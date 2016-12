Mida jõulukingiks oodata? Lendav kaamera või juhtmeta kõlar?

Jõulushopping on täies hoos, reedel ulatusid kassasabad poodides juba kaugele riiulite vahele. Jõulukampaaniad annavad ostuhullusele hagu juurde, aga meie soovitame edasi, mida võiks Jõuluvana head tuua tehnikamaailmast. Jõulukingiks soovitatud on juba Uptime´i poolt roboteid ja Elisa poolt nutitelefone, nüüd annab nõu Telia Eesti.

Jõulupühade eel on Telia klientide ostueelistused küllaltki erinevad ning võib öelda, et tänavusse kingikotti lähevad arvutid, telerid, telefonid ning erinevad meelelahutus- ja spordiseadmed. Harvad pole ka korrad kui enne pühi tullakse koos perega endale esindusse ühist jõulukinki valima. Sellisel juhul langeb valik enamasti seadmele, mida saavad kasutada kõik pereliikmed: uus televiisor või (tahvel)arvuti.

NUTITELEFONIDE arvestuses on tänavused müügihitid suuremate tootjate (Apple, Samsung, Huawei) jõulukampaania fookusmudelid. Odavamas hinnaklassis müüvad kõige paremini Huawei P9 Lite ja Huawei P8 Lite ning Samsung Galaxy A3. Kõik nimetatud tooted jäävad hinnalt alla 230 euro. Keskmises hinnaklassis eelistatakse Huawei P9, Samsung Galaxy A5 ja Sony Xperia Z5 mudeleid, hinnavahemikus 299-399 eurot. Kallimas hinnaklassis on selgelt kõige populaarsemad iPhone 7 ja iPhone SE.

TELERITE seas on esile kerkinud kolm toodet ning jätkub juba varasem trend, kus inimeste väga selge eelistus on vähemalt 40-tollise ekraaniga televiisor. Kõigepealt 40-tolline Hitachi mudel, mis on lihtne, kuid piisavalt suur ja tark (sisaldab Smart TV-d) valik väga mõistliku hinnaga (289 eurot). Üha enam langeb klientide valik hetkel kõige kõrgema saadaoleva resolutsiooniga Samsungi 43-tollisele UHD mudelile (469 eurot). Kolmandana mahub valikusse 49-tolline LG mudel, millel on UHD resolutsioon koos Smart TV ja HDR funktsiooniga, mis tagab veelgi parema pildikvaliteedi (569 eurot).

Aina enam leiavad tee kingikotti jõulukingiks ka DROONID ehk LENDAVAD KAAMERAD. Näiteks DJI Phantom 4 on nutikaim lendav kaamera, mis hetkel Telia valikus saadaval ning mitmetele klientidele on seadme 1269 eurone hind pakutava kvaliteedi eest igati mõistlik. DJI Phantom 3 on seevastu suurepärane lendav kaamera algajale. Kaamerate valikusse mahub veel ka aktiivsuskaamera GoPro HERO5 Black, mis on GoPro uusim ja võimsaim aktiivsuskaamera.

Paljude klientide jaoks on sobiv jõulukink aga hoopis mõni HELISEADE, olgu selleks siis kõrvaklapid või kõlarid. Kõrvaklappide poolelt on hetkel esimene eelistusjuhtmevaba JBL E55BT, mis on armastatud mudeli E50BT järeltulija. Hinnatud on ka suurepärase helikvaliteediga AKG Y50BT kõrvaklapid, mis on samuti juhtmevaba tehnoloogiaga.

Kõlarite vaates on esimene valik kompaktne ja hea heliga kaasaskantav JBL Go kõlar, mille hind jääb alla 30 euro. Järgnevad JBL CHARGE 3 Black, mis on küll väikeste mõõtmetega, kuid võimsa heliga Bluetooth kõlar, ning Harman/Kardon Onyx 3, mis on legendaarse Onyx 2 mudeli järeltulija.

SÜLEARVUTITE puhul mahuvad esikolmikusse kaks odavama ja üks kallima hinnaklassi mudel. Hetke kõige eelistatuim süler on HP 255 G5 (299 eurot). Järgneb Apple Macbook Air (949 eurot) ning kolmandana Lenovo IdeaPad 110-15IBD.

Mitmed eelpool nimetatud seadmed kuuluvad sel aastal Telia jõulukampaania fookustoodete hulka, mille soetamisel saab kaasa vautšeri, mis annab õiguse endale riigimetsast tasuta jõulukuusk valida. Tooteid, millega saab kaasa kuuse, on tänase seisuga kokku üle 40. Kõigi jõulukampaania fookustoodete puhul kehtib eraklientidele nullprotsendine intress, nulleurone lepingutasu ning nulleurone sissemakse.

Kokkuvõttes võib öelda, et mida aasta edasi, seda enam eelistavad kliendid jõulukingiks osta asju e-poe vahendusel. Kui eelmisel aastal oli Telia e-poe osakaal kogu kaubamüügist 23%, siis tänavu on see kerkinud 27%-ni.