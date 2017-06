Nuputelefon Nokia 3310 müüdi läbi paari tunniga, uus nutikas Nokia 3 on veel saadaval

Täna jõudis Eestisse esimene piiratud kogus kauaoodatud nuputelefone Nokia 3310 ja ka uued odavad Androidiga Nokia 3 nutitelefonid on nüüd müügil. Nokia 3310 müüdi läbi mõne tunniga, Nokia nutitelefoni aga saab osta Tele2 e-poest.

Tele2 turundus- ja müügidirektori Kristjan Seema sõnul on Nokia 3310 järele klientide huvi suur ja eestlased on telefoni oodanud pikisilmi.

„3310 vastu ei tunne huvi mitte ainult traditsioonilised nuputelefonikasutajad, vaid see äratab tähelepanu ka nooremas põlvkonnas. Retrohõnguline 3310 võib muutuda uueks hitiks, mida on trendikas nutitelefoni kõrval kasutada,“ rääkis Seema. Ta lisas, et ka Nokia 3 vastu on klientide huvi suur, sest tegemist on esimese Android operatsioonisüsteemiga Nokia nutitelefoniga.

„Kuna 3310 järele oli nõudlus prognoositust suurem, siis esmajärjekorras jaotati kogused suuremate turgude vahel. Seetõttu said Baltimaad oma telefonid hiljem,“ rääkis Seema.

Praegu ei ole teada, millal järgmised telefonid Balti riikidesse jõuavad.

Nokia 3310-st oleme juba kirjutanud, selle kõrval tahaplaanile jäänud Nokia 3 aga saab peagi testitud ja hinnatud.

Nokia 3 maksab 160 eurot, mis on korraliku nutitelefoni kohta hea hind. Mingeid tipp-parameetreid tuntud bränd ei paku, sest kaua tehtud telefon jõudis turule siis, kui teised olid juba eest ära läinud. Kui aga tahta head disaini, vastupidavust, odavust ja lihtsust, siis on see hea telefon.

Telefonil on 8 MP autofookusega kaamerad, LTE (4G), viietolline polariseeritud klaasiga ekraan (need klaasid olid kunagi ka Nokia Lumiatel ja aitavad oluliselt loetavust parandada päikesevalguses), Gorilla Glass´i kriimustuskindel kate ja Android 7.0 Nougat, mis on täiesti puhas Android ilma mingite ilustuste ja lisadeta. See tähendabki telefoni juures lihtsust - koormavat lisatarkvara ja kasutajaliidest pole, igaüks võib neid lisasid ise otsida ja paigaldada just oma maitse järgi, nagu tahab.

Mälu on 16 GB, microSD kaardiga saab laiendada veel 128 GB võrra, operatiivmälu 2 GB, ekraaniresolutsioon HD, aku 2630 mAh, Bluetooth, WiFi a/b/g/n, GPS, kiirendus- ja lähedusandur, e-kompass jm. Ei midagi erilist, kuid kõik vajalik on olemas.