülitatud, puudutada klaviatuuri parempoolset Shift klahvi ja telefon ning tahvel saavadki ühendatud. Nüüd võid kõiki telefoni asju teha tahvli aknas suure klaviatuuriga, näiteks mobiilikõnedele ja e-kirjadele vastata või chatis suhelda. Kõik see, mida näed mobiiliekraanilt, on näha tahvli spetsiaalses aknas ja ka juhitav, nagu puudutaksid mobiili enda ekraani. Samamoodi saab tahvli ja telefoni vahel jagada faile vaid mõne puudutusega.

Klaviatuuri veel Eestis ei paista müügil olevat, kuid sellegi hind on pliiatsiga samas suurusjärgus - ligi 110 eurot või natuke enam.

PLUSSID

+ laadimine on lahendatud juhtmevabalt (tahvli küljest, magnetiga)

+ töötab väga hästi ka eesti paigutusega

MIINUSED

- klahvid võiksid olla pehmema käiguga

- kaane klahvid on tavalistest oluliselt väiksemad

Tahvel ise: töö- ja mängumasin

Kevadel, eriolukorra ajal olid tahvlid väga populaarsed. Neid osteti lisaks arvutile mitme lapsega peredesse lisamasinaks, et saaks koolitöid teha (ja mängida muidugi ka). Tahvliga on mugavam mängida ja joonistada, mis oligi nende ostmise üks peamisi põhjuseid. Lisaks saab nendega ka raamatuid ja kohustuslikke õpikutekste mugavamalt lugeda. Pealegi jäi sel aastal paljudel reisiraha kulutamata ning ühe lõunamaa-reisi eest saab julgelt osta lausa mitu tahvlit, seega miks mitte oma kodust tehnikaparki ühe suure ja hea ekraaniga tahvliga täiendada? Nüüd on uus tahvlibuum ehk teine laine tulemas, sest juba kuu aja pärast algab jälle kool. Pliiatsi ja klaviatuuriga varustatult on MatePad Pro ka üsna hea töömasin, kuigi endiselt päris arvuti kogemust veel ei asenda. Samas pole reisil olles kuigi raske ka enamuse oma igapäevaste asjadega hakkama saada vaid tahvlit kaasa võttes.

Paraku äppe peab Huawei tahvlil endiselt AppGallery kaudu laadima ja näiteks Gmaili kasutada ei saa, kuid leidub muidugi ka sobivaid asendusi enamusele äppidele. Seoses USA kehtestatud äripiirangutega ei saa Huawei uutes Androidiga seadmetes kasutada Google´i teenuseid ehk pole võimalik kasutada ametlikult Play äpipoodi, Gmaili, Google Mapsi, Youtube´i rakendust jt.

MatePad Pro´d karbist võttes on esialgu kaks üllatust. Esiteks – laadija on hoopis väiksem, kui uuematel tippmobiilidel. See ongi 20 W laadija ehk siis mitte päris tavaline, vaid siiski mingis mõttes kiirlaadija, kuid vähema võimsusega, kui tipptelefonidel. Kui on aga olemas Huawei suurem ja võimsam 40 W ülikiirlaadija, siis tahvel toetab seda ka.

Lisaks toetab tahvel juhtmevaba laadimist. Näiteks püsib see ilusti tasakaalus Moshi laadimisalusel:

Seadmel on väidetavalt maailma kõige õhemad ekraaniääred: 4,9 mm ja ekraanisuhe on 90% tahvli esipinnast. Nupud asuvad kõik ühes nurgas, mis on ka mugav, kui sellega ära harjuda. Esikaamera on vasakul ülal ekraaniaugus ehk täpselt seal, kus asub ka paljudes äppides tagasi-nupp. See jääb küll tavaliselt servapidi kaamera-augu alla, kuid kaamerale vajutades ja sinna sõrmejälgi juurde tekitades siiski puutetundlik pind reageerib ja nupp saab vajutatud.

Kiibistikuks on kiire 7 nm tehnoloogiaga Kirin 990 koos kaheksatuumalise protsessoriga, MALI-G76 graafikakaart on koguni 16-tuumaline. Tahvlisse on nagu viimastesse Huawei tipptelefonidessegi paigutatud "suur tark mees taskus" ja "väike" ehk kaks närvivõrguprotsessorit ehk NPU-d. Pikk ja keeruline tehniline jutt tehisintellekti tänapäevase riistvaralise toe kohta kokkuvõtvalt oleks, et tahvlis kasutatakse arvutuste optimeerimiseks ning protsessorikiiruse tõstmiseks kaht tehisintellekti tuuma (NPU-d) Da Vinci arhitektuuriga, mis lubab suurel närvivõrguprotsessoril töötada paarisrakendis väiksema NPU-ga, jagades AI ehk tehisintellekti arvutusülesandeid võimalikult energiasäästlikult kahe tuuma vahel.

Jõudluse testimiseks ei saa me kasutada traditsioonilisi Arvutimaailma läbi aegade jõudlustestide edetabelis kasutatavaid ja võrreldavaid Linpacki ja Geekbenchi teste, sest neid pole veel ametlikult AppGallerys, kuid harvem kasutatud AnTuTu test on seal juba olemas. Tulemuseks 437978 punkti (parem, kui 62% kõigil kasutajatel, kes seda testi teinud).

Tahvlil on 7250 mAh aku, millest piisab keskmiselt üheks päevaks. HD videot mängib selle aku pealt 12 tundi järjest. Tavaline rutiin on ööseks tahvel juhtmevaba laadija plaadile visata ning hommikuks on jälle täis. Ülisuurt laadimiskiirust ei maksa oodata, kuid Huawei enda 40 W juhtmega kiirlaadijaga on muidugi laadimine väga nobe. 30-minutilise laadimisega saab siis juurde 3 tundi tööaega, täislaadimiseks läheb ligi kolm tundi.

Nagu öeldud, töötab ka juhtmevaba laadimine ning tahvliga saab ka teisi seadmeid pöördlaadida juhtmevabalt - laadimisvõimsus pole küll suur (7,5 W), kuid abiks ikka.

Tahvliga on kaasas WPS Office, millega saab tasuta kontorirakendused ja mida ongi mugav kasutada koos klaviatuuriga igapäevasteks kontoritöödeks. Küll, jah, mitte nii mugav, kui sülearvutiga. Aga vajadusel saab asjad aetud.

Video vaatamiseks on tahvlil korralik 10,8-tolline ekraan 2560 × 1600 piksliga (IPS), 1500:1 kontrastiga ja DCI-P3 värviulatusega.

Kaamerad - neist tavaliselt tahvlite juures eriti ei räägita

Ega MediaPad pro puhul ka kaamera osas ootusi ülikõrgeks ajada ei tasu, aga samas on tegemist igati korraliku keskmise tagakaameraga. Ka esikaamerast peaks piisama näiteks videokoosolekute pidamiseks (kuigi Skype´i ja Zoomi AppGallerys veel pole). Ees on ekraaniaugus 8 MP autofookusega selfie- ja videokonverentside kaamera, taga 13 MP autofookuse ja välguga kaamera.

Siin on tagakaameraga tehtud ka mõned proovipildid (klõpsa pildil, näeb originaali):

Osta või mitte?

Ikka ja jälle peab rääkima Huawei uute seadmete ühest olulisest puudusest seoses USA kabanduspiirangutega, kuid neid puudusi jääb aina vähemaks. AppGallerysse ilmub aina rohkem igapäevaselt kasutatavaid äppe, sealhulgas ka Eesti omi, mida kasutada, kuid mõned on veel endiselt puudu. Suur puudus on näiteks videokonverents äppidest.

Samas on tahvlil väga hea riistvara ja ka kaamera pole tahvli kohta kehv. Kaameratarkvara aga pakub profirežiimis peaaegu samu võimalusi, mis tipptelefonidel, lisaks saab kasutada ka kuni 10x suurendust.

Kui vajad koju multimeediatahvlit, siis peaks võtma klaviatuuri ja pliiatsi lisaks, kuid need lisad paisutavad tahvli hinna juba pea 1000 euro lähedale. Seega - muidu riistvaraliselt igati hea lahendus, aga liiga kallis veel paljudele ja osa äppe ei tööta. Võimalik, et oodates hinnad langevad, aga kui palju, on keeruline ennustada. Tahvelarvutitel läheb praegu aga müük paremini kui kunagi varem, Huawei MatePad Pro jääb tippklassi tahvlite valikusse.

PLUSSID

+ hea ekraan

+ juhtmevaba laadimine ja pöördlaadimine

+ kiire riistvara mängude mängimiseks

MIINUSED

- koos kasulike lisadega (pliiats, klaviatuur) on liiga kalli hinnaga

- kaasas pole kiirlaadijat

- Google Play pole toetatud

TEHNILISED ANDMED

Tahvelarvuti Huawei MatePad Pro

Hind: 649 eurot (Tuleb müüki augusti keskel)